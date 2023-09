Bývalý ligový fotbalista Jan Blažek, který v současnosti kope trutnovský okresní přebor za Žacléř, se minulý týden v rozhovoru pro Deník opřel do rozhodčích ze středních Čech. Na jeho nařčení nyní zareagoval předseda Středočeského krajského fotbalového svazu Tomáš Neumann. „Slova Jana Blažka naprosto účelově špiní práci nového vedení SKFS,“ uvedl a někdejšího hráče Liberce a Slavie vyzval k předložení důkazů nebo případnou omluvu. Jinak bude SKFS situaci řešit právní cestou.

Předseda SKFS, člen výkonného výboru FAČR a trenér futsalové reprezentace Tomáš Neumann. | Foto: Deník/Rudolf Muzika

„Od našeho zvolení jsme deklarovali, že budeme dělat fotbal ve středních Čechách čistě a transparentně. To se nám i nové komisi rozhodčích daří. Zápasy natáčíme, chyby, ale i správná rozhodnutí rozhodčích rozebíráme na našem YouTube kanálu nebo z nich komise rozhodčích vyvádí důsledky. Snažíme se rozhodčí vychovávat a vzdělávat. Sázíme na mládí a kvůli tomu jsme založili Elite Ref Academy SKFS, kam se nám hlásí rozhodčí i z jiných krajů. Podobné výroky v médiích naši práci poškozují,“ uvedl Neumann.

„Proto vyzývám Jana Blažka, aby své výroky podložil konkrétními fakty. Pokud je nemá, ať se za své výroky v Deníku omluví. Jeho slova naprosto účelově špiní práci nového vedení SKFS. U kauzy v roce 2018 naše vedení nebylo a v potrestaném Janu Blažkovi evidentně zůstala zášť, kterou škodí nejen nám, ale hlavně sobě. V případě, že k omluvě nedojde, budeme vše řešit právní cestou,“ doplnil a připomenul kauzu, která se odehrála před pěti lety.

Tehdy byl Blažek coby hráč středočeských Vyšehořovic u napadení trojice sudích po utkání I. A třídy s Pšovkou Mělník. Za svoje agresivní jednání následně obdržel od disciplinární komise trest na půl roku.

Exemplární tresty pro Vyšehořovice. Bez hřiště a pokuta 90 tisíc

Ještě loni pak Blažek oblékal dres Horek nad Jizerou ve středočeském krajském přeboru. Letos ale přesídlil do královehradeckého kraje a kope okresní přebor za Žacléř. Právě v rozhovoru po jednom ze zápasů této soutěže se bývalý ligový fotbalista minulý týden vrátil ke svému působení ve středních Čechách.

„Měl jsem nabídku od Horek vrátit se do středočeského přeboru. Váhal jsem, ale radši budu doma. Byl jsem tam trochu znechucenej rozhodčíma. Radši budu doma a hrát fotbal pro radost. I když tady stačilo pár zápasů a musím říct, že v tomhle ohledu to taky není ideální. To je ale na více vět,“ prohlásil v rozhovoru pro Deník.

Exligista Blažek pálí do středočeských sudích: Jsem znechucený, raději budu doma

„Sám jsem za těch pár kol zažil několikrát pachuť. Mluvil jsem o pískání ve středních Čechách. Tam vám je rozhodčí schopný už před zápasem říct: „Máš to marný, tady dneska nevyhraješ.“ V tom jejich kraji to budou dělat pořád, to mi za to nestojí. Neříkám, že je to tak na Trutnovsku, tady ale sudí chybu neuznají, dokáží být ještě arogantní, vysmívají se vám. Nemám tohle rád. I rozhodčí by měl přece chápat, že hráči v týdnu trénují a nechtějí si někým nechat zkazit víkend,“ dodal Blažek posléze.

Vedení SKFS se však takovým nařčením jednoznačně brání a po pětatřicetiletém trutnovském rodákovi požaduje důkazy jeho slov nebo omluvu. V opačném případě je možné, že se Blažkova vyjádření budou řešit právní cestou.