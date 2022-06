Solnice už měla vítězství v druhé nejvyšší krajské soutěži jisté dlouho dopředu. I tak dokázala ve šlágru závěrečného 30. kola naplno bodovat. V Roudnici vyhrála těsně 2:1 a zakončila tak báječnou jízdu za postupem. „Zasloužená výhra. Domácí se snažili, ale byli o jeden gól horší. Od vyšší prohry je zachránil dobrý výkon jejich brankáře. Teď budeme slavit, protože tato povedená sezona si to zaslouží,“ nechal se slyšet úspěšný trenér Solnice Pavel Potužník.

Fotbalisté Solnice slavili první místo a postup již s předstihem na domácím hřišti.Zdroj: Eva Šebová Zemanská

Z postupu se raduje i celkově druhé Týniště nad Orlicí. I to zažilo velice vydařený rok a v příští sezoně v krajském přeboru určitě nebude chtít hrát druhé housle. Poslední mač ročníku si tým z Rychnovska s fanoušky užil na maximum. Vítězství 4:0 nad Novým Městem nad Metují, pěkný fotbal a solidní návštěva. „Takhle nějak by se měl slavit postup do vyšší soutěže - krásné počasí, kvalitní soupeř a sváteční nálada v hledišti! Hrál se bezstarostný fotbal pro pobavení diváků, kteří svým hráčům připravili po zápase krásné choreo k oslavě postupu do krajského přeboru,“ pochvaloval si domácí sekretář Jan Štajer.

Záchranu Kobylic jistily čtyři trefy v sedmi minutách. Železnice slavila výhrou

Spokojeni jsou určitě i v České Skalici, která uzavírá pomyslné stupně vítězů, když v sezoně získala 65 bodů. Poslední zápas vyšel Skalici fantasticky. Na domácím hřišti zničila rezervu Trutnova v poměru 8:1. Velký podíl na tom měl kanonýr Martin Škoda, který přispěl dvěma góly a dvěma asistencemi.

Nejlepší střelci I. A třídy

Luboš Pavlíček (Solnice) - 30

Tomáš Kos (Týniště) - 27

David Novák (Kunčice) - 24

„Naše vysoké vítězství je z pohledu Trutnova dost nespravedlivé. Zápas byl po většinu času vyrovnaný a v prvních dvaceti minutách byl soupeř i lepším týmem. V posledním zápase v našich barvách se blýskl kanonýr Martin Škoda,“ zhodnotil vedoucí týmu České Skalice Marek Vik.

Překvapení se zrodilo v Třebechovicích pod Orebem, kde domácí tým roznesl 7:2 Sobotku. Rezerva Náchoda si poradila s Kunčicemi a Broumov remizoval s hradeckou Lokomotivou.

Krajská soutěž I. A třída - 30. kolo:

Roudnice – Solnice 1:2 (0:1). Branky: V. Pospíšil – M. Valášek, Motl. Týniště n. O. – Nové Město n. M. 4:0 (2:0). Branky: Kollár, Šreibr, Kos, T. Voda. Česká Skalice – Trutnov 8:1 (3:1). Branky: M. Diviš 4, M. Škoda 2, Hanel, Rücker – M. Kamitz. Lázně Bělohrad – Nepolisy 13:1 (5:0). Branky: Nezbeda 4, M. Wagenknecht 2, Rychecký 2, Loner, Pour, P. Horáček, Josef Kracík, Jiří Kracík – T. Hanuš. Náchod B – Kunčice 3:1 (2:1). Branky: Gois, Šesler, Kos – Česák. Třebechovice p. O. – Sobotka 7:2 (2:0). Branky: Dědeček 3, D. Horák, F. Horák, Želízko z pen., vlastní (Žďánský) – Rejman, J. Vaníček. Broumov – Lokomotiva HK 2:2 (1:1). na penalty: 0:3. Branky: Šustek, Hečko – Jurnečka, Šmied.