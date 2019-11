/HASIČI KOLEM NÁS/ Tentokrát si připomeneme hasiče z Nechanic, především jejich historii, která souvisí se Sokolem nechanickým. Památný den sokolstva jsme letos slavili 8. října, kdy byl tento den poprvé vyhlášen Významným dnem České republiky.

O vznik sboru hasičů v Nechanicích se postaral Sokol. | Foto: hasiči Nechanice

Počátky hasičství se v Nechanicích datují do roku 1867, kdy byl založen Sokol nechanický, který do svého působení pojal i hasičskou myšlenku. V roce 1874 se přeměnil v jednotu hasičskou a jako takový působil až do roku 1878.