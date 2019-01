Východní Čechy - Fotbalová divize C: Trutnovský kouč Miloš Dvořák smutnil nad inkasovaným gólem v nastavení, který jeho tým připravil o vítězství ve Vysokém Mýtě.

Dvůr Králové - Kutná Hora | Foto: Lukáš Hloušek

Živanice – Náchod 4:1

Jaroslav Kratochvíl, trenér TJ Sokol Živanice: „V první půlhodině jsme byli jasně lepším týmem. Vedli jsme 2:0 a neproměnili další šance. Poté došlo k přísnému vyloučení našeho gólmana a pokutovému kopu pro hosty. Náchod snížil a od třicáté minuty se obraz hry změnil. Soupeř útočil a my jsme jen bránili a hráli na rychlé protiútoky. Ve druhém poločase se nám dva zdařily. Z jednoho byla penalta. Naše vítězství bylo v početní nevýhodě vydřené. Utkání nás stálo hodně sil. Cením, že se hráči semkli a bojovali jako jednolitý celek. Podali jsme velmi slušný výkon. Protivník pálil naštěstí jen do konstrukce naší brány."

Radovan Hromádko, trenér FK Náchod: „To, co předvedlo naše mužstvo, jen tak neskousnu. Za náš výkon v Živanicích jsem se styděl."

Rapid Liberec – Pardubice B 1:0

Lukáš Ouředník, vedoucí mužstva FK Pardubice B: „V pátek jsem si naživo užil Superpohár v Edenu Bayern vs. Chelsea. V sobotu dopoledne pak euforický závěr druhé ligy, když jsme vyhráli v 93. minutě. A po těchto parádních zážitcích následoval antifotbal… Po utkání jsem byl vytočený. Je až neuvěřitelné, v jakém prostředí se hraje divize!"

Nová Paka – Dobrovice 3:2

Viktor Pařízek, trenér 1. FK Nová Paka: „Chtěli jsme potvrdit zisk tří bodů z Kutné Hory. Utkání pro nás začalo nešťastně, neboť jsme od 3. minuty prohrávali po přísně nařízené penaltě za ruku našeho obránce. Tato situace poznamenala vývoj první půle. Naší hře chyběl pohyb, kombinace a především důraz v zakončení. Do druhé části jsme udělali dvě změny a naše hra ze zlepšila směrem dopředu. Po zásluze jsme vyrovnali. Vzápětí jsme mohli jít do vedení, ale naopak soupeř potrestal náš slabý důraz v obraně a znovu se ujal vedení. Naše mužstvo nesložilo zbraně a brzy vyrovnalo. V 82. minutě jsme rozhodli po standardní situaci nádherným gólem o našem vítězství. Chtěl bych klukům poděkovat za nesmírnou vůli a touhu po vítězství, dvakrát zápas dotahovali."

Jablonec n. J. – Letohrad 2:1

František Dvořák, trenér FK OEZ Letohrad: „V prvním poločase, i přes naše brzké vedení, byli aktivnější domácí a po zásluze otočili skóre už do konce první půle. Po změně stran se domácí zatáhli a přenechali nám iniciativu. Přesto jsme se do zakončení dostali pouze střelami z dálky, se kterými neměl brankář žádný problém. Dostali jsme i výhodu pokutového kopu, který Kail neproměnil. Vítězství domácích je proto naprosto zasloužené."

Pěnčín-Turnov – Ústí n. O. 4:1

Otto Jáně, trenér TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: Soupeř byl velice kvalitní. Mrzí mě druhý poločas, kdy jsme propadli individuálně a odjeli jsme nakonec s dost vysokým počtem branek. Musím pochválit záložníka Matouše Brabce, který předvedl výborný výkon, ačkoli hrál na zkušené harcovníky v domácím dresu."

Železný Brod – Svitavy 1:1

Zbyněk Zbořil, trenér TJ Svitavy: „Po takovém průběhu odjet jen s bodem je málo. Svým ofenzivním hráčům jsem před zápasem tvrdil, že to bude hodně o nich a jejich výkonu. Takto zahazovat šance včetně sólových nájezdů je stejná chyba, jako když stoper nebo brankář udělá fatální zkrat vzadu a tým z toho inkasuje. Každý má v mužstvu svoji roli a úlohu a my to v útočné fázi nezvládli."

Dvůr Králové – Kutná Hora 3:0

Roman Oliva, trenér TJ Dvůr Králové: „Přivítali jsme vysoce kvalitního soupeře a o to víc nás těší, že jsme jej nepustili do žádné gólové šance. V tomto ohledu nám výrazně pomohl ve své premiéře brankář Luboš Přibyl, který řadu akcí přerušil včasným vyběhnutím. Důležitý byl úvodní gól Kilevníka z trestného kopu. Po přestávce hráli kluci disciplinovaně a dalšími dvěma góly potěšili znovu slušnou návštěvu na našem stadionu. Nyní nás čeká duel na hřišti Dobrovice a forma hráčů značí, že bychom se neměli ani tohoto soupeře bát."

