Je konec. Pražská Slavia zakončila svou pouť letošním ročníkem Evropské ligy domácí porážkou 0:4 od londýnského Arsenalu. Ač si sešívaní před týdnem z půdy favorita přivezli velmi nadějný výsledek 1:1, dotáhnout obrovské překvapení nedokázali. Dál jde reprezentant Premier League, který o postupu do semifinále rozhodl už v prvním poločase, kdy v rozmezí od 18. do 24. minuty nasázel Pražanům tři branky.

Ani po přestávce svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského nedokázali navázat na výkony z předchozích kol a po druhé trefě Lacazetteho kapitulovali definitivně. Ač se nálada českých fanoušků od konfrontace s anglickým Leicesterem a skotskými Rangers výrazně liší, v Krkonošském deníku nemůže chybět hodnocení ze strany fotbalových odborníků.

Poté, co v minulých týdnech dostali slovo hráči a trenéři z regionu, tentokrát se za čtvrtfinálovou odvetou ohlédl půltucet rozhodčích z Trutnovska. Při hodnocení se sešli jak fandové Slavie, tak Arsenalu. Čtenář si jistě všimne, že reakce na duel přišla i od neutajeného příznivce pražské Sparty.

Slavia šla do čtvrteční odvety s nadějným výsledkem 1:1 ze zápasu v Londýně. Jaké naděje na postup jste sešívaným dával?

Petr Dorotík: „Červenobílí si z ostrovů přivezli do odvety velmi nadějný výsledek, i když byli v utkání jednoznačně horším týmem. O víkendu se na čtvrteční duel dobře naladili, když v derby porazili své největší rivaly z Letné. Arsenalu chyběly velké opory jako Aubameyang, Ødegaard nebo David Luiz. Proto jsem Slavii dával nemalé šance a věřil, že postup do další fáze vybojuje.“

Josef Petrů: „Upřímně jsem Slavii dával tak maximálně dvacet procent. Už zápas v Londýně ukázal, že i v sezoně špatně hrající Arsenal je pro Slavii strop. Bylo pouze štěstí, že utkání skončilo výsledkem 1:1.“

Roman Nývlt: „Pravdou je, že už v Londýně Slavia měla namále. Ale doma jsem jí věřil. Říkal jsem si, že by o gól mohla vyhrát.“

Vojtěch Smola: „Po skvěle zvládnutém derby, kdy Spartu od 20. minuty k ničemu nepustili, jsem pomalu začínal věřit, že by mohli postoupit. Výsledek z Emirates Stadium byl více než nadějný. Pokud bych se měl vyjádřit v procentech, viděl jsem to na čtyřicet pro Slavii. Spíše jsem ale doufal jako fanoušek Slavie i českého fotbalu.“

Miroslav Lebeda: „Snad se nějak nedotknu příznivců Slavie, ale upřímně: Nedával jsem jim žádnou naději. Už první zápas mě utvrdil v tom, že na Arsenal prostě a jednoduše nemají.“

Jakub Matějka: „Šance na postup jsem po prvním utkání viděl rovnocenné padesát na padesát. Vstřelený gól na hřišti soupeře dával Slavii velmi slušnou šanci.“

Zápas byl rozhodnut po pětadvaceti minutách. Čemu takový vývoj přisuzujete?

Petr Dorotík: „Slavii vstup do utkání vůbec nevyšel. Po brance Smith Rowa, která nebyla uznána kvůli ofsajdu, jsem doufal, že se Slavia oklepe a vyvaruje chyb, především v defenzivní činnosti. Bohužel Arsenal ukázal svoji kvalitu, jeho hráči byli všude daleko rychleji a velmi dobře kombinovali. Všichni tři střelci prokázali, proč je jejich cena na hráčském trhu tak vysoká.“

Josef Petrů: „Arsenal do zápasu vlétl jako v nejlepší formě. Co Slavia praktikovala po celou sezonu, tak se jí vrátilo jako zrcadlo. Vysoké napadání, obrovská rychlost. Hra Slavie přinesla několik chyb a celý tým se v tom plácal.“

Roman Nývlt: „To je bohužel pravda, rozhodnuto bylo strašně brzo. Ale nepochopím, proč včera hráli tak moc odzadu, aby snad nedostali gól. Přišlo mi, že vyloženě chtěli hrát na 0:0, čemuž nerozumím.“

Vojtěch Smola: „Myslím si, že se v tomto zápase sešlo všechno špatné. Když se člověk ohlédne zpětně na cestu pohárovou Evropou, tak měla Slavia často i velké štěstí. K tomu připočteme ‘připosraný‘ začátek zápasu, absenci klíčových hráčů, nabitý program, euforii z vyhraného derby a také kauzu Kúdela.“

Miroslav Lebeda: „Připadalo mi, že domácí už od začátku znali scénář utkání. Chybělo jim tentokrát nasazení, chuť a hlavně to jejich sešívané srdce.“

Jakub Matějka: „Hlavně je to z mého pohledu velká škoda. Na zápas jsem se moc těšil a věřil jsem, že si to s Arsenalem rozdají a před celou Evropou se ukážou. Bohužel byl duel rozhodnut už před výkopem. Řekl bych, že se z toho podělali.“

Domácí se v ničem ani na chvíli nepřiblížili předchozím představením. Bylo to podle vás více únavou nebo kvalitou soupeře?

