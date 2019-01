Východní Čechy - Ohlasy fotbalové divize C: Trenér Živanic litoval po utkání s Turnovem (0:1) zahozených příležitostí v podání svých svěřenců.

Dvůr Králové - Ústí nad Orlicí | Foto: Lukáš Hloušek

Trutnov – Náchod 2:3

Miloš Dvořák, trenér MFK Trutnov: „Utkání bylo o bojovnosti a Náchod jí dal do utkání více. Hostující hráči podstoupili všechny souboje, zatímco my jsme do toho tak nešli. Vyhráli úplně zaslouženě. Hráli jsme 35 minut, vedli jsme, měli i další šance, ale pak pro mě nepochopitelně jsme přestali hrát. Nedělali jsme to, co jsme si řekli. Tímhle zápasem jsme si zkazili celý podzim."

Radovan Hromádko, trenér FK Náchod: „Kdyby to bylo 3:0, tak bych byl spokojenější, ale i tak to bereme. Po celý zápas jsme byli aktivnější. I přesto, že jsme dostali první gól, tak jsme dokázali zápas otočit. Pak přišla opět nesrovnalost v obraně, po níž jsme opět inkasovali, ale nakonec jsme zaslouženě vyhráli 3:2. Posledních dvacet minut odehrál ve velkém stylu Malý, který na sebe navázal prakticky všechny žluté karty soupeře, z čehož nakonec rezultovalo i vyloučení domácího hráče, po němž jsme dali na konečných 3:2."

Dvůr Králové – Ústí nad Orlicí 2:1

Roman Oliva, trenér TJ Dvůr Králové: „Podařil se vstup do utkání, když jsme šli do vedení už po třech minutách. Úvod byl z naší strany kvalitní, přidali jsme i druhý gól, ale s rychlou kontaktní brankou soupeře to byl problém. Ve zbytku zápasu se hrál poměrně vyrovnaný a kvalitní fotbal nahoru-dolů. Mohli jsme přidat další gól, zároveň nás ale deset minut před koncem výrazně podržel brankář Ulrych. Naše vítězství je zasloužené."

Otto Jáně, trenér Jiskra Ústí nad Orlicí: „Soupeř si vypracoval v utkání čtyři gólové šance a dvě proměnil. My jsme měli stejný počet, ale využili jsme jen jednu. Z tohoto hlediska je výsledek spravedlivý a domácí zaslouženě vyhráli."

Nová Paka – Letohrad 4:1

Petr Ježek, sekretář 1. FK Nová Paka: „Náš tým v závěru podzimu dokázal herně i výsledkově své soupeře přehrávat a z toho také pramení primát v polovině soutěžního ročníku. Ve stejné pohodě proběhlo také poslední mistrovské vystoupení v roce 2013. Podzimní loučení tak skončilo dalším výrazným vítězstvím."

František Dvořák, trenér FK OEZ Letohrad: „V posledním utkání jsme chtěli favorita soutěže potrápit a pokusit se překvapit. Bohužel o osudu utkání bylo rozhodnuto už do poločasu. Domácí dokonale předvedli, proč jsou prvním týmem tabulky. Agresivita a důraz v obou pokutových územích byly jasně na jejich straně. Pro naše některé mladé hráče to byla ovšem škola k nezaplacení a já doufám, že si z tohoto utkání vezmeme ponaučení do jarní části."

Pardubice B – Kutná Hora 1:1

Jaroslav Míchal, trenér FK Pardubice: „Jednalo se o utkání dvou rozdílných poločasů. V tom prvním byli hosté důraznější a měli více ze hry. Z toho se zrodil náš faul v pokutovém území a následně soupeřem proměněná penalta. Do druhé půle jsme zlepšili pohyb, kombinaci i důraz a náš výkon začal mít alespoň částečně divizní parametry. Nicméně málo jsme se dostávali do koncovky. Nakonec jsme z minima vytěžili maximum, když Polák vyrovnal."

Dobrovice – Vysoké Mýto 1:1

Karel Řehák, trenér SK Vysoké Mýto: „Přijeli jsme si pro bod a ten si odvezli. Můžeme být spokojeni. Neměli jsme, co ztratit, a i když jsme prohrávali, pomohla nám nedisciplinovanost Lukáše, který byl vyloučen. I tak nás domácí nepustili do výraznějšího tlaku, ale podařilo se nám vyrovnat. Myslím, že za ten druhý poločas je remíza spravedlivá."

