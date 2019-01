Pojizeří - Vstup do nepovedeného jara Semily odčinily v dohrávce s Mimoní, kterou domů poslaly se sedmibrankovým přídělem. Sedmihorky v další dohrávce zachraňovaly remízu pět minut před koncem, v Pěnčíně naopak domácí o výhru v závěru přišli.

Ilustrační foto - fotbal | Foto: Karel Čermák

Semily – Mimoň 7:1 (3:0)



Už v 7. minutě po skrumáži ve vápně hostí dorazil míč Aubrecht – 1:0. V 35. minutě nacentroval do vápna Havel, Veg pálil do břevna, odražený míč poslal zpět Stehlík a akci uzavřel Hartman – 2:0. Na konci poločasu byl ve vápně sražen Hartman a penaltu proměnil Havel – 3:0.

Začátek druhé půle byl ze strany domácích ukázkový. Brett si s Havlem třikrát vyměnili míč, posadili tři obránce hostů na zadek a Havel uklidil míč do prázdné na 4:0. V 61. minutě nebezpečně unikl hostující Hanousek, ale Horáček jeho střelu vyrazil. Skóre se zvýšilo v 69. minutě. Únik Bučka uklidil do prázdné Veg – 5:0. O devět minut později po samostatném průniku a střele k tyči zvýšil Brett na 6:0. Hosté z Mimoně korigovali v 81. minutě z pokutového kopu – Jeníkem na 6:1. Po rozehrávce se k balonu dostal mladý Buček, prošel obranou a podél brankáře – 7:1. V závěru mimoňský Eichler úmyslně z blízkosti trefil míčem po autovém vhazování do obličeje J. Coufala. Sudí Vachek ho ale potrestal jen žlutou kartou.

Branky: 7. Aubrecht, 35. Hartman, 43. z penalty a 44. Havel, 69. Veg, 78. Brett, 82. Buček – 81. Jeník z penalty. Rozhodčí: Vachek, ŽK: 1:2. Diváků: 160. Semily: Horáček – Braun, Aubrecht, Grebeníček (66. Feri), Kočí – Coufal J., Brett, Havel, Hartman – Veg (73. Vrchovský), Stehlík (60. Buček).

Sedmihorky – Pěnčín 2:2 (1:2)



Hosté se ujali vedení už z první šance, kterou proměnil Heinrich. Domácí brzy vyrovnali díky Kusákovi, ale po chybě obrany šli ve 29. minutě znovu do vedení hosté. Na 2:2 vyrovnal až v závěru Zeidler z penalty, která byla nařízena po faulu na Kratochvíla.

Utkání dohrávky krajského přeboru sice skončilo remízou, ale zároveň bylo hráno po dohodě obou klubů jako odložené utkání 2. kola krajského poháru, takže o postupu musely rozhodnout penalty, na které vyhrál Pěnčín 3:4. Za domácí proměnili Tůma, O. Staněk, Zeidler, nedali první dva Bakeš a Kusák. Za hosty proměnili penaltu Sekerák, Mrklas, Bém, neproměnil jen Skuhravý, kterému ránu vyrazil gólman Sedláček.

Branky: 12. Kusák, 86. Zeidler z penalty – 2. Heinrich, 29. Chlomek. Rozhodčí: Poživil, ŽK: 4:2. Diváků: 100. Sedmihorky: Sedláček – Tůma, Švarc, Tichý, Mrňák (46. Pařík) – Kněbort (88. O. Staněk), Bakeš, Vávra, Kratochvíl – Kusák, Zeidler.

FKP Turnov B – Vratislavice 2:2 (1:1)



Hosté bez několika hráčů hráli ve slepené sestavě, naopak domácí měli k dispozici divizní injekci hráčů z áčka. Takže karty byly rozdány a hosté se soustředili na propracovanou defenzivu.

Domácí byli lepší, měli podstatně více šancí a byli stále ve vedení. Přesto nakonec doplatili na neproměňování brankových příležitostí. Vratislavičtí taktickým výkonem uhráli bod, o který se zasloužil Zbyněk Rampáček hlavičkou po rohu čtyři minuty před koncem, Jeho bratr Josef se zase činil na postu gólmana a vyznamenal se při několika šancích, především Vavřicha.

Branky: 17. Vítek, 62. vlastní – 37. Lang, 86. Z. Rampáček. Rozhodčí: Kadlec, ŽK: 0:3. Diváků: 50. FKP Turnov B: Metelka – Lochman, Svoboda, Matoušek, Koťátko – Plátek, Mendlík, Vítek, Bohatý – Zdražil, Vavřich.