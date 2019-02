Trutnov – Do konce okresního přeboru zbývá odehrát už jen pět kol, stále ale není jisté, který tým si vybojuje postup do krajské soutěže I. B třídy.

Ilustrační foto | Foto: Archiv / Deník

A jasno nebude ani v neděli. Vrchlabská rezerva se sice na hřišti Vítězné může triumfu v soutěži přiblížit, kromě jejího sobotního soka na ni ale zle dotírá druhý Žacléř. Ten má navíc s lídrem lepší vzájemný zápas. Odvetu nabídne až 26. kolo.



Aktuální tabulka

1. Vrchlabí B 21 18 1 0 2⋌79:15 56

2. Žacléř 21 16 2 1 4⋌63:19 47

3. Vítězná 20 12 2 3 3⋌56:19 43

4. Poříčí u Trut. 20 13 0 2 5⋌58:27 41

5. Rtyně v P. 20 12 2 1 5⋌51:36 41

6. Trutnov C 21 12 0 3 6⋌40:44 39

7. Strážné 21 7 2 3 9⋌32:34 28

8. Podhůří 20 7 3 1 9⋌42:58 28

9. Hajnice 21 6 4 1 10⋌31:50 27

10. Volanov 21 7 1 1 12⋌36:45 24

11. Janské Lázně 20 5 2 2 11⋌28:60 21

12. Mostek 21 3 2 2 14⋌18:48 15

13. Malé Svatoň. 20 3 1 1 15⋌28:67 12

14. Bohuslavice 21 2 1 2 16⋌29:72 10



Následující víkend v regionu nabídne desítky fotbalových utkání. A začínáme již dnes odpoledne na hřišti Trutnova C.



Národní soutěž

Fortuna Divize C – neděle 17.00: Dvůr Králové n. L. – Živanice, Turnov – Čáslav, Kolín – Trutnov.



Královéhradecký kraj

Krajský přebor – neděle 17.00: Vrchlabí – Jaroměř.



I. A třída – sobota 17.00: Úpice – Nový Hradec Králové, Hostinné – Broumov, Bílá Třemešná – Černilov, Trutnov B – Roudnice.



I. B třída – sobota 17.00: Mladé Buky – Staré Buky, Rudník – Miletín, Skřivany – Dolní Kalná, Nemyčeves – Kocbeře. Neděle 17.00 Železnice – Dvůr Králové nad Labem B.



Okresní soutěže

Okresní přebor – pátek 17.30: Trutnov C – Poříčí. Sobota 17.00: Vítězná – Vrchlabí B, Mostek – Žacléř, Volanov – Strážné, Rtyně – Hajnice, Bohuslavice – Podhůří, Janské Lázně – Malé Svatoňovice.



Okresní soutěž – sobota 14.00: Libeč – Lánov (1. – 4.). Neděle 14.00: Kuks – Prosečné, Borovnice / Mostek B – Lampertice (oboje 13. – 18.), Kunčice n. L. – Pilníkov. 17.00: Úpice B – Svoboda (oboje 5. – 8.), Dolní Kalná B – Radvanice (1. – 4.), Černý Důl – Libotov, Chvaleč – Starý Rokytník (oboje 9. – 12.), H. Maršov – Bernartice / Žacléř B (13. – 18.).



Liberecký kraj

Krajský přebor – sobota 14.00: Přepeře – Doksy (1. – 6.). 17.00: Sedmihorky – Bílý Kostel, Rovensko – Frýdlant, Hrádek – Semily (7. – 12.).



I. A třída – sobota 10.45: Krásná Studánka – Lomnice nad Popelkou. 17.00: Košťálov-Libštát – Stráž p. R.



I. B třída – sobota 17.00: Bozkov – Harrachov, Bělá – Albrechtice, Lučany – Košťálov-Libštát B. Neděle 17.00: Horní Branná – Roztoky u Jilemnice, Smržovka – Jablonec nad Jizerou, Železný Brod B – Jilemnice.



Okresní přebor – sobota 17.00: Stružinec – Studenec, Mříčná – Nová Ves, Přepeře B – Mírová, Horní Branná B – Bozkov B, Vysoké nad Jizerou – Poniklá.



Okresní soutěž – sobota 17.00: Martinice – SF Studenec, Víchová – Tatobity, Zál. Lhota – Kruh. Neděle 17.00: Přepeře C – Benecko (hřiště Pěnčín u T.), Rovensko B – Košťálov-Libštát C, Studenec B – Horka.