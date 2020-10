Už třetím týdnem si účastníci podzimní části fotbalové TIP ligy zvykají na novou dobu, přesněji na soutěžní kupony, které je redakce nucena plnit zápasy předních evropských lig.

Nutno přiznat hned na úvod, že mnohem lépe se tipujícím dařilo ve chvíli, kdy se na kuponech objevovaly duely mužstev z podkrkonošského regionu.

Při nich se čtenáři projevovali jako znalci místní kopané a hlavně měli také možnost řadu vybraných utkání osobně navštívit na stadionech.

Nyní je bohužel i TIP liga poznamenána dobou koronaviru a jen díky stále probíhajícím soutěžím v Evropě je vůbec co tipovat a jak v tradiční čtenářské soutěži fungovat. To bude platit i o následujícím víkendu.

Také na kuponu 11. kola mají zastoupení nejvyšší soutěže v Anglii, Španělsku, Německu, Itálii a Francii, kde jsme se vždy pokusili vybrat dva nejzajímavější duely víkendu.

Ohlédněme se ale nyní za dějstvím s pořadovým číslem 10. Toto jubilejní kolo přineslo z deseti zápasů hned šest remízových výsledků, proto se nelze divit, že bodové zisky jednotlivých hráčů nebyly optimální.

Našli se ale také soutěžící, kteří se na nerozhodné výsledky nebáli vsadit. Dvěma z nich se následně povedlo trefit sedm z deseti utkání.

Jedním ze šikovných tipérů byl Vlastimil Hlušička z Pilníkova, druhým trutnovská Tamara Gabrlová. Na ni se usmálo štěstí při Správné trefě, když byla blíž tipu na celkový počet branek.

Vítězka kola se tak nyní těší na sadu šesti pivních plechovek od Gambrinusu a na jejich převzetí se může dohodnout zavoláním na telefonní číslo 724 717 854.

Soutěži jednotlivců s minimálním náskokem vévodí Josef Vydra z Hořic, v týmové soutěži je na prvním místě trio říkající si „U tratě“.

Výsledky 10. kola



1. Manchester United – Chelsea 0 (0:0)

2. West Ham – Manchester City 0 (1:1)

3. Arsenal – Leicester 2 (0:1)

4. FC Barcelona – Real Madrid 2 (1:3)

5. AC Milán – AS Řím 0 (3:3)

6. Werder Brémy – Hoffenheim 0 (1:1)

7. Leverkusen – Augsburg 1 (3:1)

8. Lyon – AS Monaco 1 (4:1)

9. Nice – Lille 0 (1:1)

10. Dunajská Streda – Slovan Br. 0 (1:1)



Správná trefa: 28 branek

Pořadí soutěže jednotlivců

FORTUNA:LIGA (1. – 10. místo)

KN0027 Josef Vydra, Hořice⋌1 78

KN0101 Miloš Jirsák, Horka u Staré Paky⋌7 77

KN0159 Daniel Renner, Dolní Branná⋌7 77

KN0097 Marek Tůma, Mladé Buky⋌4 77

KN0017 David Bürger, Vrchlabí⋌-2 77

KN0066 Petra Levitnerová, Dvůr Králové n. L.⋌7 74

KN0155 Květa Rennerová, Dolní Branná⋌4 74

KN0019 Pavel Kraus, Vrchlabí⋌-2 74

KN0056 Jan Prokůpek, Dvůr Králové n. L.⋌-2 74

KN0175 Renáta Dvořáková, Trutnov⋌-2 73

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA (11. – 20. místo)

KN0040 David Vitebský, Bílá Třemešná⋌4 71

KN0170 Jaroslav Matouš, Kunčice n. L.⋌1 71

KN0099 Jiří Novotný, Trutnov⋌1 71

KN0129 Ladislav Šimek, Dolní Branná⋌1 71

KN0050 Tomáš Zkusil, Dvůr Králové n. L.⋌1 71

KN0031 Jaroslav Macek, Dvůr Králové n. L.⋌7 69

KN0071 Vlastimil Hlušička ml., Pilníkov⋌13 68

KN0098 Milan Řehák, Malý Libotov⋌7 68

KN0115 Josef Dreveniak, Dolní Branná⋌4 68

KN0154 Jiří Renner ml., Dolní Branná⋌4 68

FORTUNA ČFL (21. – 40. místo)

