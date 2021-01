Jako například fotbalisté v Trutnově, kteří se už desítky let v poslední den roku scházejí, aby si ještě jednou kopli do míče a užili srandu.

„Pravda, už je to tak třicet let, co držíme tradici. Pamatuji, že mě do toho kluci zapojili, když jsem tehdy začínal s dospělým fotbalem. A scházeli jsme se snad bez výjimky,“ prozradil Krkonošskému deníku Miloš Dvořák, stále výborný fotbalista, ale hlavně už několik let úspěšný trenér divizního Trutnova, před tím i Dvora Králové nad Labem.

„Pamatuji, že s námi chodíval hrát i Ruda Skácel, někdy přivezl i kluka a zápasy měly náboj. Když jsem hrál za mladé, starší to brali hodně prestižně, teď to tak bereme zase my a myslím, že většinou i vyhráváme,“ usmál se Dvořák, jenž si užívá i pozápasových aktivit.

„To k tomu patří. Po sportu chodíme do ‚osvěžovny‘, kde si dáme polívku, pokecáme a popijeme. Jako po mistráku. Někteří jsou pak schopni končit i v ranních hodinách.“

Velká škoda, že si letos fotbaloví nadšenci musejí dát pauzu. Věří ale, že za rok se silvestrovská tradice vrátí.