Pro hráče Dvora Králové nad Labem a Jičína B to znamenalo porážky na palubovce Chodova resp. Vsetína, zatímco Náchod před vlastními fanoušky slavil hned na startu důležitou výhru. V poslední sekundě ji Východočechům zajistila proměněná sedmička Honcharova.

V Českém poháru bez ztráty kytičky. Suverénněji si vedl Náchod, dál jde i Dvůr

Zatímco v zápasech Náchoda a Jičína B se skóre dlouho přelévalo ze strany na stranu, duel Dvora v Chodově byl rozhodnut krátce po odehrání úvodních minut druhého poločase.

I. liga mužů, 1. kolo

Náchod – Zlín 28:27 (14:12)

Náchodští proti štice loňského ročníku I. ligy předvedli skvělý vstup do zápasu a brzy si vypracovali náskok 5:1. O ten však šňůrou šesti zlínských branek přišli, přes herní i střelecký výpadek přesto první poločas vyhráli rozdílem dvou branek.

Při střele na zlínskou branku zachycen náchodský Jiří Felgr.Zdroj: házená Náchod

Ve druhé půli Ševci stav znovu rychle otočili (14:16) a záhy vedli až tříbrankovým rozdílem. Role se záhy otočily (25:22), přesto zápas směřoval k asi zaslouženému remízovému konci. V poslední vteřině ale dostali domácí výhodu sedmimetrového hodu a nejlepší náchodský střelec v utkání Honcharov zajistil svému týmu cenné vítězství.

Fakta – branky: Honcharov 8/6, Hrachový 6, R. Cvejn a Metelka 3, Štajnrt a Dodoš 2, P. Černý, Hlaváček, Lojda a Vítek 1 – Tiller 9/3, Kolařík 8, Kuzma a Březovský 4, Balun a Kalčík 1. Rozhodčí: Čapek, Dvořáček. Vyloučení: 4:4. ŽK: 1:1. Diváci: 190.

Vsetín – Jičín B 29:24 (13:12)

Také v druhém měření sil východočeského celku s valašským měl zpočátku navrch tým z Královéhradeckého kraje. Vedení 9:7 vypadalo nadějně. Soupeř ale skóre ještě před přestávkou otočil a ve druhé půli už měl vývoj zápasu plně pod kontrolou.

Vsetínští vyhráli po zásluze o pět branek, jičínské rezervě nebyl nic platný ani výborný výkon střelecky produktivního dua Doškář - Bareš.

Fakta – branky: Magrla 5/1, Nesvadba 5/2, Polášek 4, Vavrys, Indrák a Weintritt 3, V. Číž a Fiala 2, R. Číž a Šišák 1 – Doškář 9/2, Bareš 7, Krahulec 4, Ženatý 2, P. Drbohlav a Frýba 1. Rozhodčí: A. Beneš, Kubis. Vyloučení: 2:1. ŽK: 1:1. Diváci: 100.

Chodov – Dvůr Králové nad Labem 36:19 (15:11)

Dvorští házenkáři byli po skončení loňské sezony smířeni se sestupem do třetí nejvyšší soutěže, nakonec však v I. lize zůstali. Aby je ale sestup v probíhajícím ročníku neminul doopravdy, potřebují podávat lepší výkony, než jaký předvedli v pražském Chodově.

V prvním poločase ještě Dvoráci s Pražany drželi krok. Stav 3:0 stáhli na 8:7 a byla škoda, že podobný rozdíl ve skóre nevydržel do přestávky. Ještě při skóre 16:13 drželi hosté naději na dobrý výsledek, pak ale soupeř odskočil do vedení 25:15 a ve zbytku duelu si s hosty dělal, co chtěl.

Fakta – branky: Oškera 11/4, Vlček 6, Friedel 6/1, Turek 5, Hrstka, Kopřiva, Trunda a Kos 2 – M. Picha 5, Groh 4, M. Pavelka 3, Šturm a Kuhn 2, Etrich, Vaněk a L. Picha 1. Rozhodčí: Mošna, Vaník. Vyloučení: 5:6. ŽK: 2:2. Diváci: 50.

Další výsledky 1. kola: Litovel – Bystřice pod Hostýnem 38:28, Velká Bystřice – Vršovice 37:27, Šťáhlavy – Bohunice 25:24.

Program 2. kola – sobota 13.30: Zlín – Šťáhlavy. 15.00: Bohunice – Chodov. 17.00: Dvůr Králové nad Labem – Litovel. Neděle 11.00: Bystřice pod Hostýnem – Velká Bystřice. 14.00: Jičín B – Vršovice. 14.30: Vsetín – Náchod.