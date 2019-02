Však si jej kabina zvolila za nejlepšího hráče utkání. A třiadvacetiletá jednička Draků si brzy po utkání našla čas také na pozápasový rozhovor pro Deník.

Patriku, zapisujete třetí skalp velkého rivala. Čekal jste, že na vás favorit opět nenajde recept?

Šli jsme do zápasu s tím, že chceme vyhrát a věděli jsme, že Vrchlabí do nás půjde naplno. Vždyť nám dva zápasy před tím nedali ani jednu branku. Ale popravdě: nikdo asi nečekal, že bychom vyhráli i potřetí.

Poprvé proti vám nastoupila i jména typu Bednáře a Hlinky. Byla i toto pro vás motivace navíc?

Tak určitě. Jako malý kluk jsem na Jaroslava Bednáře koukal v televizi, když hrál ještě za pražskou Slavii. To samé platí i o Jaroslavu Hlinkovi, když ještě válel na Spartě. Takže pro mě určitě super zážitek a ještě lepší, že jsme vyhráli.

Kde se podle vás zápas lámal? Byla to úvodní třetina, ve které jste vedli 2:0 a nakonec ji vyhráli 2:1?

Podle mě se zápas lámal ve druhé třetině, kde jsme ustáli několik dlouhých oslabení. Musím pochválit kluky, jak to parádně zvládli a pomohli mi.

Mluvíte o spoluhráčích. Za hráče utkání jste byl v kabině vyhlášen vy. Máte radost? Těžkých zákroků tam bylo hodně. Které byly vůbec nejtěžší?

Samozřejmě radost mám, ale větší pochopitelně z toho, že jsme to zvládli a vyhráli. Nejtěžší zákrok byl asi ten, když se Jaroslav Bednář proháčkoval až k brance a zkoušel na mě blafák. Nějaký další významnější moment si teď ani nijak nevybavuji. Ale pořád platí, že od toho v brance jsem, abych taky někdy něco chytil (usmívá se).

Utkání podle hlasatele sledovalo 2025 diváků. Co říkáte na neuvěřitelnou návštěvu? A jak jste vnímal kulisu zápasu?

Naši fanoušci a celkově lidi v aréně byli super. Člověku se pak celkově hraje úplně jinak, když vás diváci ženou dopředu. Chtěl bych všem našim fanouškům poděkovat, byli vážně super.

Utkání opravdu derby připomínalo. Nechyběla spousta šarvátek. Bere i gólman takové zápasy „prostě jinak“?

Ani bych neřekl. Snažil jsem se připravit stejně, jako na každý jiný zápas. Ale samozřejmě, že derby jako takové má trošičku jiný náboj.

Pro vás sezona skončí neúspěchem. Do play off nepostupujete. Stejně tak je na tom Dvůr Králové. Co pro vás znamená poslední zápas? Určitě nebudete chtít končit porážkou.

Bohužel je to tak a jsem z toho sám hodně smutný. Ale je to hokej. Určitě do zápasu se Dvorem půjdeme naplno a necháme tam všechno. Vždyť nás pak čeká dlouhá pauza, takže se už nebudeme mít na co šetřit.

Krkonošský deník pro letošní sezonu vypsal soutěž Pohár Krkonošského deníku. Po sobotě s dvoubodovým náskokem na Vrchlabí vedete tabulku. Ví to kabina? Zisk poháru teď máte ve svých rukách.

V kabině to víme a řekli jsme si, že chceme pomyslnou krkonošskou minitabulku vyhrát. Jak říkáte, máme to teď ve svých rukách a uděláme všechno, abychom trofej získali. Věřím, že pohár bude náš.