Vysoké Mýto – Trutnov 2:2

Milan Ujec, trenér SK Vysoké mýto: „Shrnul bych to do jedné věty. Po velmi špatném výkonu jsme nakonec získali alespoň bod."

Miloš Dvořák, trenér MFK Trutnov: „Musím naše hráče pochválit za předvedený výkon. Přestože jsme prakticky celé utkání odehráli o deseti, nepouštěli jsme domácí vyjma standardních situací do vážnějších šancí. Snažili jsme se vyrážet do rychlých protiútoků, což se nám dokonale povedlo v 15. a 89. minutě kdy jsme skórovali. Vyhrát nám ale nebylo souzeno, domácí ve čtvrté minutě nastavení vyrovnali, jak jinak než ze standardky."

Fotbalová divize C

Hvězdy kola

1. Jakub Černík (Dvůr Králové): Vytáhlý útočník přišel do Dvora v létě a trenérovi Olivovi se za důvěru odvděčuje jak nejlépe může. V dosavadních čtyřech divizních duelech zatím pokaždé skóroval a na jeho skvělou formu doplatila v neděli i Kutná Hora.

2. Michal Ferčák (Živanice): Nestárnoucí maják živanické obrany strážil vlastní pokutové území v plném počtu i v oslabení. Nadstavbou jeho výborného výkonu byl druhý gól v náchodské síti.

3. Jan Šťastný (Trutnov): Šokem začalo utkání ve Vysokém Mýtě pro fotbalisty Trutnova. Ve 3. minutě byl za faul ve vápně vyloučen Křižovič, navíc následovala penalta. Tu ale domácím zneškodnil zákrokem gólman hostů.

Vítěz

Fotbalisté Dvora Králové: Publikum ve městě na Labi si start A týmu do soutěže nemůže vynachválit. Kruliš a spol. baví diváky ofenzivním fotbalem a zatím každému soupeři nasázeli tři branky. V neděli proti Kutné Hoře navíc přidali poprvé i nulu vzadu!

Smolař

Fotbalisté Trutnova: Zbývalo jen pár vteřin a svěřenci trenéra Dvořáka mohli oslavit premiérové vítězství v divizním ročníku 2013/2014. Jenže ve čtvrté minutě nastavení přišla standardní situace Vysokého Mýta a Kopeckého rána zapadla do sítě – 2:2.

Střelci

II. liga a ČFL: 1. – 2. Rešetár (Pardubice, II. liga), Vaněček (Hradec, II. liga) oba 5 branek.

DIVIZE C: 1. – 2. Fejk (Dvůr Králové), Černík (Dvůr Králové) oba 4 branky.

Pozn.: Pouze hráči východočeských týmů.

Střípky z fotbalového víkendu

Živanice zvládly úkol ve své hodině pravdy

Živanice – Hodina pravdy… Ne, to nevysílali další díl soutěžního televizního pořadu. V tomto úseku museli živaničtí fotbalisté odolávat náchodské přesile. Ke svému štěstí už vedli 2:0. Komplikaci jim přinesla 30. minuta. Náchodský útočník Petr přehazoval gólmana Vízka, který ho v souboji reflexivně srazil pěstmi k zemi. Míč se dokutálel do sítě, ovšem rozhodčí branku neuznal. Nařídil pokutový kop a Vízka vyloučil. Soupeř snížil a domácí pak třikrát zachránila konstrukce brány. Ze všech stran. Nováček po přestávce přidal dvě trefy a první body v sezoně uchránil.

Tankodrom v Liberci béčku otrávil fotbal

Pardubice – Těšte se na Rapid do Liberce, je to tam fakt mňamka… S touto ironií v hlase „zve" vedoucí pardubického béčka ostatní východočeské týmy k zápasům na půdě nováčka. Je prý zarážející, na jakém hřišti se tam hraje čtvrtá nejvyšší republiková soutěž. Kromě malého hrbolatého hřiště, stísněných kabin i absolutně nefotbalové prostředí v areálu kasáren. K tomu všemu domácí přidali nakopávanou a nahazovanou. A když se k tomu připočte neschopnost hostů vytvořit si tlak a šance, výsledkem byla jejich těsná prohra.

Paka vydřela výhru až v závěru utkání

Nový Bydžov – Pikantností zápasu byl start dvou dobrovických hráčů, Kanavala a útočníka Froňka, kteří ještě v uplynulé sezoně oblékali novopacký dres. Druhý jmenovaný už ve 3. minutě otevřel skóre. Nutno poznamenat, že aktivnější hosté vedli o gól až do 76. minuty. Domácí výběr však prokázal velmi dobré morální vlastnosti a z nepříznivého stavu se dostal. Nejprve Blažej vyrovnal a pět minut před koncem potrestal nedisciplinovanost hostů nádhernou střelou z nařízeného nepřímého kopu Janda ve vítězný gól.