Petr Dorotík: „Osobně bych to jednoznačně přičítal kvalitě soupeře. Hráči Gunners jsou na tom se zápasovým vytížením v posledních týdnech velmi podobně jako fotbalisté sešívaných, takže příčiny, proč Slavia tentokrát nepředvedla a ani se nepřiblížila svému optimálnímu výkonu, bych hledal u kvality Arsenalu.“

Josef Petrů: „Nebyla možnost se předchozím utkáním přiblížit. Arsenal byl dobře připravený a prostě jim nic nedovolil. Kvalita hráčů je úplně někde jinde. Jen Saka stojí víc než celá hodnota hráčů Slavie, to prostě musí být někde znát.“

Roman Nývlt: „Podle mého názoru to bylo především kvalitou soupeře. Navíc týmu rozhodně nepomohlo, když ve středu vyšel verdikt UEFA o trestu pro Kúdelu.“

Vojtěch Smola: „Tohle asi nejde jednoznačně rozsoudit. Kvalita Arsenalu je nezpochybnitelná, i když to už není ten slavný tým z éry Arsena Wengera. Ale pořád se bavíme o mužstvu, kde několik hráčů stojí více než je roční rozpočet Slavie. Ale i únava určitě sehrála velkou roli, celý tým na mě po celou dobu působil ospale – což je ale pochopitelné vzhledem k nabitému programu.“

Miroslav Lebeda: „Únavou to podle mě určitě nebylo. A vůbec, to slovo zaznívá poslední dobou až příliš často. Prohrálo se, mohla za to únava. Nemyslím si. Ve čtvrtek jednoznačně rozhodla kvalita soupeře.“

Jakub Matějka: „Únavou to určitě nebylo. Rozdíl v kvalitě obou soupeřů byl prostě znatelný. Rozhodovalo se úplně někde jinde a to v hlavách. Většina sportů a důležitých momentů se rozhoduje v hlavách. Arsenal prostě do Edenu přijel s jasným přesvědčením, že chce vyhrát a že vyhraje. U Slavie to tentokrát neplatilo.“

Český klub poněkolikáté za poslední roky dokráčel do čtvrtfinále Evropské ligy. Je to pro naše týmy strop nebo překonání možností Fortuna:Ligy?

Petr Dorotík: „Postoupit mezi TOP 8 týmu Evropské ligy, je především obrovský úspěch. Při troše štěstí při losu, určitě nemusí být čtvrtfinále této soutěže strop. Zajisté je to ale důkaz toho, že u nás v České republice hrát fotbal jednoznačně umíme."

Josef Petrů: „Čtvrtfinále Evropské ligy je možná strop, ale také obrovský úspěch. Vždyť se podívejme, jaké týmy Slavia vyřadila. Jsou mezi TOP 8 v Evropské lize. A mezi TOP 16 evropských pohárů, přitom s jednoznačně nejnižším rozpočtem ze všech zde účastněných klubů.“

Roman Nývlt: „Tak ještě to semifinále klapnout mohlo (usmívá se). Ale na ví by to už nejspíš nebylo. To by se muselo vyloženě všechno sejít.“

Vojtěch Smola: „Pokud by se to bralo podle velikosti rozpočtu, tak už je senzační postup do skupiny Ligy mistrů nebo ze skupiny Evropské ligy. Naštěstí se fotbal rozhoduje na hřišti, a kdyby Slavia měla trochu více štěstí, mohla klidně dokráčet až do finále. Letos byla postupu přes čtvrtfinále určitě blíže než před dvěma lety proti dalšímu londýnskému klubu Chelsea.“

Miroslav Lebeda: „Musíme si počkat na Spartu. Pak určitě bude možné postoupit i dál. (směje se)“

Jakub Matějka: „Myslím si, že čtvrtfinále Evropské ligy je pro české celky opravdu maximem. A mám pocit, že na něj zase dlouhé roky nedosáhneme. Český fotbal je na tom špatně, nedá se na něj koukat ani v televizi. Podle mě i rozdíl mezí divizí a nejvyšší domácí soutěží je minimální. Nevidím momentálně žádné velké talenty ani naději, že by český fotbal mohl v blízké budoucnosti vypadat lépe.“

Mohly se podle vás na výkonu Slavie projevit okolnosti spojené s případem „Kúdela“?

