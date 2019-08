Přepeře – Dvůr Králové 6:2 (2:2)

Do stále ještě novotou zářícího přepeřského areálu si našlo cestu 150 diváků a těm oba soupeři od začátku nabízeli pestré fotbalové představení. Skóre se měnilo už po třech minutách. Po autovém vhazování a centru do šestnáctky odvrátila dvorská obrana míč pouze k Volfovi, jenž se v tísni dobře zorientoval a tvrdou ranou nedal gólmanu Matulovi šanci – 1:0. Dvoráci nastoupili v hodně kombinované sestavě, na herní chuti jim ale ani brzy inkasovaný gól nic nesebral. V 9. minutě zahrával rohový kop O. Vaníček, Hyka míč vyboxoval před své pokutové území, přesně však na nohu Dvořáka, jenž z voleje pěkným lobem srovnal. Ještě veseleji bylo v hostujícím táboře po půlhodině hry. Vaníček zahrával tentokrát trestný kop od půlící čáry. Na míč za obranu si naběhl Kruliš, a jelikož jeho aktivitu nezachytil bránící Synek, měnil se stav rázem na 1:2.

Do kabin se přesto šlo za nerozhodného stavu. Ve 38. minutě domácí dobře zakombinovali, když akce vygradovala pasem na P. Novotného. Ten ve vápně ustál tvrdý, leč čistý zákrok Kruliše, a levačkou propálil Matulu podruhé.

Rozhodující moment utkání přišel v minutě 52. Hosté měli po rohovém kopu soupeře možnost na brejk, místo postupu vpřed ale jejich akce skončila nepovedenou malou domů, kterou vystihl Synek a trefou na 3:2 napravil své defenzivní počínání z 30. minuty. Úspěšný kanonýr dostal od 68. minuty od trenéra volno a na trávníku jej vystřídal další borec, který má v popisu střílení branek – Martin Ježek.

No a byl to právě on, kdo si pronajal místo na výsluní v závěrečné čtvrthodině. Soupeře totiž dorazil dalšími třemi (!) góly, když dvakrát využil ztráty míče v hostující rozehrávce a minutu před koncem hattrick dovršil dobře umístěnou ranou z pokutového kopu.

Zatímco dvorští fotbalisté se nyní mohou už jen soustředit na divizní zápolení, Severočechy čeká v MOL cupu další výzva. Poté, co vyřadili dva podkrkonošské celky, dozvědí se dalšího soka při pondělním losování v sídle FAČR.

Fakta – branky: 3. Volf, 38. P. Novotný, 52. Synek, 75., 83. a 89. z pen. Ježek – 9. Dvořák, 30. Kruliš. Rozhodčí: Dujsík. ŽK: 0:1. Diváci: 150. FK Přepeře: Hyka - V. Novotný, Marek Sedláček, Venc, Tvaroha – Jarosz (55. Krasnický), M. Pavlata - Volf, P. Novotný (76. Michal Sedláček), Díl – Synek (68. M. Ježek). TJ Dvůr Králové nad Labem: Vl. Matula – Picha, Kruliš, Rejl, Friedl – Václavek – Mertlík (60. Fejk), O. Vaníček, J. Dvořák, Knespl (76. Tomeš) – Macháček (67. Vitebský).

Milan Ujec, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Ač výsledek vypadá jednoznačně, samotné utkání takové nebylo. První poločas jsme odehráli velice slibně a mohl pro nás dopadnout i lépe než nerozhodným stavem. Po přestávce byla klíčová branka na 3:2. Při ní, ale i při dalších gólech jsme soupeři ke skórování hodně pomohli. Byly to hlavně naše hrubé chyby, které nás stály lepší výsledek. Nic se ale neděje. S pohárem se loučíme a hned po zápase jsme se všichni začali soustředit na sobotní derby v Trutnově, které pro nás bude důležitější.“