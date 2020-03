„Oba případy spojoval fakt, že se objekty nacházely v těžko přístupném terénu bez přístupu pro hasičské cisterny, a v okolí se nenacházely žádné retenční nádrže ani jiné zdroje požární vody. V takovém případě jsou hasiči odkázáni pouze na prostředky, které jsou k požáru vyvezeny pomocí čtyřkolek, sněžných skútrů, roleb nebo které si vynesou k místu sami,“ popsala mluvčí krajských hasičů Martina Götzová a doplnila, že v tu chvíli už ovšem může docházet k masivnímu rozvoji požáru a není pak v silách hasičů jej s omezeným množstvím hasiva zastavit.

Jak si v takové situaci poradit? Možným řešením se jeví napojení na systém zasněžování v horských oblastech. Doposud však nebyla vyřešena technická stránka věci, kdy takové napojení za stávajících podmínek nebylo bezpečné. „Podařilo se nám vytipovat přetlakový ventil, který se běžně užívá v průmyslu k redukci tlaku vody v rozvodech, ale není a nikdy nebyl standardním vybavením jednotek požární ochrany v České republice. Dokonce i výrobce bere naše řešení jako ojedinělé a jsme prvním krajem, který tento prostředek testuje. Předpoklad je, že ventily budou mít naše profesionální jednotky, které zasahují v oblasti Krkonoš a Orlických hor, a zakoupit by je měly i dobrovolné jednotky,“ řekl ředitel HZS Královéhradeckého kraje František Mencl. Novinkou by tak měli disponovat profesionální hasiči na stanicích v Trutnově, Vrchlabí, Rychnově nad Kněžnou a Dobrušce, vybaveny by měly být také dobrovolné jednotky v Peci pod Sněžkou, Horním Maršově, Svobodě nad Úpou, Špindlerově Mlýně, Rokytnici v Orlických horách, Říčkách v Orlických horách, Orlickém Záhoří, Deštném v Orlických horách a Olešnici v Orlických horách.

Přetlakové ventily slouží k regulaci tlaku, pod kterým je voda na zasněžování čerpána. Díky tomuto zařízení budou mít jednotky přístup k vodnímu zdroji i v těžko přístupném terénu v případě, že zde bude umístěn zdroj k zasněžování. Praktické fungování si hasiči vyzkoušeli na taktickém cvičení v Janských Lázních.