Liberecký kraj - „Tak konečně! Fotbalový Olymp, kam smí vystoupat jen vyvolení, je tady. Na stadionu Corinthians v Sao Paulu to začalo parádně, jsem z toho fakt nadšený. Už když při zahajovacím utkání šampionátu Brazílie – Chorvatsko (3:1) zpívali domácí fanoušci hymnu, to byl hukot. Z té atmosféry mi šel mráz po zádech.

SVÁTEK ZAČAL. Fanoušci na MS ve fotbale. | Foto: ČTK

To musí být nářez i pro fotbalové mazáky. Škoda, že my tady těžko něco podobného zažijeme…

Už kvůli těm lidem, jak fotbalem žijí, bych titul mistrů světa přál domácím Brazilcům. Vřelý vztah mám dlouho i k Francii, tak pokud by měl vyhrát někdo jiný, a třeba z Evropy, tam bych to přál právě jí. Byl bych rád, kdyby na šampionátu překvapil nějaký „trpaslík", od kterého nikdo nic nečeká. Aby favority potrápil a udělal ten turnaj ještě zajímavější.

Teď o víkendu bude v televizi sedm zápasů, to bude nálož, budeme mít o zábavu postaráno, v hospůdkách bude narváno…

Nejvíc se těším na nedělní zápasy, ve kterých nastoupí za Bosnu bývalý hráč Ústí a Teplic Edin Džeko a taky můj bývalý spoluhráč ze Sparty Bony Wilfried. Věřím, že zítra svému Pobřeží slonoviny pomůže a proti Japonsku se mu bude dařit…

U něj se musím zastavit. Když jsem byl na Spartě, Bony chodil za béčko a ani tam nijak nevyčníval, moc lidí mu nevěřilo a ani s ním nějak nepočítalo. Pak se všechno najednou otočilo, začal dávat góly a pendlovat k nám do áčka.

Pár kluků se tenkrát zranilo, tak měl i trošku štěstí, že se v prvním mužstvu chytil. A rychle z něj byla opora a nejlepší hráč Sparty. Je to pohodový kluk, byla s ním sranda. Takový typický černoch, který je v každém českém týmu. Legrácky, vtípky, on navíc uměl česky, jasně perfektně ovládal hlavně sprostá slova. A vidíte, kam to dotáhl, hraje anglickou ligu a chtějí ho nejlepší kluby světa. Bony je vzorem, že i z naší ligy se můžete dostat mezi největší fotbalové hvězdy planety.

Dneska je jasným šlágrem zápas Anglie – Itálie, to bude asi opatrný zápas o momentální formě. O to víc mě bavilo to první utkání. Hned na úvod čtyři góly, Brazilci byli pod tlakem, který nakonec zvládli. Chorvati je pěkně kousali. Já to čekal, vždyť tam mají Modriče z Realu Madrid, Mandžukiče z Bayernu Mnichov. Sílu mají, jsou šikovní na míči, technici.

Jen mě mrzí ta penalta ve prospěch Brazílie. To byla chyba rozhodčího, to musel vidět každý. Snad podobných omylů bude co nejméně. Nemá cenu o tom ani mluvit, ale je jasný, že to byl asi rozhodující moment celého utkání. Přesto si myslím, že celkově byla Brazílie o trochu lepší a vyhrát si zasloužila."

PETR VOŘÍŠEK je 35letý fotbalový obránce či defenzivní záložník z Děčína, který momentálně působí v rakouském celku SV Wallern, v Děčíně má třetím rokem vlastní fotbalovou akademii. Mistr Evropy hráčů do 21 let z roku 2002, bývalý reprezentant a v sezoně 2004/05 mistr se Spartou Praha. V české lize odehrál 173 zápasů, z toho téměř sto za FK Teplice, hrál i za pražskou Spartu, Mladou Boleslav, Chomutov, v Rakousku pak za ligové kluby SV Pasching, Rapid Vídeň, Austrii Vídeň a Altach. „Nyní dojíždím stále do Wallernu, většinou hrajeme v pátek, na víkendy bývám doma," řekl Petr Voříšek.

Petr Voříšek, bývalý český fotbalový reprezentant