KN0039 Vojtěch Matras, Dvůr Králové n. L.⋌1 68

KN0051 Martin Šimek, Dvůr Králové n. L.⋌1 68

KN0123 Kateřina Špidlenová, Dolní Branná⋌1 68

KN0085 Karel Kábrt, Trutnov⋌-2 68

KN0086 Roman Kábrt, Trutnov⋌-2 68

KN0087 Soňa Kábrtová, Trutnov⋌-2 68

KN0160 Ondřej Renner, Dolní Branná⋌-2 68

KN0053 Josef Petrů, Trutnov⋌-2 66

KN0064 Vlastimil Hlušička st., Dvůr Králové n. L.⋌10 65

KN0084 Hana Jiránková, Trutnov⋌7 65

KN0002 Pája Kročil, Úpice⋌7 65

KN0001 Josef Smeták ml., Úpice⋌7 65

KN0003 Josef Smeták st., Úpice⋌7 65

KN0080 Irena Balánová, Volanov⋌4 65

KN0156 Jan Forbelský, Dolní Branná⋌4 65

KN0030 Pavel Tomeš, Nový Bydžov⋌4 65

KN0150 Libor Kubáněk, Dolní Branná⋌1 65

KN0016 Petr Čurda, Vrchlabí⋌-2 65

KN0042 Břetislav Hradecký ml., Nové Lesy⋌-2 65

KN0151 Janek Kubáněk, Dolní Branná⋌-5 65

FORTUNA DIVIZE C (41. – 60. místo)

KN0055 Petr Dorotík, Trutnov⋌1 64

KN0173 Miloš Dvořák st., Trutnov⋌-2 64

KN0184 Milan Nesvadba, Dvůr Králové n. L.⋌-2 64

KN0174 Miloš Dvořák ml., Trutnov⋌7 62

KN0145 Vlastimil Pitrmuc, Dolní Branná⋌4 62

KN0148 Vladislav Kubáněk, Dolní Branná⋌1 62

KN0137 Václav Nyč, Dolní Branná⋌1 62

KN0119 Miloslav Nykl, Dolní Branná⋌1 62

KN0113 Petr Sůra, Dolní Branná⋌1 62

KN0005 Miloslav Tohola, Havlovice⋌1 62

KN0037 Lukáš Zlatník, Dvůr Králové n. L.⋌1 62

KN0022 Nikola Čurdová, Vrchlabí⋌-2 62

KN0089 Zdeněk Jón, Trutnov⋌-2 62

KN0149 Jiří Kubáněk, Dolní Branná⋌-2 62

KN0153 Jiří Renner st., Dolní Branná⋌-2 62

KN0021 Lucie Čurdová, Vrchlabí⋌-5 62

KN0104 Karel Havelka, Trutnov⋌-5 62

KN0165 Zdeněk Žáček, Úpice⋌0 60

KN0036 Petr Kiss, Dvůr Králové n. L.⋌7 59

KN0135 Miroslav Forbelský, Dolní Branná⋌4 59

VOTROK KRAJSKÝ PŘEBOR (61. – 80. místo)

KN0172 Eva Matoušová, Kunčice n. L.⋌4 59

KN0102 Petr Novotný, Trutnov⋌4 59

KN0125 Eva Šimůnková, Dolní Branná⋌4 59

KN0063 Jakub Tuček, Dvůr Králové n. L.⋌4 59

KN0120 Jan Doviczin, Dolní Branná⋌1 59

KN0077 Erich Kamitz, Chvaleč⋌1 59

KN0112 Milan Sůra, Dolní Branná⋌1 59

KN0070 Jaroslav Zajíček, Lipnice⋌1 59

KN0100 Jan Zirm, Vrchlabí⋌1 59

KN0024 Pavel Korec, Staré Buky⋌0 59

KN0023 Miroslava Čurdová, Vrchlabí⋌-2 59

KN0132 Josef Hanuš, Dolní Branná⋌-2 59

KN0046 Petr Holubec, Trutnov⋌-2 59

KN0047 Michal Vyhnánek, Trutnov⋌-2 59

KN0126 Libor Čvančara, Dolní Branná⋌-5 59

KN0189 Jan Romančák, Trutnov⋌4 58

KN0195 Marek Kancok, Trutnov⋌-2 58

KN0079 František Balán, Trutnov⋌7 56

KN0106 Jiří Roza, Hořice⋌7 56

KN0035 Ráca Srníček, Dvůr Králové n. L.⋌4 56

AM GNOL I. A TŘÍDA (81. – 100. místo)

