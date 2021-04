KOMENTÁŘ: Tresty od UEFY? Obrácený rasismus, diskriminace bílých

Člověk se musí jen smát a kroutit hlavou. Co jiného mu zbývá, když se dozví rozhodnutí UEFY o trestech pro Kúdelu a hráče Rangers. Vždyť je to postavené na hlavu a postrádá to logiku. Desetizápasový trest za něco, co nikde nikdo neprokázal. Nejsou jasné důkazy. Kdyby byly, tak oukej, to by pak odpovídalo.

Ondřej Kúdela byl potrestán za rasismus... | Foto: archiv Deníku

Oproti tomu jen čtyři zápasy za naprosto likvidační zákrok Roofea? Co si o tom pomyslet? Rozhodně za tím nehledejme spravedlnost. Skoro to vypadá jako obrácený rasismus, diskriminace bílých. Silná ramena. Větší zákulisní moc. Západ versus východ. Dokážu si představit, kdyby se to samé odehrálo na druhé straně a třeba Kuchta takto „knokautoval“ gólmana skotského týmu. To by bylo haló. A slávista by rozhodně neodešel pouze se čtyřzápasovým flastrem. Kamara dostal za údajné napadení v útrobách stadionu třízápasový trest. To jen aby se neřeklo, když už Kúdelu potrestali exemplárně. V tomhle případě taktéž žádné jasné důkazy nejsou. Slavia si sice stěžovala, že byl Kúdela zbit do krve, ale proč tedy neukázala nějaké fotky? Prý to všechno viděli zástupci UEFY. Jenže ti nikde nic takového neventilovali. Ono to mohlo být taky malinko jinak…