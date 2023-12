Měla to být dle papírových předpokladů jednoznačná záležitost ve prospěch lídra tabulky. Do Dvora Králové nad Labem přijela pražská Dukla a ačkoliv šlo pouze o rezervní tým extraligového celku, byl tým z hlavního města republiky jasným favoritem utkání.

Domácí však neprodali kůži lacino, po spoustu minut byli ve vedení a dlouho vítězství i blíže. Jenže soupeř zvládl lépe tu nejdůležitější pasáž zápasu - koncovku. V té Pražané rozhodli o svém vítězství a za odměnu přezimují na čele tabulky.

Poté, co nováček z Polanky nad Odrou porazil v domácím prostředí Zlín, klesli Dvoráci na poslední příčku tabulky a zimovat se jim tak nebude nejlépe. Stále však ještě mohou své postavení vylepšit, v neděli 10. prosince je totiž čeká dohrávka 10. kola právě na palubovce Zlína.

I. liga – 11. kolo

Dvůr Králové n. L. – Dukla Praha B 25:29 (11:11)

Na břeh Labe dorazil lídr tabulky a do sportovní haly při ZŠ Strž přilákal velmi solidní návštěvu. Ta od úvodních minut sledovala pěknou házenou, při které měli dlouho navrch domácí hráči. Od začátku se drželi ve vedení, které navíc během první půle narostlo až na tříbrankový rozdíl. Ačkoliv favorit ani jednou za třicet minut nedokázal překlopit stav na svou stranu, nesl si do šaten lichotivý nerozhodný výsledek.

Do Strže dorazily bezmála dvě stovky diváků.Zdroj: Renata JírováTaké po pauze se jako první trefili domácí a dlouhé minuty se nejtěsnější vedení přelévalo ze strany na stranu. Znovu byli úspěšnější Východočeši, které za úspěchem hnala sympaticky zaplněná hala, zlom ale nastal za stavu 24:24. To vstřelili dvě branky po sobě hosté a vůbec poprvé v utkání šli do dvoubrankového náskoku. Za Dvoráky se jako poslední trefil necelých pět minut před koncem Martin Picha (25:26), od té doby už se ale jeho tým neprosadil. Pražanům spadlo do klína šťastné vítězství a s ním i první příčka po podzimní části.

Fakta – branky: Kastner 6/1, Kamberský a Šíl 4, M. Picha, Kuhn a J. Groh 3, P. Voňka a Všetečka 1 – M. Rakouský 8, J. Rakouský a Šebesta 5, H. Matějka 4, Macur 2, Vojtela, Hrstka, M. Hrubý, Benda a Melich 1. Rozhodčí: Dolejší, Halada. Vyloučení: 6:3. ŽK: 1:0. Sedmičky: 3/1 – 2/0. Diváci: 175.

Po dvacáté za sebou. Lvice na východě Čech vládnou dál, rozhodl start druhé půle

Další výsledky 11. kola: Vsetín – Litovel 21:25, Šťáhlavy – Jičín B 25:26, Chodov – Velká Bystřice-Olomouc 25:28, Polanka nad Odrou – Zlín 31:27, Vršovice – Bohunice 22:24.

Aktuální tabulka

1. TJ Dukla Praha 11 9 0 2 353:291 18

2. Tatran Litovel 11 9 0 2 336:295 18

3. O2xyworld HBC Jičín 11 8 0 3 351:308 16

4. KH BEECH Vsetín 11 8 0 3 331:303 16

5. HAOLK tým Velká Bystřice 11 6 1 4 301:289 13

6. Sokol Šťáhlavy 11 4 1 6 285:310 9

7. TJ JM Chodov 11 4 0 7 303:310 8

8. Handball club Zlín 10 4 0 6 307:318 8

9. Tatran Bohunice 11 4 0 7 309:322 8

10. Sokol Vršovice 11 3 0 8 285:316 6

11. SKH Polanka n. O. 11 3 0 8 296:349 6

12. 1. HK Dvůr Králové n. L. 10 2 0 8 272:318 4