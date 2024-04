Na podzim házenkáři Dvora Králové nad Labem sehráli s Litovlí skvělý duel a o výsledku 35:37 se rozhodovalo v závěrečných vteřinách duelu. Odveta už žádné podobné drama nepřinesla, naopak přinesla vyrovnání nejvyššího rozdílu ve skóre z pohledu Východočechů. O devatenáct branek padli Dvoráci naposledy ve Velké Bystřici.

Dvacetiletý Jakub Kuhn patří k nadějím královédvorské házené. Na palubovce Litovle se trefil jednou, v celé sezoně nastřílel 86 branek. | Foto: Deník/Tomáš Otradovský

Královédvorští házenkáři odpočítávají poslední dny v první lize a k předposlednímu venkovnímu duelu sezony vyrazili na palubovku favorizované Litovle.

Hanákům se ve druhé polovině soutěžního ročníku nedaří dle představ, dosud vyhráli pouhé dva z osmi odehraných zápasů a tak si chtěli náladu spravit proti poslednímu celku tabulky.

Dvoráci se v Litovli rvali, na body to ale nestačilo.Zdroj: Pavel ŠtěpánekOd úvodních minut se hrálo podle domácích not. Favorit neustále navyšoval své vedení a do přestávky si nesl pohodový devítigólový náskok. Změna nenastala ani po pauze, dvě minuty před koncem už Litovelští vedli o dvacet branek, nakonec se skóre zastavilo na stavu 37:18, čímž Dvoráci vyrovnali nejvyšší hodnotu porážky z palubovky Velké Bystřice.

Dvaadvacetiletá levá spojka Martin Voňka na podzim nasázela Litovli 10 branek. Na palubovce soupeře se šikovnému odchovanci klubu už tolik nedařilo, když se prosadil pouze jednou.

Venkovní bilance Dvora v sezoně 10 utkání, 10 porážek - Vršovice 24:30, - Bohunice 30:34, - Vsetín 29:34, - Šťáhlavy 24:33, - Velká Bystřice 17:36, - Zlín 26:42, - Polanka n. O. 23:39, - Chodov 21:35, - Jičín B 26:40, Litovel 18:37.

Domácí výkonem navázali na vydařenou podzimní část a v tabulce vykřesali naději na konečné třetí místo.

I. liga mužů – 20. kolo

Litovel – Dvůr Králové n. L. 37:18 (18:9)

Branky: Geist 12/2, Vincour 7, Prošvic 4, Mrnuštík a Semerád 3, Najer a Hrbček 2, Protivánek a Barabáš 1, J. Šmíd 1/1 – T. Voňka, Etrich a Všetečka 3, Kamberský 2, L. Picha 2/1, M. Picha, Šturm, Šíl, Kuhn a Groh 1. Rozhodčí: Horsák, Švidernoch. Vyloučení: 4:4. ŽK: 0:2. Sedmičky: 4/3 – 2/1. Diváci: 218.

Další výsledky 20. kola: Jičín B – Vsetín 31:27, Bohunice – Dukla Praha 34:31, Velká Bystřice-Olomouc – Polanka nad Odrou 26:25, Šťáhlavy – Chodov 36:29, Zlín – Vršovice 33:37.

Aktuální tabulka

1. KH BEECH Vsetín 20 13 2 5 618:544 28

2. TJ Dukla Praha 20 13 2 5 624:555 28

3. HAOLK tým Velká Bystřice 20 11 3 6 555:517 25

4. Tatran Litovel 20 12 0 8 584:559 24

5. Sokol Šťáhlavy 20 11 2 7 555:563 24

6. Tatran Bohunice 20 11 0 9 560:554 22

7. O2xyworld HBC Jičín B 20 10 0 10 597:568 20

8. Handball club Zlín 20 8 1 11 627:631 17

9. TJ JM Chodov 20 7 2 11 543:559 16

10. Sokol Vršovice 20 8 0 12 525:554 16

11. SKH Polanka n. O. 20 7 0 13 533:585 14

12. 1. HK Dvůr Králové n. L. 20 2 2 16 520:652 6

Program 21. kola (27. - 28. dubna) – sobota 16.00: Vršovice – Dukla Praha. 17.00: Dvůr Králové nad Labem – Zlín. Neděle 13.00: Vsetín – Velká Bystřice-Olomouc. 14.30: Polanka nad Odrou – Litovel. 17.00: Chodov – Jičín B, Šťáhlavy – Bohunice.

Publikum v Litovli mohlo být s výkonem domácích házenkářů nadmíru spokojeno.Zdroj: Pavel Štěpánek