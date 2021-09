Letošní ročník prestižní celosvětové soutěže International Wine and Spirit Competition před několika týdny zveřejnil seznam nejlepších alkoholických nápojů pro rok 2021. Po loňském úspěchu zlínské distilerky Martenz, která za svoji Malinovici GOLD VIP 45 % získala stříbrnou medaili, se letos z úspěchu mohlo radovat hned několik tuzemských palíren.

Mezi letošními držiteli ocenění najdeme hned tři bronzové medaile, jednu stříbrnou, a dokonce i jeden zlatý úspěch. Ten si připsala pražská palírna Garage22 za svůj mimořádný gin Habanero & Mango. Garage22 je přitom na trhu teprve pouhý rok.

„Začali jsme vyrábět tonikový sirup a pak jsme si říkali: Co se hodí k toniku? A je to samozřejmě gin. Tak to začalo. Jsme na trhu zhruba rok a začátky byly i kvůli pandemii těžké. Dodávali jsme do barů a ty téměř okamžitě zavřely. Nad vodou nás držel e-shop,“ vypráví jeden z dvojice zakladatelů Martin Přibík.

„Srdcem naší pálenice je destilační kolona od legendárního výrobce Arnold Holstein, jehož zpracování mědi patří již po čtyři generace na vrchol řemesla a díky němuž si destilát zachovává veškeré jemné aromatické složky. Náš Gin22 destilujeme v malých sériích pomocí klasického měděného 300litrového destilačního kotle metodou ONE SHOT.

Vybrané byliny macerujeme ve velejemném obilném lihu a ve chvíli, kdy se vyextrahují esence z bylin a koření zahříváme pomalu kotel, čímž začne destilace. Po vydestilování se přidává již jen čistá voda, jak tomu u London Dry ginů je,“ vysvětluje jeho kolega Ondřej Volák.

Lokální přístup, globální úspěch

Podle úspěšných paličů je jedním z klíčů k úspěchu láska k řemeslu i k produktu. „Obliba ginu u Čechů roste. Věřím, že to je způsobeno i variabilitou chutí, které gin nabízí. Oživit jej můžete takřka čímkoli. Maximálně dbáme na to, aby ingredience byly pokud možno lokální a stoprocentně přírodní,“ vysvětluje Přibík, jehož palírna i díky tomu za rok prodala zhruba 3000 litrů alkoholických nápojů. Ty se přitom vymykají běžným představám toho, co je klasický gin.

„V základní nabídce máme tři giny a akvavit, což je populární severský destilát z kmínu a kopru. Klasický London Dry gin obohacujeme různými ingrediencemi, citrusy, heřmánkem, levandulí, kubébovým pepřem. Růžový gin je dobarvován macerací brusinek. Gin rozhodně nedoslazujeme.

A konečně máme gin Habanero s mangem, pikantní destilát, který jsme vytvořili na zimu, ale zůstal v nabídce, protože si jej zákazníci oblíbili,“ osvětlují zakladatelé palírny úspěch drinku, který jim vynesl zlatou medaili na prestižní přehlídce.

Za kvalitu se ovšem platí. Produkty palírny Garage22 jsou dražší než obyčejné giny z nákupního centra. Půllitrová lahev stojí více než 500 korun. Zákazníci však mají jistotu kvalitních surovin a také exkluzivního zážitku. V neposlední řadě jsou lahve této značky ideálním dárkem pro milovníky kvalitního alkoholu.

„Našimi zákazníky jsou běžní fanoušci ginu, ale samozřejmě dodáváme také do restaurací, barů. Gin vzniká v malých šaržích a lahve číslujeme, přesto nechceme jít cestou speciálních edic, které se vyprodají za půl hodiny a o dvě hodiny později se prodávají za trojnásobek ceny,“ uzavírá Ondřej Volák.

Pivovice od Bernarda i Hanácká vodka

Další oceněné „špiritusy“ již pocházejí z tradičnějších palíren. Stříbrnou medailí ověnčená Hanácká vodka se připravuje v nejstarší palírně v Evropě, kterou je prostějovská Palírna U Zeleného stromu. (Mimochodem před několika týdny jste společně s touto palírnou ochutnávali v seriálu magazínu Víkend whisky.)

„Základem pro výrobu Hanácké vodky jsou průzračná voda z hlubinných vrtů na Hané a velejemný líh a šestinásobná filtrace přes aktivní uhlí, čímž vodka získává lahodnou jemnost,“ uvádí výrobce oceněného nápoje. „Výroba nejstarší slovanské vodky je po staletí ve stejném městě – v Prostějově, kde stála palírna již v roce 1518. Prvním známým palírníkem byl Mates z Prostějova, praotec prostějovských palírníků.

Byla stvořena podle předpisu poctivosti za využití jednoduché metody měření pomocí stříbrného pražského groše v hustoměru. Tím vyráběl vrcholné dílo čistoty, které tehdy nazývali ,vodička‘, pro kterou se později vžil název vodka. A proto je právě Hanácká nejstarší vodkou na světě,“ dodává výrobce.

Naopak novotou voní pivovice z pivovaru Stanislava Bernarda, za níž podnikatel získal na letošním ročníku International Wine and Spirit Competition bronzovou medaili. „Je to v krátké historii našeho nového nápoje už druhý velký úspěch v mezinárodní soutěži. Předcházejícím oceněním je stříbro rovněž z Londýna ze soutěže Spirits Competition v kategorii Other Spirits,“ reagoval pivovarník.