KN0117 Zdena Sůrová, Dolní Branná⋌4 56

KN0110 Gert Böhnisch, Mladé Buky⋌1 56

KN0152 Jára Kubáňková, Dolní Branná⋌1 56

KN0141 Slávek Radoň, Dolní Branná⋌1 56

KN0127 Jindřich Šubrt, Dolní Branná⋌1 56

KN0008 Pavel Zuzánek, Vrchlabí⋌1 56

KN0009 Milan Holásek, Podhůří⋌-2 56

KN0108 Jaroslav Mrkvička, Chotěvice⋌-5 55

KN0199 Dušan Krét, Dvůr Králové n. L.⋌1 54

KN0187 Zdeněk Korčák, Trutnov⋌-2 54

KN0143 Jan Mečíř, Dolní Branná⋌7 53

KN0065 Milada Šrůtková, Dvůr Králové n. L.⋌7 53

KN0158 Petr Hajs, Dolní Branná⋌4 53

KN0058 Ondřej Langpaul, Dvůr Králové n. L.⋌4 53

KN0133 Renáta Hostínová, Dolní Branná⋌1 53

KN0088 Otakar Jón, Trutnov⋌1 53

KN0147 Věra Kubáňková, Dolní Branná⋌1 53

KN0010 Evžen Holásek, Podhůří⋌-2 53

KN0131 Ladislav Nosek, Dolní Branná⋌-2 53

KN0136 Libuše Nyčová, Dolní Branná⋌-2 53

JAKO I. B TŘÍDA, sk. A (101. – 120. místo)

KN0144 Hana Pitrmucová, Dolní Branná⋌-2 53

KN0118 Vlasta Suková, Dolní Branná⋌-2 53

KN0122 Jiří Voráček, Dolní Branná⋌-2 53

KN0157 Jaroslav Moravec, Dolní Branná⋌-5 53

KN0191 Tomáš Teichmann, Trutnov⋌7 52

KN0109 Marek Birke, Trutnov⋌-2 52

KN0200 Miroslav Mohet, Dvůr Králové n. L.⋌4 51

KN0180 Martin Bednář, Žireč⋌4 50

KN0072 Jaromír Jedlička, Trutnov⋌4 50

KN0076 David Kamitz, Bodenmais⋌4 50

KN0044 Markéta Kirschová, Nové Lesy⋌4 50

KN0096 Ludvík Kohlíček, Trutnov⋌4 50

KN0163 Milena Pitrmanová, Dolní Branná⋌4 50

KN0038 Martin Srníček, Praha⋌4 50

KN0028 Aneta Vydrová, Hořice⋌1 50

KN0167 Jaroslav Čížek, Dubenec⋌-2 50

KN0059 Štěpánka Krausová, Dvůr Králové n. L.⋌-2 50

KN0090 Jaroslav Rufer, Trutnov⋌-2 50

KN0116 Zdena Dreveniaková, Dolní Branná⋌-5 50

KN0142 Radek Tauchman, Dolní Branná⋌-5 50

JAKO I. B TŘÍDA, sk. B (121. – 140. místo)