Petr Dorotík: „Hráči Slavie to rozhodnuti disciplinární komise UEFA určitě v hlavách měli. Nicméně si nemyslím, že by to mělo nějak zásadně ovlivnit jejich výkon během utkání.“

Josef Petrů: „Určitě hráči vnímají, co se děje, ale jsou to profesionálové. Spíše se to projevilo na soupisce. Vždyť chyběl nejlepší stoper letošní sezony. To se ve hře Slavie muselo projevit.“

Roman Nývlt: „Určitě ano.“

Vojtěch Smola: „Stoprocentně. Ondřej Kúdela včera na stoperovi hodně chyběl, Holeš se mohl posunout do středu zálohy. Fotbal je také z velké části o hlavě a měsíc lynčování se na hráčích určitě podepsal, i když budou tvrdit opak. Korunu tomu nasadila UEFA následným ‘spravedlivým‘ potrestáním všech aktérů. Svým vyjádřením týmu uškodil i Jaroslav Tvrdík, naopak zase po dlouhé době souhlasím s postojem Hradu.“

Miroslav Lebeda: „Rozhodně ne. Všude kam přijdu, slyším, jak má Slavie dostatečně široký kádr. V tom tedy problém nevidím. Na druhou stranu je potřeba uznat, že Kúdela hrál v poslední době opravdu výborně a týmu musel chybět. Může si za to ale sám, to co udělal na konci utkání ve Skotsku, bylo naprosto hloupé.“

Jakub Matějka: „Že měla Slavia obrovské mezery v obraně, to bylo evidentní. S Kúdelou na stoperu by zápas určitě vypadal jinak. Skončil by třeba jen 0:2. Aféru spojenou s údajným rasismem bych ale do výsledku netahal, o tom to nebylo.“

V sezoně 2022/2023 bude mít český fotbal v Evropě pouhé čtyři zástupce. Jednoho v Lize mistrů a tři v Konferenční lize. Může to být velký problém?

Petr Dorotík: „Samozřejmě bychom všichni rádi viděli co nejvíce českých zástupců v evropských soutěžích, hlavně v Lize mistrů, ale v současné době ten počet tří českých zástupců v Konferenční lize a jednoho v Lize mistrů asi odpovídá kvalitě mužstev ve Fortuna:Lize. Pokud by se však v příštích ročnících podařilo zopakovat nebo se jen přiblížit letošnímu úspěchu, mohl by český fotbal získat zpět pátého zástupce v pohárové Evropě.“

Josef Petrů: „Je to bohužel dlouhodobý problém českého fotbalu. Jelikož máme pět účastníků, ale ne všichni jsou schopni přinést body do koeficientu, tak po dělení získaných bodů jsme na tom špatně. Navíc před pěti lety, kdy Slavia poháry nehrála, uhrála Sparta skvělých 17 bodů, které se nyní odepisují. Pokud by se v příštím roce podařilo zopakovat letošní úspěch spojený se ziskem bodů dalších českých klubů, pak by se český fotbal mohl opět posunout zpátky nahoru.“

Roman Nývlt: „Jestli to může být pro naše kluby problém, to nevím. Každopádně je škoda ztratit jedno místo v Evropě. Myslím si, že naše týmy by ostudu rozhodně nedělaly.“

Vojtěch Smola: „Pro mistra ligy to velký problém nebude, pořád má šanci minimálně na Evropskou ligu. U ostatních týmů, vzhledem k prestiži Konferenční ligy, to je otázka. Na druhou stranu méně týmů znamená, že tolik nedělíme získaný koeficient. A sledovat pravidelná vypadnutí Boleslavi nebo Jablonce ve druhém předkole s týmem z Asie klidně oželím.“

Miroslav Lebeda: „Přiznám se, že do tohoto tématu moc nevidím. Nevím přesně, jak to s námi ohledně koeficientu a nasazování mužstev pro další sezony je. Ale rozhodně by chtělo, aby více týmů mělo podobné úspěchy jako dříve Sparta a nyní Slavie.“

Jakub Matějka: „Největší problém vidím v tom, že české kluby budou přicházet o možnost získání velkých finančních prostředků, které by mohly přijít do rozvoje mládeže. Zároveň je potřeba si přiznat, že na porovnávání s velkokluby v Evropě máme momentálně jedno, maximálně dvě mužstva. Zbytek na to prostě nemá.“