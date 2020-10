Václav Andrejs - předseda Královéhradeckého KFS

„Určitě je to velký průšvih. Kauza ohrožuje celý fotbal.A pokud se to děje na takové pozici, o to je to horší. Na druhou stranu musím říct, že tyhle kauzy v poslední době nevyznívají úplně jednoznačně a na přesnější výstup bych počkal, až toho budeme vědět víc.“

Martin Zbořil - předseda OFS Hradec

„K zatčení a k obvinění Romana Berbra mám informace pouze z médií. Z tohoto důvodu se k tomu nemohu moc vyjadřovat. Každopádně to je další rána pro fotbal, který již delší dobu nemá dobré jméno. Přišlo to v období, kdy se blíží termíny volební valné hromady na OFS a KFS, takže tato událost bude mít dopad i na volby. Situace vrhá špatné světlo na celé fotbalové prostředí.“

Jan Šotek - předseda OFS Jičín

„Mám pouze informace z médií, které jsem měl možnost si přečíst, takže v tuto chvíli nemůžu nic předjímat. Samozřejmě jsem nic takového nečekal a nepředpokládal, že by se mělo stát. Na náš okres samotná kauza nemá žádný vliv, to jsou věci, které se našich soutěží netýkají a nikdo z našich zástupců v kauze není.“

Petr Vítek - předseda OFS Náchod

„Myslím, že to byla pouze otázka času. Určitě to znovu zhorší image fotbalu a vnímání veřejnosti. Fotbal má špatnou pověst již delší dobu a za současného vedení se to bohužel nezměnilo. Dokud tam budou takové kontroverzní osoby, tak asi žádná velká změna nebude. Na náš okres to nebude mít nějaký dopad. Je veřejným tajemstvím, že okres Náchod je vnímaný tak, že nesympatizuje s vedením fotbalového svazu.“

Miloš Židík - předseda OFS Rychnov

„Pro fotbal je to opravdu špatná zpráva. Tohle mu uškodí. Není to veselé ani pro nás tady dole, kteří s tím prakticky nemáme nic společného. Pro fotbal to není dobrý signál a ani pro sponzory, kteří nám pomáhají.“

Marek Pilný - předseda OFS Trutnov

„Situace se zdá být vážná, z médií jsme se dozvěděli nějaká jména obviněných osob a jména klubů. Je vždy nepříjemné, když jakákoliv kauza zasáhne fotbal, něco o tom vím… (Marek Pilný byl aktérem opilecké kauzy rozhodčích v Příbrami – pozn. red.) Co všechno se za tím skrývá, bude asi jasné až po určitém čase, proto bych nepředjímal a počkal na validní informace. Očekáváme reakce FAČR.“