Ingredience: 200 g polohrubé mouky, 100 g moučkového cukru, 130 g másla, 1 prášek do pečiva, 4 vejce, 200 ml mléka, omyté jahody zbavené stopek, špetka soli.

Postup: Mouku smíchejte s práškem do pečiva. Přidejte vlažné mléko, cukr, nakrájené změklé máslo a žloutky. Vymíchejte hladké těsto, které nalijte do vymazaného a vysypaného plechu a pečte dorůžova. Z bílků, špetky soli a 2 lžic moučkového cukru vyšlehejte tuhý sníh. Na ještě teplý koláč naskládejte okapané jahody a potřete je vyšlehaným sněhem. Pečte dál na 180 °C, dokud sníh nezezlátne.

Třešňová bublanina s ořechy

Ingredience: 150 g moučkového cukru, 200 g polohrubé mouky, 80 g másla, 2 vejce, 200 ml mléka, 50 g mletých vlašských ořechů, 1 prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr, třešně.

Postup: Rozměklé máslo, žloutky a cukr vyšlehejte do pěny. Za stálého míchání přidávejte postupně horké mléko a také vanilkový cukr. Do směsi nakonec vsypte mouku smíchanou s práškem do pečiva a důkladně zapracujte. Z bílků a lžíce moučkového cukru vyšlehejte tuhý sníh a opatrně jej vmíchejte do těsta. Těsto dejte na plech, nahusto ho poklaďte třešněmi (nejlépe vypeckovanými) a posypte mletými ořechy. Pečte pomalu v dobře vyhřáté troubě. Je-li hotový, poznáte pomocí zapíchnuté špejle. Těsto se na ni nesmí lepit.

Odpalované třešňové knedlíky

Ingredience: 500 ml mléka, 100 g másla, ½ lžičky soli, 350 g hrubé mouky, 2 vejce, třešně.

Postup: Mléko, máslo a sůl dejte do hrnce a pomalu přiveďte k varu. Najednou vsypte všechnu mouku a rychle míchejte, až se vzniklé těsto začne odpalovat (odlepovat) od stěn a dna hrnce. Těsto nechte vychladnout a zapracujte do něj vejce. Z hotového těsta vypracujte dlouhého hada, ukrajujte asi centimetr silné kousky a do každého zabalte třešni. Vařte v jemně osolené vroucí vodě asi 7 minut.

Jahody s tvarohovými noky

Ingredience: 2 tučné měkké tvarohy, 2 vanilkové cukry, 6 lžic strouhanky, 200 g krupice, 3 vejce, jahody, zakysaná smetana, sůl.

Postup: Z tvarohů, strouhanky, krupice, vajec a vanilkového cukru vymíchejte hladké těsto. Pomocí dvou lžic tvarujte přímo do vroucí mírně osolené vody větší noky. Po vyplavání je vařte ještě asi 5 minut. Ihned podávejte s čerstvými jahodami a lžící zakysané smetany.