V pátek sice svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého dostali tvrdou lekci od Anglie (0:5). Samotný zážitek, zahrát si ve svatostánku Wembley, jim ani fanouškům už ale nikdo nevezme. V úterý pak v pražském Edenu změří síly s Brazilci. Byli jste, nebo budete u toho osobně? Podělte se s Deníkem o vaše zážitky a zašlete nám fotografie.

A kdo by si třeba ve Wembley, nebo i v zaplněném Edenu neudělal selfíčko? Dneska už asi každý. Nenechte si tento zážitek pouze pro sebe.

Pošlete fotografie do redakce Deníku na adresu krkonossky@denik.cz. Ze snímků může vzniknout hezká mozaika a parádní připomínka vašeho zážitku. Všechny snímky zařadíme do obsáhlé fotogalerie na našich webech, ty nejlepší pak i do tištěného vydání Deníku.