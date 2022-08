Na podzim roku 2020 ještě v dresu České Skalice jsme doma porazili Velké Poříčí 11:1, takže to bylo velmi podobné jako teď proti Kunčicím.

Soupeře jste doslova rozstříleli, když jste zvítězili 12:2, jak byste zápas zhodnotil?

Do zápasu jsme vkročili velmi koncentrovaně a rozhodli ho během prvních pětadvaceti minut. Navíc jsme ještě do poločasu stihli přidat další dvě branky, čímž bylo po zápase. Ve druhé půli šlo už pouze o to, kolik přidáme gólů proti zdecimovanému soupeři.

Vy osobně jste zaznamenal čtyři branky, jak padly?

Při prvním jsem dostal míč za obranu a nadvakrát jsem si poradil s gólmanem soupeře. Další góly byly ve stylu Davida Lafaty (směje se). Po výborných přihrávkách jsem zakončoval do prázdné.

Sobotka si lepší vstup do soutěže nemohla přát. Kunčice utrpěly pořádný debakl

Předpokládám, že vás střelecké hody budou něco stát do týmové kasy?

Předpokládáte správně. Nějakou stovku mě to stát bude (usmívá se).

Neměl byste však být sám, další dva spoluhráči vstřelili v zápase hattrick, bude to stejná částka?

Všichni bychom měli platit stejně, ale uvidíme, jak k tomu přistoupí pokladník. Já jen doufám, že takových zápasů bude co nejvíc, aby z toho na konci byla pořádná rozlučka.

Jaké ambice máte v letošní sezoně?

Chtěli bychom hrát v první polovině tabulky, vyhnout se bojům o záchranu a ještě vylepšit umístění z loňské sezony.

V úvodních dvou zápasech se vám podle trenéra herně celkem dařilo, může za to letní příprava?

Ano. Byla opravdu velmi kvalitní. Tým je na podzimní část sezony výborně připravený. Mně se ale bohužel příprava kvůli pracovnímu vytížení moc netýkala.

Co na hřišti chcete hlavně předvádět?

Hrát pohledný a účelný fotbal, který bude bavit diváky. Věřím, že jich do Nového Města bude chodit víc než doteď. Erik Berger, hráč Nového Města nad Metují.Zdroj: archiv hráče

Jak byste se jako fotbalista charakterizoval?

Jsem takový univerzál. Kam mě trenér postaví, tam si to odehraji. Během posledních několika sezon jsem vystřídal všechny pozice kromě brankáře.

V příštím kole hrajete na hřišti vedoucí Sobotky, co od zápasu čekáte?

Bude to nesmírně těžký a bojovný mač. Trenér nás však určitě dobře připraví, proto doufám, že si domů odvezeme tři body.