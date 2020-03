Deník pro čtenáře v tomto týdnu připravil seriál anketních odpovědí vybraných fotbalistů z regionálních klubů na otázky, které se týkají aktuální situace v České republice i ve světě (koronavirus, karanténa, trénink, dohrání soutěží atd.). Dnes hráči odpovídali na šestou otázku:

Souhlasíte s odkladem Eura?

JAKUB HAUSCHKE - Spartak Police nad Metují (krajský přebor):

Jednoznačně. Tady nebylo o čem přemýšlet, jelikož nikdo neví, co bude za týden, natož někdy v červnu. Přiznám se, že se mi líbil i model, který navrhoval Rooney s odehráním v prosinci, ale toto je asi nejlepší varianta.

LIBOR VACHO - Spartak Police nad Metují (krajský přebor):

S odkladem určitě souhlasím. Myslím, že s ohledem na zdraví všech je dané řešení to nejlepší možné.

JAKUB LÁNSKÝ - SK Jičín (krajský přebor):

S odkladem Eura určitě souhlasím, než vidět, jak plno kluků, které obdivuje spousta lidí na celém světě, riskuje životy, aby nám dopřáli měsíc zábavy, to určitě ne. Na Euro jsem se určitě nechystal. Ač to bude znít divně, já moc fotbal v televizi rád nemám, nebaví mě to, chci prožívat zápas a ne se na něj dívat. Sleduji vlastně jen zápasy Baníku a to opravdu minimálně a zápasy jako finále Ligy mistrů.

JAKUB ULVR - SK Jičín (krajský přebor):

S odkladem souhlasím, i když mě to mrzí, tak je to správné rozhodnutí. Na sledování jsem se těšil, naše klubovna by praskala ve švech a bavili bychom se u toho skvělými vtípky Kuby Lánského.

PAVEL BUCHVALD - SK Jičín (krajský přebor):

Z odkladu Eura jakožto fanoušek fotbalu samozřejmě nemám radost, ale musím s ním souhlasit, odklad byl nevyhnutelný.

DAVID DROZD - Lokomotiva Hradec Králové (I. A třída) + Era-Pack Chrudim - futsal:

Myslím si, že vzhledem k situaci, jaká panuje, to bylo správné. Stejně by se to pravděpodobně hrálo bez diváků, a to jakémukoliv sportu dost ubližuje, protože se to hraje právě pro ně. Přece jen zdraví je mnohem důležitější než sport. Osobně jsem se na Euro nechystal, ale každopádně bych sledoval většinu zápasů v televizi.

