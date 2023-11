Sportovní nadšenci z Podkrkonoší se zúčastili světového šampionátu v malém fotbale, který v těchto dnech vrcholí ve Spojených Arabských Emirátech. Čeští reprezentanti bohužel díru do světa neudělali, když smolně vypadli ve čtvrtfinále s týmem Kazachstánu. Východočeská výprava ale v ochozech útulného stadionku byla vidět i slyšet. A po návratu domů bude mít na co vzpomínat.

Pětice fotbalových nadšenců se na konci října vydala na dalekou cestu do Spojených Arabských Emirátů, aby naživo povzbudila české reprezentanty v malém fotbalu. | Foto: archiv výpravy

Na přelomu října a listopadu mohli sportovní fanoušci v živých televizních přenosech sledovat cestu českých reprezentantů mistrovstvím světa v malém fotbalu. Šampionát se koná ve Spojených Arabských Emirátech a nešlo si nevšimnout, že Češi měli při svých zápasech vytvořenou skvělou kulisu, o kterou se staraly desítky jejich fanoušků oblečených z velké části do červených barev.

Kdo byl u obrazovek ještě pozornější, poznal mezi českými příznivci i ty z východních Čech, přesněji z Podkrkonoší. Nepřehlédnutelná byla i vlajka s nápisem Havlovice a právě odtud se na dalekou cestu vydali mimo jiné pořadatelé jednoho z nejstarších turnajů v malé kopané, turnaje HAPO.

Miloslav Tohola s manželkou Alenou jsou známi jako velcí sportovní nadšenci, spolu s nimi vyrazil mimo jiné i hlasatel havlovických turnajů Zdeněk Honzera a Krkonošskému deníku ještě z místa konání šampionátu, krátce po vypadnutí „našich“ reprezentantů ve čtvrtfinále turnaje, celá trojice prozradila, co ji na dalekou cestu přivedlo a jak si světové mistrovství užívají.

Prozraďte mi prosím, kdy a jak se zrodila myšlenka či příležitost, že byste mohli na šampionát v malém fotbale vyrazit?

Miloslav Tohola: Prvotní informace o možné naší účasti na mistrovství světa přišla zhruba dva měsíce před turnajem od prezidenta světové asociace malého fotbalu Filipa Judy, se kterým mají zástupci havlovického svazu malého fotbalu dlouholeté přátelství. A když přišla konkrétní nabídka od AMF, nebylo nad čím váhat a společně s manželkou jsme se přihlásili s tím, že pokud budou ještě volná místa, nabídneme zájemcům z našeho okolí.

A to se evidentně povedlo.

Alena Toholová: Je to tak. Nejdříve se přihlásil Zdeněk Honzera a potom i dva naši úpičtí kamarádi Ivan Langhamr a Zdeněk Vylíčil. A byl to právě Zdeněk, dlouholetý hlasatel na HAPO, jenž se svou vuvuzelou neúnavně dirigoval zhruba šedesátku českých fanoušků. Mezi nimi byli zástupci vedení svazu AMF, sponzoři, zástupci jednotlivých oblastních svazů, jejich rodinní příslušníci. Rodinní příslušníci hráčů a individuální turisté, kteří jsou zde na dovolené.

Kdy jste do dějiště šampionátu vyrazili, jak dlouhý byl vůbec let a jak jste to měli s ubytováním?

Miloslav Tohola: Do dějiště šampionátu jsme přiletěli po šestihodinovém pohodovém letu v pondělí 30. října a hned z letiště nás odvezli na vítězné utkání s Ukrajinou. Tam jsme si užili první společné vítězství. Po utkání následoval přesun na ubytování do hotelu Mughal v Ras al Khaimah. Zde byli ubytováni i čeští reprezentanti s celým realizačním týmem včetně televizního komentátora Pavla Čapka.

Češi bohužel ve čtvrtek z turnaje vypadli, skončil tím i váš výlet nebo délka pobytu nebyla závislá na tom, jak dlouho v turnaji náš tým vydrží?

