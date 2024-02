Ligové soutěže házenkářů jsou zpět, na východ Čech ale prozatím žádnou radost nepřinesly. Náchod ve druhé lize poprvé prohrál, rezerva Jičína nečekaně padla v hale Bohunic a hráči Dvora Králové nad Labem po jubilejní desáté porážce v sezoně zůstávají v tabulce I. ligy poslední.

Ani několik porad na střídačce nepomohlo házenkářům Dvora Králové nad Labem ke zvratu v nepříznivě se vyvíjejícím duelu s Vršovicemi. | Foto: Renata Jírová

Házenkáři Dvora Králové nad Labem v sobotu na vlastní palubovce rozehráli jarní boje I. ligy a po utkání 12. kola proti Vršovicím zůstávají v tabulce druhé nejvyšší soutěže v republice na posledním místě. Úvod jara je přitom, zdá se, pro Východočechy klíčový. Během tří kol totiž svěřenci hrajícího trenéra Groha nastupují proti třem nejvážnějším konkurentům v boji o opuštění nelichotivé pozice.

První ze zmiňovaných soubojů Dvorákům nevyšel, v tom druhém vyzvou opět doma v tabulce deváté Bohunice.

I. liga mužů – 12. kolo

Dvůr Králové n. L. – Vršovice 22:28 (11:15)

Když se oba soupeři potkali v prvním kole, vyhráli Pražané rozdílem šesti branek a výtečně tak vstoupili do soutěžního ročníku. Ve zbytku podzimu ale stejně jako Dvoráci uhráli pouze čtyři další body a odveta tak měla obrovský náboj.

logo 1. HK Dvůr Králové n. L.Zdroj: denik.czLépe do ní vstoupili domácí borci. V sestavě s Jakubem Kastnerem se brzy dostali do dvoubrankového vedení, když to byl právě jejich tahoun se střídajícími starty v extralize, kdo v sedmé minutě ze sedmičky zvyšoval na 3:1.

Mírné vedení si Východočeši drželi do polovině první půle, pak ovšem hosté čtyřmi trefami v řadě otočili stav na 7:9 a od té doby už domácí skóre pouze doháněli. Tím spíš, když do poločasové přestávky jejich soupeř odcházel se čtyřgólovým náskokem.

Po pauze si jako první vzal střelecké slovo nejlepší střelec Dvora v utkání Kastner, bohužel byl však tentokrát jediným hráčem, kterému to v útoku alespoň trochu „lepilo“. Nikdo jiný se nepřidal, v zápase se tak krom podpory svých fanoušky Dvoráci neměli čeho chytit. I proto si hosté do hlavního města odvezli vcelku pohodové vítězství, díky němuž navíc poslednímu celku tabulky odskočili na rozdíl čtyř bodů.

O nápravu se dvorští házenkáři pokusí hned další sobotu proti Bohunicím, které si na úvod jara vyšláply na rezervu Jičína. V dalším dějství pak Východočeši okusí cestu na palubovku nováčka z Polanky nad Odrou.

Fakta – branky: J. Kastner 7/3, J. Groh a Kuhn 3, M. Picha a Etrich 2, Chalupník, Cibulka, J. Všetečka, L. Picha a P. Voňka – J. Chytil a R. Kotrč 5, M. Přibyl a Heřt 4, J. Hradecký 3, Janotka a Matějásek 2, Klečánek, K. Konečný a Jestříbek 1. Rozhodčí: K. Hladký, L. Moravec. Vyloučení: 3:3. Sedmičky: 3/3 – 1/0. Diváci: 165.

Další výsledky 12. kola: Polanka nad Odrou – Dukla Praha B 31:34, Chodov – Litovel 29:23, Vsetín – Zlín 30:30, Bohunice – Jičín B 31:25, Šťáhlavy – Velká Bystřice-Olomouc 28:24.

Aktuální tabulka

1. TJ Dukla Praha 12 10 0 2 387:322 20

2. Tatran Litovel 12 9 0 3 359:324 18

3. KH BEECH Vsetín 12 8 1 3 361:333 17

4. O2xyworld HBC Jičín B 12 8 0 4 376:339 16

5. HAOLK Tým Velká Bystřice12 6 1 5 325:317 13

6. Handball club Zlín 12 5 1 6 379:374 11

7. Sokol Šťáhlavy 12 5 1 6 313:334 11

8. TJ JM Chodov 12 5 0 7 332:333 10

9. Tatran Bohunice 12 5 0 7 340:347 10

10. Sokol Vršovice 12 4 0 8 313:338 8

11. SKH Polanka n. O. 12 3 0 9 327:383 6

12. 1. HK Dvůr Králové n. L. 12 2 0 10 320:388 4

Program 13. kola – sobota 17. února 15.00: Zlín – Chodov. 16.00: Dvůr Králové nad Labem – Bohunice, Dukla Praha B – Vsetín, Vršovice – Polanka nad Odrou. 17.00: Litovel – Šťáhlavy, Velká Bystřice-Olomouc – Jičín B.

Královédvorští příznivci tentokrát ze sportovní haly při ZŠ Strž odcházeli zklamaní.Zdroj: Renata Jírová