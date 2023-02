Drama v Brně se šťastným koncem: Před týmem musím smeknout, radoval se Mašát

Zvládli to a vrátili se do boje o vysněné play off! Házenkáři Jičína ve 24. kole extraligy možná trochu překvapivě zvítězili na palubovce Brna po dramatické koncovce 27:26 a po čtvrté výhře z posledních pěti zápasů jsou zpátky ve hře o postup do vyřazovací části. „My jsme spokojení, že jsme na horké půdě Brna vyhráli. Musím smeknout před celým týmem, že jsme to zvládli,“ pochvaloval si trenér Jičína Petr Mašát.

VÍTĚZNÁ RADOST! Jičínští házenkáři se radují z výhry v Brně, která je udržela ve hře o play off. | Foto: HBC Jičín