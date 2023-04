Střední spojka Dukly Praha Jan Bolehovský si z extraligy počtvrté v sezoně odskočil do druhé nejvyšší soutěže a v dresu Chodova si i tentokrát udržel svůj střelecký průměr čítající více jak deset branek na zápas. Ani jeho 14 (!) tref ale na B tým Jičína nestačilo a domácí zápas ovládli výsledkem 33:29.

V Jičíně momentálně mezi fanoušky panuje skvělá nálada. A tým postoupil do play off, daří se také rezervnímu celku v I. lize. | Foto: Karolína Machalická

Kompletní trio východočeských účastníků I. ligy házenkářů dostalo v 19. kole příležitost využít výhody domácího prostředí. Podařilo se například hráčům jičínské rezervy, která hostila soupeře z popředí tabulky.

I. liga mužů - 18. kolo

Jičín B – Chodov 33:29 (18:16)

Do Jičína přijel třetí celek tabulky, s ním ale měli domácí velmi dobré zkušenosti, jelikož na podzim dokázali jeho halu vyloupit. Kladnou vzájemnou bilanci Východočeši potvrdili také v odvetě.

Zbývající program v sezoně

19. kolo: Bohunice – Jičín B

20. kolo: Jičín B – Litovel

21. kolo: Zlín – Jičín B

22. kolo: Jičín B – Vel. Bystřice

Až do stavu 11:11 se soupeři neustále přetahovali o nejtěsnější vedení, až za to vzali domácí a třemi trefami odskočili do náskoku 14:11. Bylo z toho dvougólové poločasové vedení a to Jičínští navýšili hned v nástupu do druhé půle (21:16).

V 50. minutě dokázali hosté přece jen srovnat, záhy ale soupeř opět odskočil třemi góly a tentokrát už se žádný zvrat nekonal. Domácí se výhrou přiblížili Chodovu na rozdíl dvou branek a ve zbytku sezony mohou myslet na umístění minimálně mezi pěti nejlepšími.

Fakta – branky: Knittl a Bareš 7, Krahulec 6/3, Ženatý 5, J. Hájek a A. Dolejší 3, P. Drbohlav a Frýba 1 – Bolehovský 14, Turek 6, Vlček 4, Krouský 2, Friedel, Kopřiva a Varga 1. Rozhodčí: Klossová, Šimková. Vyloučení: 4:5. ŽK: 1:0. Diváci: 89.

Další výsledky 18. kola: Dvůr Králové nad Labem – Bohunice 30:29, Náchod – Velká Bystřice 31:32, Vsetín – Vršovice 34:27, Šťáhlavy – Litovel 30:24, Zlín – Bystřice pod Hostýnem 30:26.

Aktuální tabulka I. ligy

1. KH BEECH Vsetín 18 15 0 3 575:464 30

2. Tatran Litovel 18 12 1 5 543:484 25

3. Sokol Šťáhlavy 18 10 1 7 540:512 21

4. TJ JM Chodov 18 9 2 7 525:487 20

5. Tatran Bohunice 18 8 3 7 481:458 19

6. Handball club Zlín 18 9 1 8 509:489 19

7. HBC Jičín B 18 7 4 7 507:480 18

8. Házená Velká Bystřice 18 6 3 9 542:558 15

9. HK Bystřice pod Hostýnem 18 7 1 10 521:550 15

10. Sokol Vršovice 18 5 5 8 475:506 15

11. 1. HK Dvůr Králové n. L. 18 6 1 11 467:562 13

12. TJ Náchod 18 2 2 14 433:568 6

Program 19. kola – sobota 13.00: Bohunice – Jičín B. 15.00: Vršovice – Náchod. 17.00: Dvůr Králové nad Labem – Zlín, Litovel – Chodov. 17.30: Velká Bystřice – Šťáhlavy. Neděle 11.00: Bystřice pod Hostýnem – Vsetín.

