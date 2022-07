Votroci do předposledního přípravného utkání před startem FORTUNA:LIGY nasadili do hry dvě různé jedenáctky, ovšem co do kvality to bylo znát až po přestávce za nepříznivého stavu pro prvoligistu. Divizní celek totiž po první pětačtyřicetiminutovce poměrně překvapivě vedl 2:1.

„Bylo to pro nás takové tréninkové utkání, měli jsme ve středu zrovna dvě fáze. Trochu jsme zaexperimentovali a dali šanci všem hráčům. Nasadili jsme teoreticky slabší a silnější sestavu,“ přiblížil hlavní kouč hradeckého celku Miroslav Koubek.

Vysoké Mýto (ve žlutém) versus FC Hradec Králové 2:3.Zdroj: fchk.cz/Luboš Lorinc„Vysoké Mýto nám to v tom teple pořádně zavařilo. Moc jsme se nedostávali do vyložených šancí, takže vlastně můžeme být rádi, že jsme ten zápas ještě urvali. Před ligou to bylo pro nás takové probuzení, musíme ještě přidat,“ poznamenal střelec vyrovnávacího gólu na 2:2 Daniel Vašulín.

„Domácí hráči zápas odmakali, byli důrazní, ovšem my si s tím musíme poradit lépe. Nechci nikoho podceňovat, ale přece jen jsme ligový mančaft a proti diviznímu mužstvu by to mělo být znát,“ dodal útočník Votroků, který se trefil do černého ve třetím střetnutí za sebou.

Hradecký trenér viděl především rozdílné výkony svého týmu v obou poločasech. „Ta teoreticky slabší sestava to v první části zápasu nezvládla. Nebyl tam ten správný přístup, ale hlavně tam byly hrubé individuální chyby. Možná i ztráta koncentrace, možná určité podcenění soupeře,“ pronesl Koubek.

Vysoké Mýto (ve žlutém) versus FC Hradec Králové 2:3.Zdroj: fchk.cz/Luboš Lorinc„Ve druhém poločase teoreticky silnější sestava podala velice dobrý, suverénní výkon a dokázala skóre otočit, což pro ni nebylo vůbec lehké, protože jsme zápas předtím pokazili. Klukům se to podařilo takovou koncentrovanou, usilovnou hrou. Odehráli to tak, jak jsme si řekli. S druhou půlí jsem spokojen,“ doplnil.

Poslední test před vstupem do nejvyšší soutěže čeká Votroky v sobotu, kdy se představí od 11 hodin na trávníku druholigové Chrudimi.