A poslední z pětice letos oceněných lahví je prémiová pálenka z malé rodinné destilérky Kleiner, která se nachází v obci Žešov u Prostějova. Ta v této soutěži loni získala hned dvě ocenění, letos se musela spokojit s jedním. Získala je za svou švestkovou pálenku, která patří k velmi dobře oceňovaným i na serverech specializujících se na prodej alkoholických nápojů.

„Prémiová švestková pálenka z raritní odrůdy švestek, která roste jako keř jen v regionu střední Moravy. Ručně sklízené švestky kulatky po odpeckování 9 měsíců kvasí. Po destilaci pak pálenka 3 roky odpočívá v kameninových nádobách, které ji chrání před sluncem a také se postarají o prohloubení chuti. Ta je mírně nasládlá, s nádechem mandlí a dlouhým, dokonale jemným závěrem,“ uvádí server Alkohol.cz.

Oceněné lahve a jejich ceny

Zlatá medaile

Habanero & Mango Gin (Garage22, 668 korun)

Stříbrná medaile

Hanácká vodka Silver (Palírna U Zeleného stromu, 320 korun)

Bronzová medaile

Gin22 (Garage22, 568 korun)

Kleiner Silver Plum (Kleiner Distillery, 1399 korun)

Bernard pivní pálenka (pivovar Bernard, 650 korun)

Česká whisky jako investice

Hledáte způsob, jak zhodnotit své peníze a zároveň máte rádi kvalitní alkohol? Tak možná právě pro vás bude zajímavá nabídka třebíčské destilerky Trebitsch, která nabízí možnost koupit si soudek s whisky s tím, že jej od vás po několika letech odkoupí zpět za výrazně vyšší cenu.

„Na rozdíl od jiných hmotných aktiv, jako jsou zlato, nemovitosti nebo vzácné předměty, se whisky v sudech přirozeně zušlechťuje. Díky tomuto procesu zraje a hodnota sudů exponenciálně roste. Za každých pět let zrání se průměrná hodnota každého z nich téměř zdvojnásobí,“ slibují majitelé společnosti Trebitsch.

Nicméně než půjdete hlava nehlava někam posílat peníze, je potřeba upozornit: každá investice má svá rizika a neexistuje záruka, že získáte slibované zhodnocení.

Jak na domácí pálenku



PálenkaZdroj: Deník/archivPořídit ovoce, naházet do sudu, počkat, objednat se v pálenici, počkat, přepravit kvas do pálenice, počkat, zaplatit a vítězoslavně odjet s vlastním destilátem. Jak jednoduché. Mít „svou“ a zaručeně tu nejlepší kořalku může každý.



Založení kvasu a následné pálení má svá pravidla. Není těžké o všechno přijít, stačí neuhlídat pravý čas. Základem je kvalitní ovoce. Musí být dobře vyzrálé či přezrálé, zdravé, nesmí být nahnilé nebo plesnivé, ale může být červivé. Není třeba ho umývat, ale nemá obsahovat listí, trávu, hlínu a jiné nečistoty.



Přes padesát let si svůj kvas připravuje Leopold Koryčánek z Horního Újezdu. Nejčastěji u něj v sudech skončily trnky, dříve i jablka – jadernice. Ale může se pochlubit i netradiční směsí. „Když kterýsi rok nebylo ani jablek, ani trnek, udělal jsem takový mix. Naházel jsem do sudu maliny, angrešt i rybíz. A šlo to,“ vzpomíná s úsměvem šestasedmdesátiletý zkušený gazda.



Důležité je podle něj nasbírat sud najednou, naplnit 7–10 centimetrů pod okraj, ovoce rozbít (jablka sešrotovat, švestky rozmáčknout) a rychle nastartovat kvašení. „Každý praví, že do kvasu nedal ani deko cukru. To je nesmysl. Neříkám, aby se to přehánělo, ale na stodvacetilitrovou bečku je třeba dát aspoň kilo cukru. Musí se to rychle rozkvasit, pak to nebude hnít. A kvas nesmí být úplně v teple, já ho mám ve stínku,“ radí.



Podle personálu pálenice Bublík v Poličné „nasává“ kvas aroma okolí. Pokud jej budete mít v garáži, kde je výrazně cítit benzin a jiné výpary, na pálence to poznáte. Ideální je místnost bez větších výkyvů teplot.



Sudy přikryjeme víkem nebo igelitovou fólií. Po celou dobu kvasem nemícháme a sudem nehýbeme. Letní ovoce kvasí od 3 do 6 týdnů, pozdní ovoce (švestky, hrušky, jablka) kvasí 8 až 12 týdnů. Proces je samovolný a závisí na teplotě. Při letních 30 °C a sudu o objemu 100 litrů bude hotovo za týden. Po založení kvasu je třeba sudy hlídat.



Hotový kvas poznáte, když při olíznutí není sladký a je z něj cítit alkohol. Jestli si nejste jistí, naberte vzorek a doneste do pálenice. Kvas nekouše ani není hnusný. Klidně jej ochutnejte a ruku do bečky pod koláč ponořte. V pálenici vám přinesený vzorek ochotně změří (obsah cukru v něm).



Cena pálenky pro běžného zájemce (obzvlášť po posledních dvou málo úrodných letech) u nás na Slovácku pozvolna opouští hranici 300 korun za litr a přesouvá se ke 350 korunám, přičemž není výjimkou, že v Praze nebo v Ostravě jsou za ni zájemci schopni zaplatit i 400 až 500 korun.



Autor: Martin Mrlina