Živanice – Turnov 0:1

Vítězslav Rejmon, asistent trenéra TJ Sokol Živanice: „Soupeř se posílil o šest hráčů širšího kádru Liberce a na hřišti to bylo znát. Přestože jsme hráče upozorňovali na vstup do utkání, ujal se Turnov rychle vedení. Zkušený tým pak s ligovou obranou podpořenou prací nestárnoucího Janů, nám moc prostoru nedopřával. Hosté se dobře posouvali, zahušťovali střed pole a moc nás ke své bráně nepouštěli. Nastoupili jsme sice v okleštěné sestavě, nicméně jsme se soupeřem sehráli rovnocennou partii. Místy jsme si vytvořili i tlak, ovšem umřeli jsme na neproměňování šancí. Vytvořili jsme si tři. Dvě zahodili a jednou brankáře zachránila tyč. "

Rapid Liberec – Svitavy 1:6

Zbyněk Zbořil, trenér TJ Svitavy: „Upozorňoval jsem hráče opět na podcenění soupeře, nechtěl jsem zopakovat blamáž ze Železného Brodu. Stejně jsme si tím zase museli projít, dostali jsme první branku a první poločas odehráli vlažně. Po změně stran to bylo výrazně lepší, tentokrát jsme několik šancí proměnili. Sice jsme měli celou druhou půlku pod kontrolou, ale na třetí pojišťovací gól jsme čekali do 78. minuty. V takových zápasech potřebujete odskočit, soupeře to zlomí a vy můžete dohrát v klidu. To byl i tento případ."

Fotbalová divize C a ČFL

Hvězdy kola

1. Radim Holub (Chrudim): Kanonýr MFK chytil v závěru soutěže ohromnou formu. Dvěma góly rozhodl v neděli utkání na Spartě a zvýšil svůj gólový účet z posledních tří zápasů na osm branek.

2. Jan Plšek (Náchod): Dravý náchodský mladíček se proti Trutnovu prosadil poprvé po rohovém kopu, podruhé pak dotáhl perfektní práci Malého.

3. Jakub Černík (Dvůr Králové): Coby nováček v týmu Dvora začal podzim báječně. Ve čtyřech zápasech vsítil čtyři góly. Pak dlouho střelecky tápal, derniéra ale patřila hlavně jemu. Dvěma góly rozhodl.

Vítěz

Fotbalisté Nové Paky: Suverénní domácí výhrou 4:1 nad Letohradem zakončili báječný podzim, během něhož jen jednou poznali hořkost porážky. Díky dvanácti výhrám a dvěma remízám vládnou divizní skupině C. Druhá Dobrovice má pětibodové manko.

Smolař

Fotbalisté Živanic: K bodu chyběly centimetry. „Pulpitovci" sehráli rovnocennou partii s výrazně posíleným Turnovem. Vyrovnání měli na hlavě Klátil a také Herzán, jehož střelu zastavila tyč opařeného gólmana.

Střelci

II. liga a ČFL: 1. Holub (Chrudim, ČFL) 14 branek; 2. Vaněček (Hradec Králové, II. liga) 13; 3. – 5. Hundák, Rešetár (Pardubice, II. liga), Sedláček (Převýšov, ČFL) 6.

DIVIZE C: 1. Belej (Svitavy) 14 branek; 2. Bastin (Nová Paka) 9; 3. – 4. Vaňous (Ústí nad Orlicí), Kabourek (Letohrad) 8.

Pozn.: Pouze hráči východočeských týmů.

Střípky z fotbalového víkendu

Mýto překvapilo remízou v Dobrovici

Dobrovice – Na jedné straně smutek, na straně druhé spokojenost. Domácí si ztrátu z toho utkání před zápasem nepřipouštěli, jenže realita byla nakonec jiná. Favorit sice vstoupil do utkání jak se sluší a patří, dal první gól, ale díky nedisciplinovanosti stopera s ligovými zkušenostmi Lukáše se akcie Mýta povážlivě zvedly už před koncem poločasu. Trenér Řehák v týdnu před utkáním cítil, že si Mýtští odvezou bod. Povedlo se. Kopecký totiž po přestávce vyrovnal a tým, jenž neměl co ztratit, hodně získal. Mýto po Nové Pace obralo o body i dalšího aspiranta postupu.

Pečeť na Malého akci dal Plšek

Trutnov – Pět branek viděli diváci divizního derby v Trutnově, kde hosté z Náchoda rozhodli pět minut před koncem řádné hrací doby. Vítěznou náchodskou akci si vzal pod svá křídla Malý, který udělal ze tří trutnovských hráčů statisty a míč pak naservíroval Plškovi. Pro něj už nebylo problémem dopravit jej do sítě. V době rozhodující trefy už domácí hráli v deseti. V 77. minutě totiž viděl druhou žlutou kartu domácí bek Kejzlar, který se vyfauloval na Malém. Toho nejprve skolil v 53. minutě a podruhé v už zmíněné 77. minutě.

Finiš podzimu ve znamení kanonády

Svitavy – Podzimní část divizní sezony byla v podání svitavských fotbalistů místy všelijaká, ale závěr toho dost napravil. Z posledních sedmi zápasů šest vyhráli a na úplný konec nastříleli půltucet branek do sítě posledního Rapidu Liberec. Na umělé trávě v Harcově se utkání přitom dlouho nevyvíjelo zase tak jednoznačně, ale jakmile zvýšil v 78. minutě Novák na 3:1 pro Svitavy, tak se zvedl uragán. Liberečtí úplně rezignovali a hosté si do jejich kolabující obrany s radostí došli pro další tři trefy během šesti minut.