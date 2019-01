Úpice, Dvůr Králové - Pouhá dvě utkání byla o víkendu odehrána v podkrkonošském regionu. Jelikož se okresní soutěže předčasně odebraly k podzimnímu spánku a oba divizní rivalové zamířili na hřiště soupeřů, bylo živo jen v krajských soutěžích. A to ještě duel mezi Vrchlabím a Bílou Třemešnou odložil nezpůsobilý terén.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Stanislav Dufka

Krajský přebor

Úpice – Nový Bydžov 0:1 (0:0)

Do Úpice přijel rozjetý soupeř, který atakuje vrchní příčky v tabulce, přesto chtěli domácí předvést výkon s bodovými nadějemi. Vyrovnaný poločas příliš šancí nepřinesl, když obě obrany fungovaly doslova bezchybně.

Opatrný fotbal na těžkém terénu pokračoval i po přestávce a dlouho se zdálo, že se diváci gólu nedočkají. Až přišla 76. minuta. V ní rozehrávali hosté zkrácený roh, po němž si míč ve vápně našel Tomeše a postavou neveliký hráč hlavou rozhodl utkání

„Hrálo se utkání, ve kterém hráči divákům moc šancí nebo střel neukázali. Bojovalo se spíše ve středu hřiště a mezi oběma vápny. Utkání nakonec rozhodla zbytečná standardní situaci od rohového praporku, kdy jsme navíc nedokázali pokrýt jednoho z nejmenších hráčů na hřišti, který nám hlavou vstřelil branku. Přesto oceňuji snahu hráčů, že jsme chtěli utkání po inkasované brance dovézt do remízového konce. Na stoperskou dvojici Matějka – Obermajer jsme ale tentokrát nenašli recept," hodnotil nevydařený závěr podzimní části vedoucí mužstva úpické Sparty Bohumil Kafka.

I. A třída

Dvůr Králové B – Kunčice 3:1 (0:1)

Ani dvorská rezerva za sebou nemá nijak vydařený podzim, a tak se s ním chtěla úspěšně alespoň rozloučit. A to se povedlo. Přitom vstup do utkání domácím absolutně nevyšel a už ve druhé minutě zaskočil obranu v čele s gólmanem Danielem zkušený kanonýr Doležal. Do přestávky si oba týmy na těžkém terénu vypracovaly po šanci, výsledek 0:1 ale vydržel.

A druhá půle? To už bylo o něčem jiném. Znovu padl rychlý gól, tentokrát se ale společně s hrstkou diváků radovali Dvoráci. Samler využil pěkné kombinace s Černým a ve 48. minutě vyrovnal. O všem rozhodly dvě slepené trefy Dvora v rozmezí od 66. do 68. minuty. Nejprve centru V. Háka využil Vondrouš a po chvíli upravil na konečných 3:1 povedenou ranou Marks.

Fakta – branky: 48. Samler, 66. Vondrouš, 68. Marks – 2. Doležal. Rozhodčí: Buchta. ŽK: 2:2. Diváků: 115. TJ Dvůr Králové nad Labem B: Daniel – Picha, Ježek, D. Bednář, Černý – M. Hák (36. Samler), Fejk (75. Machek), V. Hák, Krejsa (53. Ruprich) – Marks, Vondrouš.

Stanislav Ježek, trenér Dvora Králové B: „Zasloužené vítězství našeho družstva, především za výkon ve druhém poločasu. Hrálo se na velmi těžkém terénu."

Vrchlabí – Bílá Třemešná nehráno.

Nedělní utkání bylo odloženo pro nezpůsobilý terén fotbalového hřiště v Podhůří. Odehrát by se mělo v co nejbližším listopadovém termínu, a to na umělém trávníku v Nové Pace.