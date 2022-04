Mazanec bez kynutí

Nakyne, nebo nenakyne? S mazancem bez kynutí toto dilema řešit nemusíte.

Ingredience

500 g hladké mouky

500 g tvarohu

2 balení prášku do pečiva

150 g másla

160 g pískového cukru

3 vejce

špetka vanilkového prášku nebo dřeně z lusku

nastrouhaná kůra z poloviny citronu

hrst rozinek namočených v rumu

4 lžíce rumu

hrst loupaných mandlí

hrst plátků mandlí na ozdobu

1 vejce na potření

Spojte vlhké ingredience, pořádně propracujte šlehačem, do toho zapracujte mouku a oba prášky, pak přidejte nasekané mandle, rozinky. Těsto bude lepivé, ale stačí si trochu navlhčit ruce, vypracovat dva bochánky, na plechu vytvarovat, opět navlhčenýma rukama, uhladit. Potřete rozkvedlaným vajíčkem a posypejte mandlemi. Pečte při 175 °C 20 minut, pak teplotu snižte a dopečte při 150 °C 15 minut.

Bezlepkový mazanec

Pokud máte alergii na lepek nebo laktózu, je pro vás následující recept naprosto ideální.

Ingredience

450 g Schär mix Bread + na posypání válu

30 g jemné cizrnové mouky (Dmko nebo Natural Jihlava, Extrudo)

50 g jemné pohankové mouky (Dmko)

5 g kypřicího prášku a 3 g soli

1 lžíce bio citronové kůry

100 g uvařeného škrobnatého oloupaného nastrouhaného bramboru

130 g cukru krupice + 1 sáček cukru s pravou vanilkou

22 g čerstvého droždí (cca 1/2 kostky)

1 lžíce citronové šťávy + 2 pol. lžíce rumu (případně 1 žloutek

asi 400 až 450 ml mandlového nebo jiného mléka

hrst posekaných křížal a sušených meruněk nebo švestek naložených několik hodin do alkoholu

4 lžíce rozpuštěného sádla

Na potření smíchejte lžíci tekutého medu s lžící rostlinné smetany, případně 1 žloutek.

V kastrůlku si krátce ohřejte mléko s rumem a nechejte vychladnout na pokojovou teplotu. Sypké suroviny smíchejte a doprostřed udělejte důlek, kam nadrobíte droždí. K moučné směsi přidejte žloutek a citronovou šťávu a vypracujte polotuhé vláčné lepivé těsto, které překryjete a necháte cca 1,5 hodiny odpočinout, ale nejlépe je těsto odložit do lednice na 3 hodiny. Mezitím si předehřejte troubu na 220 °C.

Do vykynutého těsta dejte vyždímané naložené kousky ovoce a rozpuštěné sádlo a vypracujte hladké, mírně lepivé těsto. Rozdělte na polovinu a utvořte dva bochánky a nechejte ještě 20 minut vykynout. Pak zastříkněte vodou, navrchu nařízněte tvar kříže a posypejte mandlovými plátky. Pečte cca 15 minut při 220 °C a pak snižte na 180 °C a dopékejte bez vody a zapaření cca 15 až 20 minut (pokud hodně nabírá barvu, zakryjte alobalem). Pět minut před koncem pečení potřete směsí medu a rostlinné smetany. Po vychladnutí pocukrujte moučkovým cukrem.

Kváskový mazanec

Kvásek dodá výjimečnou chuť nejen chlebu, ale i velikonočnímu mazanci.

Ingredience

Na rozkvas budete potřebovat:

20 g pšeničného kvásku

100 g vlažné vody

100 g hladké pšeničné mouky

10 g mletého cukru

Na těsto budete potřebovat:

rozkvas

250 g polohrubé pšeničné mouky

250 g hladké pšeničné mouky

165 g cukru krupice

8 g vanilkového cukru

půl kávové lžičky soli

3 žloutky pokojové teploty

nastrouhaná kůra z jednoho citronu

220 g bio plnotučného vlažného mléka

150 g másla

100 g rozinek

rum na namočení rozinek

50 g mandlí na plátky a trochu mandlových plátků na pospání

1 bílek pokojové teploty

Nejlépe večer předem si připravte rozkvas. Kvásek rozmíchejte ve vodě, poté přidejte cukr, promíchejte, dodejte mouku a opět promíchejte. Zakryjte potravinářskou fólií a nechte 12 hodin kvasit. Asi 2 hodiny před přípravou těsta namočte rozinky do rumu. Do mísy prosejte obě mouky, přidejte cukr, vanilkový cukr, sůl, žloutky, citronovou kůru a rozkvas. V rendlíku zahřejte mléko a rozpusťte v něm máslo. Směs nalijte k do mísy k mouce a ostatním surovinám. Nakonec přidejte plátky mandlí a do vypracovaného těsta přidejte ještě okapané rozinky a lžíci rumu. Nechte 4 hodiny kynout.

Během kynutí těsto vždy po hodině párkrát přeložte a zase nechte odpočívat. Neděste se, že těsto neznásobí svůj objem tak, jako kdybyste použili droždí. V troubě však krásně vyskočí. Rozehřejte troubu na 220 °C. Pokud nemáte troubu s funkcí páry, dejte naspod trouby nádobu s trochou vody. Plech vyložte pečicím papírem a zformujte na něj těsto do tvaru mazance. Pomašlujte bílkem, posypejte mandlovými plátky, nožem nakrojte uprostřed kříž a dejte do trouby péct. Snižte teplotu na 210 °C a pečte prvních 10 minut.

Po 10 minutách snižte teplotu na 195 °C a pečte dalších 10 minut. Nakonec snižte teplotu na 170 °C a pečte dalších 50 minut. Pokud by se mazanec začal připalovat, zakryjte jej opatrně alobalem v průběhu pečení. Zkontrolujte propečenost špejlí. Po upečení nechte minimálně hodinu vychladnout, ať se nesrazí vnitřek.

Autor: Irena Frolová