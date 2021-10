Do hlavního města se sjely stovky početných výprav a jednou z nich byli i žáčci ze Dvora Králové nad Labem. Výlet jim naplánoval a zajistil šéftrenér královédvorské mládeže Stanislav Ježek, jenž se po utkání podělil o dojmy z redakcí Krkonošského deníku.

Stanislave, kde se u vás zrodila myšlenka vzít malé členy oddílu a vyrazit do Prahy fandit Spartě?

Myšlenku, že bych kluky z našeho oddílu vzal někdy na nějaký velký fotbal, jsem měl v hlavě už dlouho. Nic se doposud neujalo a tak pro mě nabídla pražské Sparty byla výbornou příležitostí.

V jakém počtu jste do hlavního města vyrazili a byl v plánu i nějaký další program krom samotného utkání?

Od nás ze Dvora Králové nad Labem jsme vezli třiatřicet dětí. Chtěli jsme se původně podívat na Prahu z Letné od kyvadla, ale díky časovému presu jsme to byli nuceni vypustit.

Jak se vám samotný zápas líbil?

Jedním slovem paráda. Na obou stranách gólové šance, naštěstí jsme si gól i zakřičeli. Hře nechybělo napětí od první do poslední minuty a nakonec z toho byla výhra toho správného týmu.

V přenosu České televize se objevil ‘znuděný’ fanoušek, jehož zdobil nápis „Nejsem sparťan, jsem tu kvůli dětem“. Jak to máte vy?

Hráli Češi a těm já fandím vždycky. Nejsem žádný extrémní ultras fanoušek, ale až bude derby, rozhodně budu fandit Slavii (usmívá se).

Duel měl skvělou kulisu, děti si plných 90 minut užívaly a do povzbuzování vložily všechnu svoji energii. Nemusel jste je krotit?

Veškerou energii, to jste nazval naprosto přesně a mohu to jen potvrdit. Bylo úžasné kluky a holky vidět, jak zápas prožívají. Krotit jsem rozhodně nikoho nemusel, to by za prvé nebylo správné a navíc by to ani nešlo. Ta energie byla cítit všude a člověka to zcela pohltilo.

Výprava dvorských fotbalistů.Zdroj: Stanislav Ježek

Nebylo pak náročné utahané kluky při návratu domů v autobuse budit?

Pravda, příjezd byl až někde okolo třiadvacáté hodiny, ale o nějaké buzení ani tak nešlo. Spíš jsme zaznamenali dotazy ohledně školy druhý den. Byly tam náznaky, že by se docházce chtěl někdo vyhnout. Což samozřejmě nejde (usmál se středoškolský pedagog).

Jistě vám neuniklo, že po utkání skotská strana obvinila letenské publikum z rasismu. Co byste k tomu řekl?

Řeknu to asi takhle. Jestli je tohle ta „moderní doba”, kde se po nás bude kdokoliv vozit a vymýšlet si, že se musíš bát něco říct, aby to někdo nepřekroutil a neudělal z tebe něco, co nejsi, pak jsem opravdu rád, že jsem většinu svého dosavadního života zažil dobu „starou“. Tím nemyslím režim. Dětem bylo přece úplně jedno, jestli je soupeř běloch nebo černoch, ale je to prostě soupeř a ony fandily Spartě. Není toho už moc? Nepřehání to už ten jejich pan právník? Neměl by se náš stát formou svého zástupce ozvat? Všechno bychom si my Češi rozhodně neměli nechat líbit.

Už v neděli se hraje 300. derby pražských „S“. Jaký tipujete výsledek a komu doma se dvěma syny budete fandit?

Tipuji výhru Slavie 3:1. Budu jen rád, když uspějeme, ale také se těším na pěkný fotbal. Snad to nebude jen taktická bitva a nuda jedna báseň.