Dobrovolní hasiči v Libňatově se více jak 20 let věnují výchově mládeže. Oddíl byl založen na podzim roku 1997 a vedoucími tehdy byli Pavel Borůvka, Ladislav Vít a Jaroslav Pích starší. Současný vedoucí Pavel Borůvka má na starosti 20 mladých hasičů včetně dorostenců a dorostenek. „Mnozí z tehdejších mladých hasičů jsou dnes členy výjezdové jednotky,“ připomněl vedoucí.

Libňatovští mladí hasiči | Foto: Archiv SDH

Kolektiv Mladých hasičů je úspěšný ve hře Plamen, nechybí na postupových okresních a krajských kolech. Dorost se účastní pravidelně vypsaných soutěží okresu Trutnov, Východočeských stovek a obdobné soutěže Českého poháru. Na mistrovství republiky se členové družstva mladých hasičů probojovali v minulosti pětkrát. Letos již jako dorostenci startovali na vrcholném republikovém klání ve Svitavách, bojovala tam rovněž jednotlivkyně Lucie Sacherová. „Byli jsme nesmírně šťastní, že jsme si odvezli krásné deváté místo a páté z požárního útoku. Byl to úspěch o to cennější, že to bylo vůbec poprvé v historii našeho sboru, kdy dorostenci startovali jako tým na republikovém klání.