KN0061 Lukáš Matura, Libštát⋌-8 50

KN0177 Karel Kratochvíl, Trutnov⋌1 49

KN0105 Jaroslav Birke, Trutnov⋌-5 49

KN0190 Michal Dvořák, Mladé Buky⋌1 48

KN0198 Luboš Voňka, Dvůr Králové n. L.⋌1 48

KN0188 Jaroslava Korčáková, Trutnov⋌-2 48

KN0033 Martin Bíba, Dvůr Králové n. L. ⋌10 47

KN0161 Zbyněk Kuřil, Dolní Branná⋌10 47

KN0081 Roman Jeřábek, Trutnov⋌7 47

KN0034 Vladimír Pavlis, Dvůr Králové n. L.⋌4 47

KN0032 Václav Vejdělek, Lánov⋌4 47

KN0007 Jiří Jelínek, Vrchlabí⋌1 47

KN0130 Jaroslav Střížek, DolníBranná⋌1 47

KN0111 Robert Sůra, Dolní Branná⋌1 47

KN0018 David Votoček, Vrchlabí⋌1 47

KN0168 Jitka Čížková, Dubenec⋌-2 47

KN0162 Jitka Márynková, Dolní Branná⋌-2 47

KN0121 Antonín Nedvědil, Dolní Branná⋌-2 47

KN0095 Roman Nývlt, Trutnov⋌-2 47

KN0134 Vlastimil Pitrman, Dolní Branná⋌-2 47

OKRESNÍ PŘEBOR (141. – 170. místo)

KN0146 Karel Fajman, Dolní Branná⋌-5 47

KN0164 Eva Hanušová, Dolní Branná⋌-5 47

KN0060 Zdeněk Matura, Libštát⋌-5 47

KN0091 Jiří Gabrle, Trutnov⋌10 44

KN0107 Václav Roza, Trutnov⋌10 44

KN0043 Břetislav Hradecký st., Žacléř⋌7 44

KN0094 Jan Gabrle, Trutnov⋌4 44

KN0171 Petr Matouš, Jilemnice⋌1 44

KN0062 Ludmila Maturová, Libštát⋌1 44

KN0139 Jaroslava Sachrová, Dolní Branná⋌1 44

KN0128 Vlasta Šubrtová, Dolní Branná⋌1 44

KN0124 Anna Radoňová, Dolní Branná⋌-2 44

KN0045 Ondřej Tobiáš, Trutnov⋌-2 44

KN0057 Zuzana Tučková, Dvůr Králové n. L.⋌-2 44

KN0029 Hana Vydrová, Hořice⋌-2 44

KN0138 Alfréd Sachr, Dolní Branná⋌-5 44

KN0020 Petr Svoboda, Jilemnice⋌0 43

KN0074 Kurt Püschel, Žacléř⋌-2 42

KN0048 Jiří Rejl, Dvůr Králové n. L.⋌7 41

KN0049 Andrea Holubcová, Trutnov⋌4 41

KN0169 Lenka Hrbková, Dubenec⋌-2 41

KN0185 Tomáš Kruliš, Trutnov⋌7 40

KN0054 Zbyněk Prinz, Trutnov⋌1 40

KN0181 Tomáš Roman, Kuks⋌1 40

KN0176 Lenka Hurtová, Trutnov⋌-2 40

KN0178 Blažena Kratochvílová, Trutnov⋌-2 40

KN0179 Kateřina Šrámková, Trutnov⋌-2 40

KN0186 Martin Korčák, Trutnov⋌1 39

KN0201 Tomáš Vacek, Mladé Buky⋌7 38

KN0004 Pavel Kejzlar st., Úpice⋌4 38

OKRESNÍ SOUTĚŽ (171. – 200. místo)

