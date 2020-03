Sportovní dění nejen v našem regionu je již několik dní zcela pozastaveno, proto bychom vám dnes rádi přiblížili, jak nastalá situace ovlivňuje samotné sportovce.

Jako ideální příležitost jsme zvolili nejmasivnější odvětví, jímž je fotbal. Posloužila anketa napříč několika kluby z Trutnovska a pokusili jsme se oslovit zástupce mužstev ze všech výkonnostních skupin.

Každý z patnácti dotázaných obdržel pět stejných otázek a bylo na jednotlivcích, jak se s dotazy popasují.

Odpovědi byly různé, většina hráčů ale prozradila, že ani v době, kdy jsme o běžný program ochuzeni, nechybí v jejich plánech sportovní aktivity. Někdo doma cvičí, jiní posilují, v denním rozpisu většiny však nechybí ani běh, povětšinou v lese nebo kdekoliv jinde v přírodě. Právě dnes přinášíme závěrečný pátý díl našeho seriálu a věříme, že vás jeho sledování zaujalo.

Jednotlivé otázky

1) Jaké největší omezení pro vás osobně momentálně znamená stav nouze a s ním spojená karanténa?

2) Jak trávíte jednotlivé dny?

3) Udržujete se nějak coby sportovci ve formě? Jak?

4) Jste zvyklí působit v kolektivu. Jste tedy nějak ve spojení se svými spoluhráči?

5) Řekněme, že vidíte světlo na konci tunelu a do konce dubna skončí většina z omezení. Jaký postup byste pak navrhovali v dohrání či nedohrání fotbalových soutěží?

5. DÍL SERIÁLU s otázkou:

Tomáš Picha: „Nemyslím si, že je reálné, že by se sezona dohrála. Kdyby se však naplnil tenhle scénář, muselo by se asi hrát systémem neděle - středa - neděle. Myslím, že by to většině hráčů vyhovovalo, všichni radši hrají než trénují. Jediný problém by byl asi s uvolněním ze zaměstnání, ale to už hodně předbíháme.“

Petr Holubec: „Já si osobně myslím, že omezeni budou platit ještě déle než do dubna. A bojím se, že všechny zápasy se nebudou moci dohrát. To bych navrhoval zrušení jarní části a výsledky po podzimu by prostě byly konečné. Pokud omezení skončí na konci dubna a bude šest až sedm zápasů vynechaných, budou se stejně těžko shánět termíny pro dohrání divizní soutěže. Počítat výsledky bez sedmi utkání, to mi přijde nefér.“

Pavel Kraus: „Viděl bych to jednoduše. Udělal bych „anglické“ týdny (středa a víkend). Prostě hrát a hrát.“

Michal Přívratský: „Momentálně fotbalovou stránku vůbec neřeším. Viděl bych to optimisticky, že se letošní sezona nedohraje nebo zůstane pořadí, jaké je a v srpnu začne nový ročník.“

Jakub Navrátil: „Navrhoval bych dohrání soutěže přes léto. Jasný, bude teplo, ale vliv na další ročníky soutěže bude minimální.“

Ondřej Seidel: „Muselo by se hrát v anglickém režimu sobota - středa, případně prodloužit sezonu. Co si budeme povídat, letos letní dovolené asi nehrozí, tak proč si ten čas nezpříjemnit fotbalem. Třeba naše I. B třída končí zbytečně brzy, tady by problém vůbec nebyl.“

Michal Vyhnánek: „Navrhoval bych určitě sezonu dohrát. Daly by se určitě i některá kola hrát v týdnu, ale osobně si myslím, že omezení potrvají déle a sezona se nedohraje.“

Radek Kotyk: „Já tam bohužel to světlo nevidím. Jaro je podle mého názoru vyřešené a hrát se nebude. V tom případě bych opakoval celý ročník znovu s tím, že získané body z již odehrané podzimní části by týmům zůstaly. Pokud by se však situace změnila a na jaře by se dalo hrát, nejsem přesvědčený, že budou všichni připraveni okamžitě naskočit do soutěží. Restart musí začít v práci, ve škole, ve veřejných službách, ve společenském životě a až pak ve fotbale.“

Josef Kubelka: „Pokud se situace vyřeší do konce dubna, tudíž by bylo ještě „dost“ času, určitě bych navrhoval dohrání soutěže například formou play off nebo play out. Eliminovalo by se co nejvíce zápasů a zároveň by se soutěže mohly co nejspravedlivěji dohrát.“

Filip Krejsa: „Soutěž nám měla začínat příští sobotu. Myslím si, že kdyby do konce dubna skončila většina z omezení, mohla by se odložená kola odehrát v herních dnech středa - sobota, i když chápu, že pro dost hráčů by to bylo kvůli pracovním povinnostem složité. Nedohrání fotbalových soutěží by byla velká škoda.“

Roman Polák: „Určitě bych byl pro, aby se soutěže dohrály stylem středa - sobota. Kdyby se měl zbytek soutěže zrušit, byla by to škoda. Musí se najít systém, který bude většině týmů vyhovovat.“

Miroslav Zeman: „Napadají mě asi jen dvě varianty. Dohrát to stylem „anglických“ týdnů nebo rozdělit soutěž na dvě skupiny, kde by se hrálo v jedné o postup a ve druhé o sestup.“

Daniel Geisler: „Jednoznačně dohrát. I kdyby to znamenalo hrát „anglický týden“ sobota - středa - sobota.“

Jiří Havránek: „No, já jsem nad tím už i nějak přemýšlel. Ono strašně záleží na tom, kdy to všechno skončí. Samozřejmě bych rád, aby se dohrál maximální počet zápasů, ale všem je jasný, že to tak asi nebude. Takže jedině nějaká finálová skupina. Kdyby první tým postoupil rovnou a poslední tým rovnou spadl, ostatní se o to mohli porvat, jako to prostě bývá v baráži. Ona je spousta možností, jenže otázkou je, kdy tahle pandemie skončí.“

Michal Voňka: „Určitě bych si přál, aby se sezona nakonec rozběhla a nějakým způsobem aspoň částečně odehrála. Jinak se doma všichni umlátíme nudou.“

Kdo odpovídal v anketě Krkonošského deníku

FORTUNA DIVIZE C

TJ Dvůr Králové nad Labem, Tomáš Picha

MFK Trutnov, Petr Holubec

VOTROK KRAJSKÝ PŘEBOR

FC Vrchlabí, Pavel Kraus

AM GNOL I. A TŘÍDA

MFK Trutnov B, Michal Přívratský

JAKO I. B TŘÍDA

FK Dolní Kalná, Jakub Navrátil

TJ Sokol Staré Buky, Michal Vyhnánek

SK Sparta Úpice, Ondřej Seidel

TJ Baník Žacléř, Radek Kotyk

TJ Sokol Bílá Třemešná, Josef Kubelka

OKRESNÍ PŘEBOR II. TŘÍDY

TJ Jiskra Kocbeře, Filip Krejsa

TJ Tatran Hostinné, Roman Polák

TJ Rudník, Miroslav Zeman

FK Poříčí u Trutnova, Daniel Geisler

OKRESNÍ SOUTĚŽ III. TŘÍDY

TJ Lánov, Jiří Havránek

FC Libotov, Michal Voňka

