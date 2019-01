Divize C

Hradec B – Admira Praha 2:1

Luděk Jelínek, asistent trenéra FC Hradec Králové B: „Opět jsme prospali první poločas a fotbalově vyspělí hosté nás potrestali. Na nohy nás postavil gól do šatny. Ve druhé půli jsme získali převahu, která byla vyjádřena krásnou brankou Vlčka ze třiceti metrů do pravé šibenice. V závěru hosté zlobili ze standardních situací, ale nás podržel brankář Ottmar.“

Pardubice B – Ústí n. O. 2:2

Josef Krupička, trenér FK Pardubice B: „Proti favorizovanému soupeři jsme podali velmi dobrý výkon, jenže se trápíme v koncovce. V době, kdy se láme chleba, neumíme jít brankově o krok napřed. Opakovalo se utkání s Kolínem. Zase jsme byli v posledních dvaceti minutách jasně lepší. Ale… Růžička neproměnil sólo a Jarosz z vyložené šance trefil tyč. Tím, že neumíme soupeři odskočit o dva góly, vždy existuje hrozba vyrovnání. Máme mladý, nevyzrálý mančaft, navíc v tomto utkání se od nás odklonilo i štěstí. Dostali jsme gól v nastavení po neubráněné standardce. Rozhodčí sice nastavil více, než signalizoval, ale na to se nemá cenu vymlouvat.“

Jan Navrátil, trenér Jiskry Ústí nad Orlicí: „Bylo to pro nás poměrně těžké utkání. Nemohu klukům vyčítat, že by se nesnažili. Herně to ale nebylo tak dobré jako před týdnem doma. Remíza 2:2 se zrodila po třech penaltách a rohovém kopu. Myslím, že tento výsledek je zasloužený. Podařilo se nám vyrovnat až v 93. minutě, takže bod bereme všemi deseti.“

Nový Bydžov – Kolín 0:6

Martin Firbacher, trenér RMSK Cidlina Nový Bydžov: „Dostali jsme pořádnou lekci z moderní kopané. Agresivitu, rychlost, přímočarost a hlavně produktivitu měl Kolín minimálně o soutěž výš. V první půli jsme si vypracovali pár solidních příležitostí, ale kanonýra stále hledáme. Jedna vstřelená branka za čtyři zápasy je hodně málo. Na utkání chceme rychle zapomenout, ale přesto také věříme, že si z něj hráči vezmou poučení a začnou na sobě ve všech směrech lépe pracovat. Počínaje tréninkem a přípravou na zápas, konče správnou rehabilitací.“

Velim – Dvůr Králové 0:7

Miloš Dvořák, trenér TJ Dvůr Králové: „Z přístupu a výkonu našeho týmu mám velkou radost. Celý mančaft předvedl kolektivní pojetí hry a ukázal, jak se hraje fotbal. Kluci hráli bojovně, s velkou vůlí a snad ani nelze vyzdvihovat jednotlivce. Vezeme tři body, na výši skóre ale radši nebudeme dlouho hledět, protože nás už v neděli čeká další těžký zápas s Novou Pakou.“

Nová Paka – Převýšov 0:1

Josef Hloušek, trenér 1. FK Nová Paka: „Mrzí mě, že jsme nemohli pro zranění využít obou hrotových útočníků Mičkala a Bažíka. Ale na druhou stranu mám radost z výkonu mladých kluků Povra a Vavrince, kteří nastoupili po hodině hry. Dostali jsme poměrně laciný gól, ale dali jsme hlavu nahoru a bojovali. Bohužel početní výhoda v poslední čtvrthodině nám nic nepřinesla, chyběla nám zkušenost. Hrálo se v těžkých podmínkách, chtěl bych vzdát klukům dík. Myslím, že jsme si zasloužili remízu.“

Bohuslav Pilný, trenér SK Převýšov: „Věděli jsme, že to nebude jednoduché utkání. Zápas neměl oboustranně vysokou kvalitu, nebylo ani mnoho šancí. My jsme jednu využili. Závěr nám zkomplikovalo vyloučení Krause, nakonec jsme si tři body odvezli. Vítězství si cením, snad více než toho pohárového nad Slavií. Není to jednoduché.“

Polepy – Náchod 1:1

Karel Havlíček, trenér FK Náchod: „Remíza z Polep je velmi cenná. V prvním poločase byla k vidění vyrovnaná hra, možná jsme byli o něco lepší. Do druhé půle jsme ale nastoupili s menší koncentrací, za což jsme pykali vyrovnávací brankou. Ve druhém poločase nás domácí přehrávali, měli velké množství standardních situací, které jsme ustáli, a naopak mohli Srkalem a střídajícím Simonem rozhodnout v náš prospěch.“

Jablonec B – Trutnov 4:0

Petr Kozák, trenér FK Trutnov: „Soupeř byl oproti našemu týmu svižnější, důraznější a hrál tak aktivně, že nás donutil dělat školácké chyby. Výsledek vypadá hrozivě, ale nějaké šance jsme měli také a mohli je využít. Výkon mužstva každopádně nebyl zdaleka optimální a v dalším utkání se budeme muset ve všech směrech o sto procent zlepšit.“

Hvězdy



1. Martin Kilevník (Dvůr Králové): Pět branek za poslední dva zápasy! Taková je bilance jednoho z nejzkušenějších hráčů dvorské družiny. Ve Velimi řídil nečekanou kanonádu, v níž Dvůr vyhrál 7:0.

2. Zdeněk Vaňous (Ústí n. O.): Ústecký fotbalista potvrdil letošní střeleckou formu, na kontě už má pět branek. V derby s Pardubicemi udeřil v nastaveném čase a po trefě hlavou zajistil svému týmu bod.

3. Josef Vlček (Hradec Králové B): Dvacetiletý obránce skvostně zařídil hradecké rezervě první letošní vítězství. Po hodině hry vypálil ze 30 metrů a jeho utěšená rána zapadla do horního rohu branky soupeře.

Tým kola



Fotbalisté Dvora Králové: Mužstvo z Podkrkonoší je v letošním ročníku při střelecké chuti. Dvorští ve čtyřech zápasech nastříleli už 18 branek. Naposledy excelovali na hřišti silné Velimi, kterou pokořili sedmi trefami.

Poražený



Fotbalisté Nového Bydžova: Svěřenci kouče Martina Firbachera dostali nečekaný políček od Kolína. Doma inkasovali šestkrát, aniž by sami překonali obranu soupeře. Bydžovští ve čtyřech kolech se do sítě soupeřů trefili jen jednou a stále čekají na první výhru.

Zajímavost



Penaltový kolotoč: V utkání Pardubice B – Ústí nad Orlicí (2:2) padly hned tři góly z pokutových kopů. Domácí Fikejz a Sklenář i hostující David se nemýlili. Ze hry padl až čtvrtý gól utkání, kdy se v závěru hlavou prosadil Vaňous.

Střelci



1. - 3. Čech, Kilevník (oba Dvůr Králové), Vaňous (Ústí nad Orlicí) všichni 5 branek, 4. Bažík (Nová Paka) 3.

Pozn.: Pouze hráči z východočeských týmů.