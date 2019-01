Trutnov - Přehled důležitých informací a trestů z okresní kopané.

Ilustrační foto - fotbal | Foto: Rudolf Flégr

ZPRÁVA STK ZE DNE 16. 10. 2008:

Do 22. 10. 2008 se FK Poříčí písemně vyjádří k důvodům nepoužití rozlišovacích vest pro pořadatelskou službu v utkání A1A1605 15.10.2008.

Chybějící zápis: E1A0802 Rtyně – Volanov, domácí klub dodá ihned zápis – poslední výzva, E1A1006 Úpa C – Malé Svatoňovice.

KR: Rolf – chybí zápis A1A1008, rozhodčí dodá na STK do 23. 10. kopii podacího lístku; Kocurek – chybí zápisy z utkání A1A0805 a A2A0807 (27., 28.9.) – návrh pokuty 550 Kč; Nevařil – chybí zápis z utkání A2A1007 (12. 10.) – návrh pokuty 250 Kč; Janota – chybí zápis z utkání E1A1006 (12. 10.) – návrh pokuty 100 Kč.

ZPRÁVA DCK ZE DNE 16. 10. 2008:

Nepodmíněné tresty: Souček Miloš (Mladé Buky B) – 4 SUN od 13. 10. 2008, Mendler David (Staré Buky) – 2 SUN od 9. 10. 2008, Šulava Štefan (Prosečné) – 1 SUN od 13. 10. 2008, Sedláček Josef (D. Branná) – 1 SUN od 6. 10. 2008.

Podmíněné tresty do 15. 1. 2009: Venc David (Podhůří) – 2 SUP, Nevařil Daniel (J. Lázně B) – 2 SUP, Marek Dominik (Dolní Branná) – 2 SUP.

Další opatření: Špáta René (Kunčice) – neprojednáno, chybí vyjádření hráče, do projednání zastavena činnost.

Upozornění DCK: Po ukončení podzimní části soutěží budou podmíněné tresty přerušeny a termín podmínky bude stanoven tak, aby překrýval tři měsíce v hracím období. Tato skutečnost bude uvedena v Převodu trestů na jaro 2009 a kluby jej obdrží po skončení podzimní části.