Alena Toholová: Odlet máme předem daný až na 6. listopadu, letenky i ubytování byly zajištěné na týden. Teď je tedy ta správná doba na návštěvu samotného města, na kterou zatím nebylo moc času. Jelikož se náš hotýlek nachází na okraji Ras Al Khaimah, můžeme srovnávat. Emiráty nejsou jen nablýskané urbanistické pozlátko, ale i čtvrti, které mají k luxusu a pořádku hodně daleko.

Fanoušci z Podkrkonoší nebyli na stadionu sami. Při zápasech nadšeně fandila reprezentantům přibližně šedesátka Čechů.Zdroj: WMF World Cup 2023

Naši reprezentanti stihli odehrát pět utkání, čtyři vyhráli a v pátém vypadli až po penaltovém rozstřelu. Jak jste si zápasy užili?

Miloslav Tohola: Kdo sledoval televizní přenosy, tak nám snad dá za pravdu, že pro úspěch našeho týmu jsme udělali maximum. Mnohokrát nám bylo řečeno, že fanouškovská ekipa našeho týmu byla nejlepší na turnaji. Oceňovali to jak pořadatelé, tak i fanoušci či hráči jiných týmů. Podobnou zpětnou vazbu jsme dostávali přes sociální sítě i od fanoušků z Česka. O to víc zamrzí skutečně nešťastné vyřazení ve čtvrtfinále s Kazachstánem až po penaltovém rozstřelu.

Účastnili jste se osobně pouze českých zápasů nebo i dalších?

Zděnek Honzera: Kromě našich zápasů jsme sledovali na místě i předcházející a následující zápasy ostatních týmů. Pokud jsme nebyli přímo na stadionu, sledovali jsme některé další zápasy na pokoji v hotelu a drželi palce týmu Slovenska, který bohužel po těsné prohře také ze čtvrtfinále nepostoupil.

V ochozech stadionu jste přispívali k vynikající atmosféře. Jak jsou na tom vaše hlasivky?

Miloslav Tohola: Hlasivky dostaly pořádně zabrat. Ale vydržely. Velký souboj fanoušků probíhal hlavně v dramatickém čtvrtfinále s Kazachstánem. Na hřišti to nedopadlo, ale v plně zaplněném hledišti jsme podle nás měli převahu.

Jak jste vlastně trávili volný čas a stihli jste ve volném čase poznat samotné dějiště turnaje v Rás al-Chajma?

Zdeněk Honzera: Ve volném čase jsme vyzkoušeli krásné teplé moře a nebo hotelový bazén, kde se probíraly fotbalové teorie. Ve vířivce se dobře debatovalo a nabíralo informace od generálního manažera Luďka Zelenky. Celá výprava také společně vyrazila do Dubaje, vzdálené přibližně sto kilometrů na prohlídku megalomanských staveb. Absolvovali jsme večerní projížďku lodí s rautem. Vyvrcholením výletu byla návštěva komplexu budov v okolí nejvyšší budovy světa Burj Khalifa s fontánovou šou a povedeným videomappingem.

Vodník při turnaji HAPOZdroj: Alena Toholová

Akce byla jistě perfektně zorganizovaná. Sami se s manželem podílíte na konání řady sportovních akcí. Inspiroval vás šampionát něčím, co byste rádi přenesli i do Havlovic?

Miloslav Tohola: Turnaje jsou naprosto odlišné a nedají se vůbec srovnávat. V porovnání s turnajem HAPO jsme tady postrádali čapí vejce nebo utopence (usmívá se). Překopnuté balony do moře neměl kdo lovit. My na to máme vodníka.

Jako správný Čech se nemohu nezeptat. Co arabské pivo, dalo se pít? A za kolik bylo k mání?

Zdeněk Honzera: Vítězství i prohru jsme museli samozřejmě pokaždé řádně spláchnout. Neodradila nás ani cena přes dvě stovky za půllitr. Pít se dalo, ale Krakonoš ani Tambor to teda není.

Čeští fanoušci si po každém utkání od reprezentantů vysloužili potlesk a záhy i slova chvály.Zdroj: WMF World Cup 2023