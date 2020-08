Už tuto sobotu se v havlovickém sportovním areálu uskuteční třetí, tedy poslední ze série místních letních turnajů v malé kopané.

Na turnaji hráčů nad 50 let se sejde tucet mužstev. | Foto: Alena Toholová

Poté, co se zde hrálo HAPO, později i Hapostar hráčů nad 40 let, proběhne na závěr srpna ještě Superhapostar. Na jeho 19. ročník se v obci nedaleko Úpice sejdou fotbalisté nad 50 let a pořadatelé již nyní mají jistotu dvanácti přihlášených mužstev.