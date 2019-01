Pojizeří – Podzim skončil minulý víkend také pro hráče 1.A třídy Libereckého kraje. V jakém rozpoložení pojizerské týmy ulehají k zimnímu spánku, zmapoval Krkonošský deník společně se zástupci fotbalových týmů.

Nespokojeni jsou především v Lomnici, naopak příjemně překvapeni v Jilemnici.

SK Jilemnice (6. místo, 21 bodů)

Jilemničtí hráči prožili perfektní vstup do soutěže. Dařilo se vozit body také ze hřišť soupeřů a od začátku se tým držel v popředí tabulky. V posledních čtyřech střetnutích sice zvítězil pouze jednou, ale jinak dostane podzim v Jilemnici razítko úspěšný.

Podzim hodnotí Zdeněk Baudyš, trenér týmu: „Náš kádr zůstal oproti jarní sezoně téměř stejný. Odešel jen Vašek a Hartig, naopak přišel Kalenda a vrátil se Hradecký. Perfektně se nám povedl začátek soutěže. Počítali jsme s tím, že budeme hrát na spodku tabulky, protože posílení nebylo téměř žádné, ale opak byl pravdou. Kalenda si s druhým útočníkem Princem skvěle sedl a předváděli skvostné výkony.

Důležité bylo, že jsme zvládli první zápasy. Vždyť po osmi kolech jsme byli druzí, což určitě nikdo z nás nečekal. Myslím si ale, že pak přišlo na mladý tým určité uspokojení. Počítal jsem s tím, že na nás krize přijde, několikrát jsme totiž rozhodovali zápasy v posledních minutách. Nejhorší výkon jsme podali doma s Košťálovem, to byla tragédie. Důležité bylo, že jsme ke konci ještě porazili Frýdlant, což byla povinnost.

V posledních dvou utkáních na nás dle mého názoru dolehlo určité uspokojení z počtu získaných bodů a odehráli jsme je s menší bojovností i nasazením. Zavládlo určitě sebeuspokojení.

Mužstvo se za dva roky vcelku přebudovalo. Tým je směsicí dravého mládí a zkušených hráčů, kteří tvoří výborný celek. Přes zimu bychom někoho chtěli přivést, ale hlavně doufáme, že prodlouží hostování Kalenda, který nám opravdu hodně pomohl.“

Volba nejlepšího hráče: „Řeknu tři hráče. Princ dal 11 gólů, přidal dvě asistence, což mluví samo o sobě. Dále Hradecký, osmatřicetiletý navrátilec, který byl jistotou na stoperu. A třetí je brankář Tuž, který se na podzim potkal s životní formou.“

FK Košťálov (7. místo, 19 bodů)

Doma téměř na sto procent, venku skoro bezzubí. Asi tak by se dal shrnout košťálovský podzim. Je škoda, že hráči nedokázali přivést více bodů ze hřišť soupeřů, mohli pokukovat po vedoucích příčkách. Přesto jsou v Pojizeří spokojeni.

Podzim hodnotí Ivo Jiříček, trenér týmu: „Umístění a zisk bodů odpovídá našim představám. Chtěli jsme být v klidném středu tabulky a vyhrávat hlavně doma, což se povedlo. Naopak venku se nám nedařilo, to je slabina podzimu. Tým jsem přebral v létě po trenérovi Vodrážkovi, a musím říct, že jsem dobře zvolil asistenta Baudyše, který odvádí vynikající práci.

Celý podzim jsme se potýkali s dlouhodobě zraněními – Věrný, J. a L. Stránští, M. Janata a Částek a v polovině podzimu přibyl kapitán Kosina, takže jsme podzim odehráli ve dvanácti hráčích plus brankář. Domácí zápasy byly výborné, ale venku jsme nadějné výkony nedokázali zopakovat. Chtěli bychom přivést zkušeného střelce a tvořivého středopolaře, pracovat budeme také s dorostenci a s hráči z béčka. Navíc počítáme s návratem zraněných, a tak bychom chtěli na podzimní výkon navázat.

