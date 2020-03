Sportovní dění nejen v našem regionu je již několik dní zcela pozastaveno, proto bychom vám dnes rádi přiblížili, jak nastalá situace ovlivňuje samotné sportovce.

Jako ideální příležitost jsme zvolili nejmasivnější odvětví, jímž je fotbal. Posloužila anketa napříč několika kluby z Trutnovska a pokusili jsme se oslovit zástupce mužstev ze všech výkonnostních skupin.

Každý z patnácti dotázaných obdržel pět stejných otázek a bylo na jednotlivcích, jak se s dotazy popasují.

Odpovědi byly různé, většina hráčů ale prozradila, že ani v době, kdy jsme o běžný program ochuzeni, nechybí v jejich plánech sportovní aktivity. Někdo doma cvičí, jiní posilují, v denním rozpisu většiny však nechybí ani běh, povětšinou v lese nebo kdekoliv jinde v přírodě.

Jednotlivé otázky

1) Jaké největší omezení pro vás osobně momentálně znamená stav nouze a s ním spojená karanténa?

2) Jak trávíte jednotlivé dny?

3) Udržujete se nějak coby sportovci ve formě? Jak?

4) Jste zvyklí působit v kolektivu. Jste tedy nějak ve spojení se svými spoluhráči?

5) Řekněme, že vidíte světlo na konci tunelu a do konce dubna skončí většina z omezení. Jaký postup byste pak navrhovali v dohrání či nedohrání fotbalových soutěží?

Kompletní seznam odpovědí najdete na www.krkonossky.denik.cz.

2. DÍL SERIÁLU s otázkou:

Jak trávíte celé dny?

Tomáš Picha, TJ Dvůr Králové nad Labem (Fortuna Divize C): „Ve všední dny jsem přibližně do 14 hodin v práci a potom trávím většinu času doma u seriálů a filmů, s výjimkou běhu a cvičení. Oprášili jsme taky deskové hry. O víkendu je to podobné, jen nemusím do práce.“

Petr Holubec, MFK Trutnov (Fortuna Divize C): „Všední dny chodím normálně do práce, jako ještě většina lidí. Poté si doma hraji s dcerou a nebo teď děláme nějaké ty jarní práce na zahradě. O víkendu podle počasí vyrážíme na nějakou tu procházku, samozřejmě v roušce.“

Pavel Kraus, FC Vrchlabí (Votrok krajský přebor): „Čas trávím doma s rodinou. K tomu dělám práci okolo baráku a sbírám plusové body než zase začne fotbal.“

Michal Přívratský, MFK Trutnov B (AM Gnol I. A třída): „Ve všední dny chodím normálně do práce od 6 do 14 hodin, pak hned domů vymýšlet, jak zabavit děti, aby jen nekoukaly na televizi a zároveň se nenudily. Někdy to jde líp a jindy hůř. Manželka šíje roušky.“

Jakub Navrátil, FK Dolní Kalná (JAKO I. B třída): „Doma je vždycky co na práci, takže se nenudím. Zatím nad vším jiným vedou seriály a hlavně dlouho odkládané povinnosti, týkající se domu.“

Ondřej Seidel, SK Sparta Úpice (JAKO I. B třída): „Program se o těchto dnech vlastně moc nemění. Ráno do práce, odpoledne domů, lehce si zacvičit, s dětmi úkoly a spát.“

Michal Vyhnánek, Sokol Staré Buky (JAKO I. B třída): „Přes týden jsem v práci a po práci cvičím nebo chodím běhat. Ale nejvíc se snažím věnovat své rodině. S manželkou a svojí pětiměsíční dcerkou Natálkou chodíme do přírody na procházky. Více se toho bohužel dělat nedá.“

Radek Kotyk, TJ Baník Žacléř (JAKO I. B třída): „Co mám informace, tak drtivá většina týmu pracuje a studenti, doufám, pilně plní zadané úkoly že škol.“

Josef Kubelka, TJ Sokol Bílá Třemešná (JAKO I. B třída): „Jelikož se snažím všechna daná opatření důkladně dodržovat, z práce jezdím rovnou domů, kde se zdržuji pouze na zahradě s dětmi.“

Filip Krejsa, TJ Jiskra Kocbeře (okresní přebor): „Přes týden jsem v práci. O víkendech trávíme čas doma u Netflixu a Playstationu.“

Roman Polák, TJ Tatran Hostinné (okresní přebor): „Vzhledem k tomu, že zaplať pánbůh mohu chodit do páce, tak se toho pro mě tolik nemění. Po příchodu domů se snažíme vymyslet společný program s přítelkyní, občas nějaký ten výlet se psem někam do lesa. Asi bych řekl, že všechno špatné je i v tomto případě pro něco dobré.“

Miroslav Zeman, TJ Rudník (okresní přebor): „Chodím normálně do zaměstnání. Po ní jsou to každodenní domácí práce a rád si odpočinu u hraní Fify.“

Daniel Geisler, FK Poříčí u Trutnova (okresní přebor): „Většinu týdne ještě v práci, ale jinak na gauči.“

Jiří Havránek, TJ Lánov (okresní soutěž): „Do práce a z práce rovnou domů. Je to nuda. Přítelkyně staví puzzle, tak jí vždycky na tři minuty jdu pomoc a pak mě vyhodí. Takže si pustím nějaký ten seriál a takhle je to každý den.“

Michal Voňka, FC Libotov (okresní soutěž): „Zatím mám možnost chodit do práce, takže jsem převážně tam. Potom trávím volný čas se psem a u televize doma.“

Už ve středu se zaměříme na třetí otázku našeho seriálu. V té nás zajímalo, jak se patnáctka vybraných fotbalistů v době vládních nařízení spojených s opatřením proti nákaze koronavirem udržuje v kondici.

Kdo odpovídal v anketě Krkonošského deníku

FORTUNA DIVIZE C

TJ Dvůr Králové nad Labem, Tomáš Picha

MFK Trutnov, Petr Holubec

VOTROK KRAJSKÝ PŘEBOR

FC Vrchlabí, Pavel Kraus

AM GNOL I. A TŘÍDA

MFK Trutnov B, Michal Přívratský

JAKO I. B TŘÍDA

FK Dolní Kalná, Jakub Navrátil

TJ Sokol Staré Buky, Michal Vyhnánek

SK Sparta Úpice, Ondřej Seidel

TJ Baník Žacléř, Radek Kotyk

TJ Sokol Bílá Třemešná, Josef Kubelka

OKRESNÍ PŘEBOR II. TŘÍDY

TJ Jiskra Kocbeře, Filip Krejsa

TJ Tatran Hostinné, Roman Polák

TJ Rudník, Miroslav Zeman

FK Poříčí u Trutnova, Daniel Geisler

OKRESNÍ SOUTĚŽ III. TŘÍDY