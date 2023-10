Nejlepším střelcem východočeského šlágru I. ligy házenkářů byl domácí mladíček Jakub Kuhn (19). Střední spojka Dvora Králové nad Labem se ve své třetí sezoně mezi dospělými dočkala střeleckého maxima čítajícího devět vstřelených branek. Ani to však na body proti Jičínu B nestačilo.

Východočeské derby přitáhlo do sportovní haly při ZŠ Strž dvě stovky diváků. Domácí před vlastním publikem prohráli v této sezoně vůbec poprvé. | Foto: Renata Jírová

Sedmé dějství druhé nejvyšší soutěže házenkářů nabídlo tradiční a vždy prestižní derby mezi týmy Dvora Králové nad Labem a rezervou extraligového Jičína. Domácí hráči v něm postrádali ofenzivní sílu v podobě nejlepšího střelce týmu Lukáše Pichy a exreprezentanta Jakuba Kastnera.

I. liga mužů - 7. kolo

Dvůr Králové n. L. - Jičín B 30:33 (12:15)

Oba krajští rivalové za sebou mají vcelku povedený vstup do soutěže a tak jejich vzájemný duel sliboval atraktivní podívanou. To ostatně odtušili i fanoušci házené a do sportovní haly při ZŠ Strž si našla cestu návštěva přesahující dvě stovky diváků.

Střelecký účet otevřel brzy hostující Frýba, na jehož trefu záhy odpověděl Šturm, který poté vyrovnával i na 2:2.

Jakub Kuhn, 9 branek v utkáníZdroj: Renata JírováVelmi pěkně zaplněné ochozy na konci osmé minuty aplaudovaly domácímu náskoku 5:3, na ten ale hosté reagovali šňůrou čtyř branek a v polovině první půle si dvorská střídačka brala oddychový čas za stavu 6:10.

Pět minut před přestávkou vedli Jičínští dokonce rozdílem šesti branek, soupeř však stihl reagovat a do šaten se odcházelo při skóre 12:15.

Vstup do druhé půle vyšel lépe domácím. Ti během chvíle dokázali znovu vyrovnat, když prim hrál v těchto momentech devatenáctiletý Kuhn, střelec devíti branek v zápase. Mimochodem tímto výkonem si dvorský talent vytvořil střelecký osobák, když před tím skóroval letos osmkrát, loni sedmkrát, pokaždé přitom v hale Vsetína.

Bohužel pro domácí, i tentokrát přišla rychlá reakce soupeře. Na jeho tři branky ještě Dvůr odpověděl, hosté už se ale o vedení připravit nenechali a prestižní derby dovedli do vítězného konce.

Rezerva Jičína rozhodla ve druhé části prvního poločasu. Dvůr vedení neudržel

Fakta - branky: Kuhn 9, M. Picha 8/3, J. Groh 6, Šturm 3, Chalupník, Etrich, Šíl, Kamberský 1 - D. Skopár 7/1, Bareš 6, Krahulec 5/2, A. Dolejší a P. Drbohlav 4, Mičke 3, A. Frýba a Doškář 2. Rozhodčí: Hladký, Větrovský. Vyloučení: 3:7. ŽK: 0:1. Sedmičky: 3/3 - 3/3. Diváci: 202.

Další výsledky 7. kola: Vsetín - Chodov 32:29, Dukla Praha B - Litovel 34:29, Zlín - Bohunice 34:23, Polanka nad Ohří - Šťáhlavy 30:33, Vršovice - Velká Bystřice-Olomouc 25:19.

Aktuální tabulka

1. KH BEECH Vsetín 7 7 0 0 234:196 14

2. TJ Dukla Praha 7 5 0 2 209:177 10

3. O2xyworld HBC Jičín B 7 5 0 2 229:208 10

4. Tatran Litovel 7 5 0 2 208:193 10

5. Handball club Zlín 7 4 0 3 220:215 8

6. Sokol Šťáhlavy 7 3 1 3 185:194 7

7. Haolk tým Velká Bystřice-Olomouc 6 2 1 3 160:170 5

8. TJ JM Chodov 7 2 0 5 194:201 4

9. Tatran Bohunice 6 2 0 4 170:180 4

10. Sokol Vršovice 7 2 0 5 177:193 4

11. 1. HK Dvůr Králové n. L. 7 2 0 5 195:216 4

12. SKH Polanka n. O. 7 1 0 6 190:228 2

Program 8. kola (11. - 12. 11.) - sobota 17.00: Šťáhlavy - Vsetín, Litovel - Vršovice. Neděle 11.00: Bohunice - Chodov. 17.00: Jičín B - Polanka nad Ohří, Velká Bystřice-Olomouc - Dvůr Králové nad Labem. 18.00: Zlín - Dukla Praha B.