Hráče bych chtěl pochválit za docházku a přístup. Poděkovat bych chtěl i příznivcům a výboru za vytvořené podmínky.“

Volba nejlepšího hráče podzimu: „Vůdčí osobností týmu byl určitě Karel Janata, který k šesti brankám přidal pět asistencí. Osu týmu s ním tvořili Průcha, Kašpar, Cerman a Zboroň.“

Sokol Bozkov (10. místo, 15 bodů)

Bozkovu se podzimní část příliš nepovedla. Dokonce před posledním kolem odvolali trenéra, čímž mužstvo chtěli nastartovat. Ve městě slavných motorkářů nechtějí hrát o záchranu, přesto bude v zimě příprava náročná a spíše než k horní sedmičce se dívají právě k záchranářským bojům.

Podzim hodnotí Daniel Sisr, trenér týmu: „Úvod sezony byl poznamenán zraněními a vyloučením. Prakticky v celé sezoně se pak tým nesešel v optimální sestavě. Mužstvo podávalo nevyrovnané výkony, velkým zklamáním byl výsledek domácího utkání s Frýdlantem. Velmi dobrý výkon jsme naopak podali proti Doksům.

Poměrně se nám dařila obranná fáze, ale mužstvo velmi často nedokázalo proměnit i ty největší příležitosti. Před posledním zápasem jsme dospěli k vzájemné shodě s vedením, že mužstvo potřebuje nový impuls, aby se nastartovalo, a proto jsem odešel. Tréninková morálka byla na žalostné úrovni, tak doufejme, že s novými trenéry se zlepší také toto.“

Volba nejlepšího hráče podzimu: „Tým táhli většinou starší zkušení hráči. Za všechny bych jmenoval Kubáně, Doubka a Nesvadbu. Naproti tomu přístup mladých hráčů byl nepřijatelný.“

FC Lomnice nad Popelkou (11. místo, 15 bodů)

Břetislav Stehlík je muž, který svými brankami táhl Lomnici k cestě za bodovými zisky. Za třináct kol jich stihl nasázet devět. Jinak Lomničtí trochu zaostávají. Sice mají o tři body více než loňský podzim, ale zejména na domácích hřištích mohla být bilance pojizerského týmu lepší.

Podzim hodnotí Vladimír Mařan, sekretář týmu: „Po podzimní části se jen těžce hledají nějaká pozitiva. Zbytečně ztracené zápasy, kdy jsme vedli o dva góly a nakonec prohráli či v lepším případě remizovali, pro nás znamenají v konečném účtování ztrátu několika důležitých bodů. Ztracené body z utkání, kdy se nemůžete vyhrabat z marastu, vyrovnáte velmi nepříznivé skóre a nakonec stejně prohrajete, jsou pro všechny, kteří se podílí na fungování lomnického fotbalu velmi frustrující.

Hráči si musí uvědomit svou zodpovědnost a začít lépe k utkání přistupovat. Přes zimu musíme hodně potrénovat. V současné situaci je velice složité shánět do týmu nějaké posily. A samozřejmě je to i o tom, že chceme, aby se předvedli hráči, kteří zde jsou, protože rozhodně mají na víc.

Co ale musím po podzimní části také okomentovat, vzhledem k mému krátkému působení ve fotbale, je velmi podprůměrná úroveň rozhodčích v rámci fotbalových soutěží. Samozřejmě je to také o hráčích, co si k sobě dovolí, a to i přes to, že většina z fotbalistů je výdělečně činná, pokud ještě nestudují, ale utkání by měli rozhodovat hráči, nikoliv bafuňáři klubů.“

Volba nejlepšího hráče podzimu: „Za výkony v podzimní části musím vyzdvihnout našeho nejlepšího střelce Stehlíka a pak samozřejmě gólmany Kose s Jezdinským.“