V Hradci začínáte třetí sezonu. Jaký obrázek jste si za tu dobu udělal o klubu?

Do Hradce jsem před dvěma a půl roku přišel s tím, že se budu snažit poskládat konkurenceschopný tým, který postoupí do ligy a bude v ní hrát důstojnou roli, to vše v návaznosti na výstavbu nového stadionu. Bylo mi přislíbeno, že nová aréna bude do tří let, ale po dvou a půl letech jsme ohledně výstavby stále v bodě nula.

Realizace se stále posouvá. Vím, že není úplně jednoduché všechno sladit, ale nyní to zase vypadá, že by se na jaře příštího roku mělo opravdu začít stavět, což by byla ta nejlepší zpráva pro celý klub i pro hradeckou fotbalovou veřejnost.

Stadion je jedna věc, ale ptám se i proto, že před vaším příchodem klub začínal působit vyhořele. Některým lidem chyběly nadšení a vášeň. Jak jste to vnímal vy?

Souhlasím v tom, že když jsem přišel, tak klub byl v nějakém stavu. Vůbec tím nechci říct, že všechno bylo špatné, ale na hráčích a i v managementu byla cítit z toho všeho už únava a vyhořelost. Možná bylo mou výhodou, byť se to někomu nemuselo líbit, že jsem přišel zvenčí a neměl žádné vazby na někoho.



Měl jsem jen své ideály a vize. Chci tady dělat fotbal podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a v klubu jsou nyní v mých očích lidé, kteří mají charakter a vášeň. Jako hráč jsem nikdy nesnášel prohry, fotbal jsem dělal srdcem a takový jsem i jako funkcionář. Myslím, že jsem přinesl novou energii. Nakazil jsem lidi v pozitivním smyslu. Klima v klubu je teď dobré.

Uvnitř klubu se nálada mění v pozitivní, ale fanoušci jsou stále naštvaní a negativní. A také vám to dávají najevo. Půjde podle vás změnit jejich náhled na hradecký fotbal, i kdyby stadion ještě nějakou dobu nebyl?

Je to těžké a já je chápu. Dvacet let se jim slibuje nová aréna a ta stále není, nedivím se, že jsou naštvaní a negativní a nevěří už ničemu. O to víc je to pro nás všechny náročnější a složitější, třeba i v návaznosti na příchody nových hráčů. Dnes sem chodí už jen ti největší srdcaři.



Při zápasech není atmosféra, lidé nejsou do utkání vtažení. Všichni chtějí, abychom jen vyhrávali. My se o to snažíme, ale stadion je problém i ze sportovního hlediska – na výsledky má vliv. Výstavbu stadionu ovlivnit úplně nemůžu, sportovní stránku ale ano, proto chci vyhrávat i bez toho, jestli máme stadion či nikoliv.

Víte, jak to je. Fanoušci vás budou hodnotit jen podle výsledků prvního mužstva…

Chápu, že výkladní skříní klubu vždycky bude áčko. Za mého působení došlo k obměně nejen ve struktuře vedení klubu, ale i v oblasti mládeže a také v hráčském kádru. U hráčů mě zajímá v prvé řadě jejich charakter, samozřejmě ve spojení s hráčskou kvalitou.



Chci hráče, kteří se nespokojí s průměrností, mají sny, touhu, pracují na sobě, chtějí se zlepšovat a dosáhnout úspěchu. Hodně hráčů v dnešní době chce nejprve peníze a až potom hrají. Máme mladé kluky, kteří chtějí hrát za Hradec, není jim lhostejné, jestli prohrávají a jsou dobře nastavení. Dáváme velký prostor našim odchovancům. Tohle jsou hodnoty, kterými se Hradec vždycky pyšnil.

Trenér Frťala po minulé sezoně vyhlásil, že jeho třetí rok v Hradci by měl být vrcholem. Vnímáte to stejně, že v tomto ročníku by mělo jeho tříleté období vyústit v úspěch?

V mých očích by tým měl mít větší kvalitu a sílu. Přišli noví hráči, kteří by měli být posilami, naši mladí hráči sbírají zkušenosti. Jedním dechem ale k tomu říkám, že jsem opatrný a vůbec nechci mluvit o nějakém vrcholu a vyústění něčeho. Abyste byl úspěšný, musí se sejít více faktorů.



Chci do ligy, protože je rozdíl hrát druhou nebo první ligu, ale je to sport a výsledky nejdou naplánovat. Každopádně pro úspěch děláme všichni v klubu maximum.

V této sezoně má druhá liga čtrnáct účastníků a mezi elitu postoupí jen vítěz. Dostat se nahoru bude těžší…

Druhá liga je všeobecně náročná soutěž, každý může porazit každého. Zápasy jsou hodně o nasazení a bojovnosti. Skutečnost, že postupuje pouze jeden, je složitější, ale je to realita a daný stav. Jak jsem uvedl, tým máme silnější a kvalitnější. Hráčům věřím, že to mohou dokázat. Uvidíme, jaký bude na konci sezony výsledek.

Vlkanova? Žádná nabídka nepřišla

Každý půlrok se řeší případný odchod hvězdy týmu – Adama Vlkanovy – do některého z klubů první ligy. Letos je ale kolem nejlepšího střelce týmu klid.

„Adam je jeden z nejlepších fotbalistů druhé ligy a pro nás je stěžejním hráčem. Mám s ním dobrý vztah. Mám ho rád a nerad bych mu bránil v další kariéře. Ve smlouvě má výstupní klauzuli (6 milionů korun – pozn. red.), ale o výši odstupného bychom byli ochotni diskutovat. Byl jsem otevřený tomu, že v případě nabídky přivede manažera a budeme jednat. A třeba i odejde, ale bohužel, nepřišla na něj jediná nabídka,“ uvedl Jiří Sabou.

„Proběhl jeden telefonát z Opavy, která ho chtěla na hostování, ale to mi přišlo z pohledu Adama nedůstojné. Sám nechápu, proč žádná nabídka nepřišla. Bavil jsem se o něm třeba s Miroslavem Peltou, když jsme jednali o přestupu Jakuba Martince do Jablonce… Adam je teď nastavený tak, že je tady a že chce postoupit s námi, což je dobře. Přál bych si, aby navázal na minulou sezonu a dál podával takové výkony. Je mu pětadvacet, je v produktivním věku a stále má vše před sebou,“ dodal sportovní ředitel.