KN0052 Filip Kraus, Libotov⋌4 38

KN0196 Lukáš Birka, Trutnov⋌1 38

KN0103 Zdena Pivková, Trutnov⋌1 38

KN0202 Roman Ševčík, Dvůr Králové n. L.⋌1 38

KN0013 Jules Adam, Vrchlabí⋌-2 38

KN0015 Josef Dymáček, Vrchlabí⋌-2 38

KN0204 Karel Kučera, Malé Svatoňovice⋌-2 38

KN0006 Josef Pospíšil, Vrchlabí⋌-2 38

KN0114 Miroslav Dreveniak, Dolní Branná⋌-5 38

KN0192 Roman Teichmann, Trutnov⋌10 37

KN0012 Pavlína Holásková, Podhůří⋌7 36

KN0067 Pavel Holý, Trutnov⋌1 35

KN0083 Zdeněk Jiránek, Trutnov⋌1 35

KN0140 Jiří Sachr, Dolní Branná⋌1 35

KN0073 Klaus Püschel, Trutnov⋌-5 35

KN0041 Andrea Šedivá, Dvůr Králové n. L.⋌-8 35

KN0025 Pavel Korec st., Staré Buky⋌0 34

KN0093 Radka Křechová, Trutnov⋌-2 33

KN0205 Petr Stierand, Malé Svatoňovice⋌-2 33

KN0069 Romana Krulišová, Trutnov⋌1 32

KN0014 Eva Adam, Vrchlabí⋌-2 32

KN0082 Michal Jiránek, Trutnov⋌-2 32

KN0197 Pavel Hrubeš, Trutnov⋌2 31

KN0068 Marie Holá, Trutnov⋌1 30

KN0075 Milena Püschelová, Trutnov⋌7 28

KN0166 Věra Barancová, Svoboda n. Ú.⋌0 28

KN0183 Michal Staněk, Kuks⋌5 26

KN0182 Milada Schovánková, Kuks⋌1 25

KN0011 Kamila Holásková, Podhůří⋌1 23

KN0203 Jaroslav Osowiecki, Žacléř⋌1 23

LIGA AMATÉRŮ (201. – 206. místo)

KN0092 Tamara Gabrlová, Trutnov⋌13 21

KN0078 Jaroslava Kamitzová, Chvaleč⋌-2 20

KN0193 Aleš Kotek, Trutnov⋌-2 20

KN0026 Radek Procházka, Staré Buky⋌0 9

KN0194 Luboš Mašek, Lánov⋌0 4

KN0206 Verča Čurdová, Vrchlabí⋌-2 2

V případě, že by některý ze soutěžících v TIP lize poslal své tipy také na tiket od sázkové kanceláře, a poté mu všech deset zápasů vyšlo, přišel by si tentokrát i díky řadě remíz a překvapivých výsledků k rekordní výhře. Jen za dvacet vložených korun by získal více než tři miliony korun, přesněji 3.263.073,81. Přesvědčte se sami.



1. Manchester United – Chelsea 0 (kurz 3,57)

2. West Ham – Manchester City 0 (kurz 5,14)

3. Arsenal – Leicester 2 (kurz 4,17)

4. FC Barcelona – Real Madrid 2 (kurz 3,84)

5. AC Milán – AS Řím 0 (kurz 3,72)

6. Werder Brémy – Hoffenheim 0 (kurz 3,67)

7. Leverkusen – Augsburg 1 (kurz 1,57)

8. Lyon – AS Monaco 1 (kurz 1,84)

9. Nice – Lille 0 (kurz 3,61)

10. Dunajská Streda – Slovan Bratislava 0 (kurz 3,90)



Celkový kurz po vynásobení: 163.153,70

Výhra při vkladu 20 korun: 3.263.073,81

Výhra při vkladu 100 korun: 16.315.369,09

Pořadí týmové soutěže

LIGA MISTRŮ (1. - 10. místo)

1. místo U tratě 6 204

2. místo Karoso-tým -6 204

3. místo Děda tým 3 199

4. místo Děda Pepa 21 195

5. místo Botafogo 24 192

6. místo Sirotci 15 192

7. místo Abu Dhabi -3 189

8. místo Lišáci -3 186

9. místo Gorilí samice -9 183

10. místo Cykloteam 15 181

EVROPSKÁ LIGA (11. - 30. místo)

11. místo Pánská cyklojízda 6 177

12. místo Justýnčiny děti 0 177

13. místo Škubánci 0 177

14. místo Matut 6 174

15. místo Bytovkáři 3 174

16. místo Paluba DK -3 174

17. místo Mladé Buky 3 173

18. místo Hořické vydry 0 172

19. místo Krakonošova dvanáctka 12 171

20. místo Nohejbalisté 3 171

21. místo Pošťačky 3 171

22. místo Sousedé 3 171

23. místo Piváci 0 171

24. místo Arbitři 0 170

25. místo DNA Trutnov 18 168

26. místo Sůráci 3 168

27. místo Pardálové -3 165

28. místo Sokolíci -3 162

29. místo Létající jeleni -6 162

30. místo Paprika team 5 160

MOL CUP (31. - 56. místo)