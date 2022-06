V areálu bývalé pily najdete Muzeum amerických historických automobilů JK Classics. Svou rozmanitostí se řadí k nejvýznamnějším svého druhu v Evropě. Ve čtyřech výstavních halách uvidíte devadesát kousků z produkce amerických automobilek především z 50. až 70. let minulého století. Některé z nich pravidelně obměňují a doplňují.

Zakladatel a majitel muzea Jaroslav Knap měl vztah ke starým autům od mládí. „Americké vozy se mně začaly líbit, protože byly hodně jiné než ty evropské. Postupně jsem jich získal víc a už mi přišlo nedůstojné je mít někde ve stodole, takže jsem vybudoval a zprovoznil toto muzeum. Poprvé jsme otevřeli v roce 2015,“ popisuje začátky Jaroslav Knap.

Mezi nejvzácnější exponáty se řadí například luxusní kabriolet značky Buick Roadmaster Skylark z roku 1953. „Máme zde také řadu dvanácti luxusních vozů značky Cadillac, které jsou průřezem produkce automobilky od roku 1928 až po rok 1978,“ přibližuje sběratel.

Zajímavý osud

Jeden z vystavených Cadillaců má přitom velmi zajímavý osud. Po nějaký čas se v něm vozili dokonce komunističtí pohlaváři, přestože šlo o americké auto. V jeho technickém průkazu je uveden jako majitel Ústřední výbor KSČ a vůz jezdil ve službách tehdejších pánů Pražského hradu.

„Klement Gottwald zdědil toto auto po prezidentu Benešovi. Byl to Cadillac zakoupený na prvním pražském automobilovém veletrhu, odkud šlo auto hned na Hrad. Pak ho používali tehdejší mocipánové. Protože šlo ale o americké auto, tak se ho snažili zbavit, a proto byla postavená vládní škodovka, která pak sloužila místo tohoto Cadillacu,“ přibližuje zajímavý osud jednoho z exponátů Jaroslav Knap.

Ve venkovní expozici pak můžete obdivovat velké americké trucky, hasičské a sanitní vozy a další užitková vozidla. Součástí muzea je i stará benzinka a vrakoviště, které bylo možné běžně vidět podél ikonické Route 66 v USA.

Několikrát do roka mají návštěvníci možnost vidět legendy amerických silnic i v pohybu. Už 9. července se zde uskuteční letní setkání veteránů a „amerik“ pod názvem Summertime. Další akcí je US Racket Trucks, tedy sraz amerických tahačů, odtahovek, hasičů, sanitek nebo pick-upů, který je naplánovaný na 13. srpna. A 17. září se bude v Muzeu amerických historických automobilů JK Classics konat podzimní sraz veteránů a amerických vozů nazvaný Ploutvobraní.

Bezbariérový areál

Do velmi zajímavého muzea, které vás přenese do zlatých časů automobilismu v USA, můžete zavítat od dubna do října vždy o víkendech od 10 do 17 hodin. O letních prázdninách je pak otevřeno ve stejnou dobu denně kromě pondělí. Pro rodiny zde zřídili v klasickém žlutém školním autobusu dětský koutek se stavebnicemi nebo omalovánkami. Celý areál je navíc plně bezbariérový.