Hlinsko – Náchod 0:3

Daniel Sigan, trenér FK Hlinsko: „Vyhrál tým, který měl kvalitnější koncovku. Posledních pět zápasů hrajeme ve dvanácti hráčích, pauza nám pomůže, dáme se zdravotně do pořádku. Věřím, že se za čtrnáct dní vrátíme zpět na zelený pažit.“

Ondřej Nejman, trenér FK Náchod: „Hlinsko bylo v úvodu zápasu aktivnější, ale hrálo pouze po vápno, my jsme chytili zápas asi od 20 minuty a zaslouženě se dostali do vedení. Druhý poločas nám zkomplikovala zranění „náhradních stoperů“, v jediné velké šanci domácích nás podržel Hladík a chvíli na to rozhodl rozhodující třetí gól, kterým Pražák završil hattrick. Kluci to odehráli velmi zodpovědně a účelně.“

Trutnov – Nymburk 3:0

Miloš Dvořák, trenér MFK Trutnov: „Začátek zápasu byl z naší strany dobrý, pak hrál chvíli soupeř, měl nějaké standardky, ale myslím, že od 20. minuty jsme získali zápas pod naši kontrolu a dávali jsme i hezké góly. Ve druhém poločase si to kluci pohlídali. Ze začátku jsme nechali soupeře hrát, ten byl sice na míči, ale bez nějakých šancí. Pak jsme si začali zase vytvářet šance i my a mohli jsme získat ještě větší klid. Ale zaplať pánbůh, že se nám podařilo vyhrát a všechno se snad k dobrému obrátí.“

Letohrad – Kutná Hora 0:1

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: „Těžko se mi zápas hodnotí. My jsme byli víc na míči, víc nebezpeční než Kutná Hora, ale maximum našeho snažení byly dvě nastřelené tyče v prvním poločase a to je za mě hrozně málo. Druhý poločas už to byla z naší strany bezradnost a po obdržené brance z pokutového kopu jen křeč a trápení. My se teď musíme zamyslet, co jsme pro výhru udělali a jak pracujeme pro tým. Fotbal miluji a je to šílené, že to napíšu, ale jsem teď za pauzu rád, věřím že bude co nejkratší a my se po ní vrátíme silnější.“

Čáslav – Vysoké Mýto 1:1 penalty: 5:4

František Dvořák, trenér SK Vysoké Mýto: „Prakticky celé utkání jsme byli více na míči, protože domácí vsadili na hluboký obranný blok. Nemohu toho hráčům mnoho vytknout kromě důrazu v pokutovém území. Malá snaha o vstřelení branky, více odvahy dostat se do koncovky nás stála body. Vzhledem k šancím v průběhu celého utkání je ale remíza zasloužená.“

Horky – Dvůr Králové 5:3

Jiří Kuneš, trenér TJ Dvůr Králové: „Oboustranně určitě pěkné utkání, škoda jen, že ho diváci nemohli sledovat na stadionu. Padla spousta krásných branek. Pro nás velká škoda, že jsme opět dobře rozehraný zápas nedokázali dovést do vítězného konce. Vést necelou půl hodinu před koncem 3:1, to si už tak zkušený tým musí pohlídat.“ (re)