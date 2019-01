Vítězná /ROZHOVORY/ - Společně s řadou pomocníků se postaral o bezproblémový průběh již osmého ročníku Hunťák cupu. JOSEF ŠPŮR nemusel litovat ani nenaplněné kvóty účastníků, jeho turnaj se vydařil po všech směrech.

Hunťák cup 2013 | Foto: Josef Voborník

Máte za sebou osmý ročník Hunťák cupu. V čem byl výjimečný, ať už lepší nebo horší?

Ten letošní se vyrovnal ostatním ročníkům. Nepodařilo se nám sice naplnit kvótu 20 týmů, což můžeme brát jako mínus, ale zase vzhledem k účasti 16 týmů byly skupiny vyrovnanější a o to zajímavější.

Jistě jste si všiml, že všichni nasazení loňští medailisté vypadli již v základních skupinách. Co na to říkáte?

Při losování v pátek jsem už tušil, že skupiny budou velice těžké a vyrovnané. Rok od roku jsou týmy kvalitnější a nabyty mladými hráči, kteří jdou tvrdě za vítězstvím. Loňští medailisté to proto měli hrozně těžké a roli „favoritů" nezvládli.

Na rozdíl od loňského ročníku vám výrazně přálo počasí. Odrazilo se to na návštěvnosti?

Je pravda, že loni nám počasí nepřálo, ale letos jsme věděli, že to bude lepší. Dopoledne, kdy se hrály základní skupiny, nebyla návštěvnost až taková, jakou jsme předpokládali. Odpoledne se to zlepšilo, a tak s letošní návštěvností panuje spokojenost.

Jaké máte ohlasy na turnaj?

Ohlasy jsou dobré. Během turnaje za mnou přišlo docela dost lidí a chválili si atmosféru a organizaci turnaje. Spokojenost panovala i s doprovodnými akcemi, to určitě potěší a dá chuť do další práce.

Komu patří největší poděkování od hlavního pořadatele?

Velký dík patří hlavně obci Vítězná v čele s jejím starostou, kteří mi v organizaci pomáhali už i v minulém roce a bez jejich pomoci bych už tento turnaj nepořádal. Další velký dík patří všem ostatním, kdo se na přípravě a průběhu turnaje podíleli. Nechci nikoho jmenovat, protože bych mohl na někoho zapomenout. To bych opravdu nechtěl, protože všichni do toho dali maximum, za což jím i tímto děkuji.

Velice přátelský ke všem příznivcům, hráčům i dětem byl Tomáš Skuhravý, hlavní host turnaje. Svěřil se i vám, jak se mu ve Vítězné líbilo?

Je to přesně tak, byl opravdu ke všem moc přátelský, nikam nespěchal a dokonce jsi vzpomněl, že tu odehrál i jeden mistrovský zápas za Janské Lázně. Sám prohlásil, že se tu ještě někdy snad objeví.

V nepříliš kvalitním stavu bylo bohužel travnaté hřiště. Čím to, že ve Vítězné máte s trávníkem takové problémy? Dojde před ročníkem č. 9 ke zlepšení?

Od samého začátku výstavby neodpovídal trávník fotbalovým parametrům, ale i přes velkou snahu obce a Sokola se dal docela dohromady. Jenže nefunguje odvodnění, a tak veškerá snaha přijde vniveč. Zaprší a pokud se na tom musí odehrát mistrovská utkání místního oddílu, dostane hřiště na frak. Mělo by se to dle mého názoru řešit reklamací u firmy, která výstavbu prováděla. Jestli se to zlepší, nemůžu slíbit, ale doufám v to.

Z vítězství v turnaji se zaradovali kluci ze Žacléře. Kdo byl vaším osobním favoritem?

Vítězství Žacléře překvapilo nejen mě. Za favorita jsem měl pražskou Bednu, ale vzhledem k tomu, že při turnaji je třeba zařizovat spoustu věcí, neměl jsem čas sledovat celý turnaj.

.. na slovíčko s nejlepším střelcem turnaje Lukášem Vítem

„Nedával jsem nám velké naděje na úspěch"

Vystřílel svému týmu vítězství v turnaji, přesto mu uniklo individuální ocenění. LUKÁŠ VÍT (na snímku s číslem 9) byl na Hunťák cupu postrachem všech soupeřů, a jak řekl bomber Tomáš Skuhravý, nebýt jeho, stěží by žacléřský Baník došel v turnaji až na vrchol.

Lukáši, v podobném složení jste se na Hunťák cupu představili už loni, ale titul jste nijak neatakovali. V čem byl letošní ročník jiný?

Bohužel jsem se minulého ročníku neúčastnil, takže nemohu soudit (úsměv).

V turnaji jste neprohráli, ale cesta za prvenstvím byla náročná. Věřil jste, že by se vám mohlo podařit vyhrát?

Cesta za prvenstvím byla zaručeně náročná a hlavně dlouhá, prodlevy mezi zápasy byly vyčerpávající. Jelikož jsem nevěděl nic o soupeřích, nedával jsem nám moc velké naděje na úspěch. Ale míč je kulatý a vyhrát může každý.

Byl pro vás nějaký tým největším favoritem a kdy jste se nejvíc zapotili?

Jak už jsem v předešlé odpovědi řekl, soupeře jsem neznal. Mezi nejtěžší zápasy ale řadím semifinále a každopádně finále. Jedním z důvodů odpovědi je také již nedostatek sil.

Vy sám jste tým táhl nejen herně, ale hlavně střelecky. Daří se vám takhle běžně v malé kopané?

Musím se přiznat, že malou kopanou mám moc rád. Ale posouzení, zda se mi daří, či ne, bych nechal na jiných.

Kam jako tým řadíte úspěch na Hunťák cupu a jak jste zisk poháru oslavili?

Co vím, tak jsme se sešli na poslední chvíli, tím pádem byl pro nás úspěch velmi milým překvapením. Co se týče oslavy, byla stejně krásná a vyčerpávající, jako celý turnaj.

Plánujete dorazit i na 9. ročník a věříte, že byste mohli titul obhájit?

Netuším, jak náš „vedoucí mužstva" zorganizuje příští rok, ale doufám, že se zase sejdeme a popereme se o přední příčky.