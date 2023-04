Domácí prostředí je pro prvoligové házenkáře Dvora Králové nad Labem velkým pomocníkem od doby, kdy byla v městské části Strž postavená krásná sportovní hala. Bývaly také časy, kdy bylo velice těžké sehnat na zápas místních borců vstupenku. Vždyť v našlapaných ochozech nezůstávala volná jediná sedačka na horních ochozech se stálo i ve dvou řadách. Přiblížit se historii pokusí Dvoráci tuto sobotu.

Sobotní podvečer bude v královédvorské sportovní hale ve Strži patřit házené. A mohla by tu být zároveň vynikající divácká atmosféra. | Foto: 1. HK Dvůr Králové nad Labem

Ač to při pohledu na aktuální tabulku nemusí tak vypadat, královédvorští házenkáři v první lize prožívají velmi povedenou jarní část sezony. Zatímco po podzimu soutěž se šesti body na 12. místě uzavírali, nyní jsou o devět bodů bohatší a v tabulce jim patří jedenáctá pozice před posledním Náchodem.

Nic na tom nezměnil ani nelichotivý výsledek 20. kola, kdy si Východočeši z palubovky jistého vítěze ligy Vsetína přivezli rekordní nášup v podobě porážky 21:48. Vždyť před tímto zápasem Dvůr před vlastními fanoušky porazil hned čtyři soupeře v řadě, díky čemuž opustil dno tabulky.

Už tuto sobotu navíc může být ještě lépe. Do sportovní haly při ZŠ Strž dorazí rival z největších, jímž je právě Náchod. Zatímco pro hosty se již pořadí nezmění a ani dvě vítězství ve zbývajících dvou kolech s jejich dvanáctou příčkou nepohnou, Dvoráci větří naději, že opustí i předposlední místo a budou tak moci slavit jistotu záchrany dříve, než o přesném počtu sestupujících rozhodne házenkářský svaz.

logo 1. HK Dvůr Králové n. L.Zdroj: denik.czOficiálně z první ligy také letos sestupují dva celky, na tom, kolik jich soutěž nakonec opravdu opustí, může mít vliv předně (ne)zájem druholigových klubů o postup do I. ligy a také konec či pokračování slovenského Prešova v extralize.

Tak jako tak bude mít sobotní derby ve Strži obrovský význam a velkou váhu mu přikládá především domácí klub. Z utkání by rád udělal nevšední záležitost a do sportovní haly mimo jiné přilákal rekordní počet diváků. Těch chodí na jednotlivé domácí zápasy v průměru 100 až 150, tento duel by však zasloužil plné ochozy.

I proto Dvoráci žádají fanoušky, aby si v sobotu udělali čas, vzali známé, rodinné příslušníky i kamarády a přišli fandit na ligovou házenou. Ti, kteří hodlají přát domácím, ať zároveň přijdou v oblečení do bílých barev a pomohou z haly ve Strži vytvořit doslova „bílé peklo“, ve kterém se místní borci budou opravdu cítit jako doma.

Podzimní derby Dvůr v Náchodě ovládl

Náchod – Dvůr Králové nad Labem 23:26 (9:11)

Nejlepší střelci: R. Cvejn 8/1 Štajnrt 4, Honcharov 4/1 – L. Picha 9/3, M. Picha 8, Etrich a Kamberský 3. Rozhodčí: Kremláček, Procházka. Vyloučení: 4:2. ŽK: 1:1. Diváci: 247.

Sezonní výsledky Dvora v domácím prostředí

Během podzimní části sezony svěřenci hrajícího trenéra Jiřího Groha odehráli čtyři domácí zápasy. Dva vyhráli nejtěsnějším možným rozdílem, když porazili aktuálně osmé Vršovice a čtvrté Šťáhlavy. Nestačili na suverénní Vsetín a v tabulce druhou Litovel.

1. HK Dvůr Králové nad Labem - Litovel 26:37, - Vršovice 23:22, - Vsetín 23:27, - Šťáhlavy 30:29.

Také na jaře mohou být Dvoráci se svou domácí bilancí spokojeni. Na úvod po boji padli s třetím Chodovem, poté remizovali v divokém střetnutí s týmem z Velké Bystřice. Následovala však čtyři vítězství po sobě, když ze Strže bez bodového zisku odjeli postupně hráči Bystřice pod Hostýnem, Jičína B, Bohunic a Zlína.

1. HK Dvůr Králové nad Labem - Chodov 27:30, - Velká Bystřice 34:34, - Bystřice p. H. 41:31, - Jičín B 30:27, - Bohunice 30:29, - Zlín 31:27.

Aktuální tabulka I. ligy

1. KH BEECH Vsetín 20 17 0 3 663:509 34

2. Tatran Litovel 20 13 2 5 606:545 28

3. TJ JM Chodov 20 10 2 8 582:542 22

4. Sokol Šťáhlavy 20 10 1 9 593:569 21

5. Handball club Zlín 20 10 1 9 568:548 21

6. Tatran Bohunice 20 9 3 8 542:522 21

7. HBC Jičín B 20 7 5 8 572:546 19

8. Sokol Vršovice 20 7 5 8 539:560 19

9. Házená Velká Bystřice 20 7 3 10 592:609 17

10. HK Bystřice p. H. 20 7 1 12 572:618 15

11. 1. HK Dvůr Králové n. L. 20 7 1 12 519:637 15

12. TJ Náchod 20 3 2 15 484:627 8

Program 21. kola – sobota 15.00: Vršovice – Chodov. 15.30: Bohunice – Vsetín. 17.00: Dvůr Králové nad Labem – Náchod. 17.30: Velká Bystřice – Litovel. Neděle 11.00: Bystřice pod Hostýnem – Šťáhlavy. 18.00: Zlín – Jičín B.

Dvorský klub vyzývá fanoušky, aby dorazili v bílých barvách, za odměnu dostanou „tleskačku“.Zdroj: 1. HK Dvůr Králové nad Labem