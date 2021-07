Během utkání Václav Kotal i Michal Šmarda v klidu neposeděli, u lajny hlasitě udávali pokyny svým hráčům. Zápas je vtáhl do děje. Nutno poznamenat, že souboj na trávníku v Bělovsi to byl nerovný. Chlumec, účastník ČFL, disponuje silnějším týmem, než má o soutěž níž hrající Náchod. V jeho dresu se navíc během devadesáti minut objevila řada mladíků.

„Michalovi jsem poblahopřál k vítězství. Chlumec má kvalitní mužstvo. Utkání nám ukázalo, že je na čem pracovat,“ povídal po duelu Václav Kotal.

Náchod zmrazil odchovanec Havlena technickou parádou



Náchodští byli zpočátku sobotního duelu proti favoritovi aktivnější. Jenže Kotalův tým zmrazil Jan Havlena, náchodský odchovanec v dresu Chlumce, který svého času už v 16 letech coby velký talent vyrazil na angažmá do italské Entelly. Dvaadvacetiletý záložník, jenž naposledy zkoušel štěstí v druholigové Chrudimi, ukázal své kvality. Ve vápně se proháčkoval přes tři protihráče a překonal gólmana Hladíka. Po vedoucím gólu se přední celek ČFL začal prosazovat více. Ještě do přestávky Martin Holec doklepl míč do sítě po dlouhém sólu Tomáše Labíka.

„Utkání mělo v některých fázích dobré tempo i náboj,“ pochvaloval si Michal Šmarda, kouč Chlumce.

Po přestávce Náchodští vyslali do hry řadu mladíků, ale drželi se statečně, inkasovali jen dvakrát. Zkraje druhé půle se podruhé v utkání prosadil Holec a účet uzavřel Tomáš Labík pro rychlém úniku Novotného po křídle.

„Nás hlavně srážely zbytečné chyby. Tohle soupeř ze třetí ligy dokáže potrestat,“ uvedl Václav Kotal.



FK Náchod – FK Chlumec nad Cidlinou 0:4 (0:2).Branky: 36. a 47. Holec, 18. Havlena, 73. T. Labík. Rozhodčí: Pavel Vítek - Mareček, Prušinovský. Náchod – I. poločas: Hladík – Vencl, Podolník, Hlava, Král – Simon, Brich, Petřík, Kabeláč (22. Čejchan), Jahoda – Malý.

II. poločas: Baláž – Moravec, Podolník (50. Kudasziewicz, 70. Šustek), Hlava (77. Donát), Vencl (65. Gunár) – Doucek, Brich (70. Zelman), Petřík (77. Kos), Čejchan (70. Světlík), Jahoda (65. Macek) – Malý (77. Gois). Trenér V. Kotal. Chlumec n. C.: Petr (46. Mach) – Finěk, Havel, Krčál, Žahourek – Vaníček (46. Jarkovský) – Veselka (46. Novotný), Lukič (46. J. Labík), Havlena, T. Labík – Holec (80. Veselka). Trenér: M. Šmarda.

Šmarda výhru nad svým fotbalovým mentorem příliš neprožíval. „Jestli jsem rád? Fotbalový osud nás prostě svedl proti sobě,“ usmíval se.

Spolu zažili úspěšná angažmá. Začalo to v roce 2009 v Hradci Králové, pokračovalo v Jablonci, dále v Brně a naposledy ve Spartě, s níž loni vyhráli MOL Cup, český pohár. Spojení Kotal – Šmarda fungovalo. Čekalo se, a mnozí hradečtí fanoušci si to i přáli, že se v létě vrátí do Hradce, který si po čtyřech letech zase zahraje ligu. Nestalo se. Místo u Votroků po Zdenko Frťalovi zaujal Miroslav Koubek.

A cesty letité dvojice se rozešly. Michal Šmarda se stal hlavním trenérem v Chlumci, Václav Kotal si zatím plácl s Náchodem, klubem ze svého rodného města.

Před vzájemným zápasem si volali. „Bavili jsme se jen o fotbale, jestli budeme mít silnější jedenáctku, v jakém poločase bude hrát a podobně. Já jsem říkal, že budu rád, když dám do kupy čtrnáct lidí. Někteří se nám zranili, další jsou na dovolené,“ prozradil téma rozhovoru Šmarda.

Jestli se Václav Kotal a Michal Šmarda ještě někdy sejdou na jedné lavičce, je otázkou. „Uvidíme, jak to bude dál,“ pokrčil rameny Šmarda. Nyní se chce naplno věnovat práci v Chlumci. „Mužstvo je pracovité, jsou tady hráči, kteří chtějí být úspěšní, jsou fotbaloví. Tým má svoji kvalitu, ale důležité je, aby kluci byli zdraví,“ dodal padesátiletý kouč.

Kotal angažmá Šmardovi schvaluje, dokonce ho k němu i pobízel. „Michalovi jsem sám říkal, aby už začal pracovat jako hlavní trenér. Já jsem taky takhle začínal, nejdřív tady ve třetí lize v Náchodě, pak jsem šel do Hradec a tak dále,“ přiblížil Václav Kotal.

Má Michal Šmarda jeho školu?

„To nevím,“ zasmál se. „Já byl spíš ten trenér, který to vede a on víc pracoval. Já si pamatuji. Když jsme s Jardou Šilhavým tehdy začínali u Jardy Hřebíka, tak to bylo strašně těžké. Vždycky jsme se klepali, aby nám schválil trénink. A když neměl správné tempo, správnou organizaci, tak místo toho, aby vynadal hráčům, tak vynadal nám, že jim my nevynadáme,“ rozesmál se při vzpomínce.

Ze Šmardy by podle Kotala mohl být úspěšný kouč. „Ve svém věku už má zkušenosti. Fotbal cítí, dlouhé roky ho hrál, byl výborným hráčem, dokončil profi licenci a jak ho znám, tak se svým přístupem má předpoklady být výborným trenérem,“ zdůraznil Václav Kotal.

Osmašedesátiletý fotbalový odborník se zatím domluvil s Náchodem, ale v jeho případě se to může změnit. Patří ke kandidátům na post trenéra reprezentace do 21 let. Nebo se může už během podzimu ozvat ligový klub. „Václavovi bychom v případě nabídky určitě nebránili. Jsme rádi, že je teď tady, pro celý klub je obrovským přínosem,“ uvedl Milan Vik, spolumajitel a jednatel FK Náchod.

V létě po Václavu Kotalovi zatoužilo Brno, kde se Šmardou už působili. „Ještě přišla nabídka z Maďarska, ale odmítl jsem je. Čekám, jak se vyvine situace ohledně jednadvacítky. Ale ve fotbale se věci mění rychle. Za dva měsíce může být všechno jinak,“ uzavřel Václav Kotal.