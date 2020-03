Sportovní dění nejen v našem regionu je již několik dní zcela pozastaveno, proto bychom vám dnes rádi přiblížili, jak nastalá situace ovlivňuje samotné sportovce.

Jako ideální příležitost jsme zvolili nejmasivnější odvětví, jímž je fotbal. Posloužila anketa napříč několika kluby z Trutnovska a pokusili jsme se oslovit zástupce mužstev ze všech výkonnostních skupin.

Každý z patnácti dotázaných obdržel pět stejných otázek a bylo na jednotlivcích, jak se s dotazy popasují.

Odpovědi byly různé, většina hráčů ale prozradila, že ani v době, kdy jsme o běžný program ochuzeni, nechybí v jejich plánech sportovní aktivity. Někdo doma cvičí, jiní posilují, v denním rozpisu většiny však nechybí ani běh, povětšinou v lese nebo kdekoliv jinde v přírodě.

Jednotlivé otázky

1) Jaké největší omezení pro vás osobně momentálně znamená stav nouze a s ním spojená karanténa?

2) Jak trávíte jednotlivé dny?

3) Udržujete se nějak coby sportovci ve formě? Jak?

4) Jste zvyklí působit v kolektivu. Jste tedy nějak ve spojení se svými spoluhráči?

5) Řekněme, že vidíte světlo na konci tunelu a do konce dubna skončí většina z omezení. Jaký postup byste pak navrhovali v dohrání či nedohrání fotbalových soutěží?

Kompletní seznam odpovědí najdete na www.krkonossky.denik.cz.

1. DÍL SERIÁLU s otázkou:

Jaké největší omezení pro vás osobně momentálně znamená stav nouze a s ním spojená karanténa?

Tomáš Picha: „Největší změnou oproti normálu je absence tréninků a zápasů. V přípravě jsme trénovali čtyřikrát týdně a o víkendu měli zápas, takže být úplně bez fotbalu je nezvyk. Rád bych zašel s kamarády do posilovny nebo na pivo, to mi taky chybí.“

Petr Holubec: „Já osobně jsem od ledna fotbal nehrál, trápí mě zranění břišního svalu. Začal jsem chodit na rehabilitace, ale po týdnu vyhlásili karanténu a dál jsem pokračovat nemohl. Tudíž pro mě je zatím největší omezeni, že nemohu chodit ani na ty rehabilitace.“

Pavel Kraus: „Práce a fotbal. Ani nepamatuj, kdy naposledy jsem měl volný víkend.“

Michal Přívratský: „Chybí mi ta svoboda si kdykoliv kamkoliv „bezmyšlenkovitě“ zajít, aniž bych musel domýšlet, co smím, co ne a jestli vůbec.“

Jakub Navrátil: „Nejvíce mně vadí omezení počtu lidí venku na jednom místě. Znamená to, že se nemůžeme scházet ani na tréninky.“

Ondřej Seidel: „Nejhorší je, že je vše zavřené. Posilovna, všechna sportoviště… Do práce zatím chodím já i manželka. A jak známo, domácí vězení ženám vyhovuje - žádný fotbal, žádná hospoda, prostě z práce rovnou domů.“

Michal Vyhnánek: „Velkým omezením pro mě určitě je, že se nemůžu věnovat fotbalu. Chybí mi tréninky a zápasy. V neposlední řadě mi hrozně chybí kolektiv a kamarádi.“

Radek Kotyk: „Tréninky jsme v našem oddíle pozastavili v pro všechny týmy, dá se říct, okamžitě. Myslím, že nikdo nemá na fotbal vůbec myšlenky. Bohužel na červenec plánujeme oslavu 100 let fotbalu v Žacléři, trochu se nám komplikuje příprava celé akce.“

Josef Kubelka: „Podobně jako každý, jsem teď velice omezen ve volnočasových aktivitách. Chybí mi nejen tréninky a mistrovské zápasy, na které jsem se těšil, ale i bezstarostné trávení času s rodinou mimo domov.“

Filip Krejsa: „Největším omezením pro mě je zákaz většiny mých sportovních aktivit. Člověk si uvědomí, že je pro něho fotbal důležitá součást života. Myslím si, že tato vynucená pauza nás bude motivovat do další práce.“

Roman Polák: „Největší omezení vidím v tom, že nemůžu trávit většinu volného času venku, nebo s rodinou.“

Miroslav Zeman: „Pro mě je to určitě cesta do práce, jelikož už pár let bydlím v Polsku a ty kolony na hranicích jsou dost často velké.“

Daniel Geisler: „Nemožnost využití volného času prakticky k jakýmkoliv aktivitám, ať sportovním či společenským.“

Jiří Havránek: „Nejen pro mě, ale pro všechny hráče jak už prvoligových, tak nás z pralesa, je na prvním místě zdraví. Nemáme ani na vybranou, musíme respektovat nařízení vlády. Jsou daná pravidla, která musíme všichni dodržovat. Doufám, že to vše brzy pomine a vše se vrátí do normálu.“

Michal Voňka: „Po zimě jsme se všichni těšili na pokračování sezony. Už kvůli kamarádům a pohybu, který po takové pauze potřebuje opravdu každý z nás. Takže tohle je asi pro mě největší omezení. Bez kamarádů a sportu to není jaro, jak má být.“

Už zítra se zaměříme na druhou otázku našeho seriálu. V té nás zajímalo, jak patnáctka vybraných fotbalistů tráví jednotlivé dny.

Kdo odpovídal v anketě Krkonošského deníku

FORTUNA DIVIZE C

TJ Dvůr Králové nad Labem, Tomáš Picha

MFK Trutnov, Petr Holubec

VOTROK KRAJSKÝ PŘEBOR

FC Vrchlabí, Pavel Kraus

AM GNOL I. A TŘÍDA

MFK Trutnov B, Michal Přívratský

JAKO I. B TŘÍDA

FK Dolní Kalná, Jakub Navrátil

TJ Sokol Staré Buky, Michal Vyhnánek

SK Sparta Úpice, Ondřej Seidel

TJ Baník Žacléř, Radek Kotyk

TJ Sokol Bílá Třemešná, Josef Kubelka

OKRESNÍ PŘEBOR II. TŘÍDY

TJ Jiskra Kocbeře, Filip Krejsa

TJ Tatran Hostinné, Roman Polák

TJ Rudník, Miroslav Zeman

FK Poříčí u Trutnova, Daniel Geisler

OKRESNÍ SOUTĚŽ III. TŘÍDY