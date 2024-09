Krajské duo šlo do zápasů prvního kola týden po vzájemném souboji v Českém poháru, který vyšel lépe Náchodu. Ve druhé lize SZČ se už ale dařilo oběma a venkovní výhru jsou rozhodně vzpruhou před náročnou sezonou, ve které každého z dvanácti účastníků čeká jedenáct utkání před vánoční přestávkou a stejný počet zápasů v jarní části sezony.

2. liga SZČ – 1. kolo

TJ Elektro-Praga Jablonec n. N. – 1. HK Dvůr Králové n. L. 19:30 (8:15)

Fakta – branky: V. Janata 7/1, Kubík 6/1, Hána 2/1, J. Svoboda, Trejbal, M. Jakl a Vrána 1 – M. Picha 9/1, P. Voňka 4, Kuhn, J. Špaček, Šíl a Etrich 3, Kamberský 2, Šturm, Všetečka a Cibulka 1. Rozhodčí: Sovová, Ledvinka. Vyloučení: 6:8. ŽK: 0:1. ČK: 0:1 (39. Cibulka). Sedmičky: 5/3 – 2/1. Diváci: 100.

Dvoráci předvedli povedený vstup do zápasu a po deseti minutách vedli 5:2 i díky třem trefám Etricha. Severočeši se nadechli v polovině prvního poločasu, kdy „hattrickem“ svého nejlepšího střelce Janaty dokázali snížit z 3:8 na 6:8, bylo to však naposledy, kdy k sobě měli oba soupeři ve skóre tak blízko. Ještě do přestávky hosté svůj náskok zvýšili a po pauze už si s přehledem došli pro zasloužené vítězství, jehož výše navíc tým minimálně do neděle posunula na samé čelo tabulky.

TJ Sokol Bělá p. B. – TJ Náchod 22:31 (10:15)

Fakta – branky: Kuchta 5/4, Vítek, Vejtruba, Kubíček a Kučera 3, Brisuda 2, Grůša, M. Šťastný a Nigrín 1 – Metelka a Štajnrt 8, Hrachový a Freiberg 4, Felgr 3, P. Černý 2, Vaněk a Lojda 1. Rozhodčí: Stříbrný, Varga. Vyloučení: 3:3. ŽK: 1:0. Sedmičky: 5/4 – 0. Diváci: 66.

Východočeši do Bělé pod Bezdězem dorazili v roli jasného favorita, soupeř je ale v úvodu zaskočil dvěma proměněnými sedmičkami Kuchty (2:0). Následoval okamžitý obrat ve skóre a od stavu 3:4 už hosté ani jednou v zápase vedení nepustili z rukou. První poločase Náchodští zakončili třemi góly v řadě, čímž zřejmě definitivně otupili snahu snaživého soupeře. Když už se zdálo, že hosté vyhrají rozdílem deseti branek, snížil v poslední vteřině na konečných 22:31 domácí Nigrín. Zajímavostí zápasu byl fakt, že hosté během něho nezahrávali ani jeden sedmimetrový hod.

Další výsledky 1. kola: Liberec – Louny 26:20. V neděli se hrají duely Chodov – Česká Lípa, Lovosice B – Mělník, Kobylisy – Most.

Program 2. kola (21. - 22. září) – sobota 17.00: Liberec – Lovosice B, Mělník – Bělá pod Bezdězem. 18.00: Náchod – Kobylisy. Neděle 17.00: Česká Lípa – Jablonec nad Nisou. 17.30: Louny – Dvůr Králové nad Labem. 18.00: Most – Chodov.