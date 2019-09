Loni v Trutnově zažil skvělou sezonu. Tým sice těsně neprošel do vyřazovacích bojů, Patrik Ašenbrenner ale v brankovišti zářil a své spoluhráče hned několikrát výrazně podržel. Však jej leckdy sami hokejisté označovali za stavební kámen nejednoho vítězství!

A pokračovat ve vynikajících výkonech bude chtít čtyřiadvacetiletý muž s maskou i letos. A to přesto, že jej v zápasech čeká řada pikantních minisoubojů. Například proti Vrchlabí bude čelit obávanému kanonýrovi Petru Sýkorovi, v Nové Pace si na něj brousí zuby extrutnovští bratři Půlpánové a třeba v dresu Řisuty má být postrachem brankářů Ivan Huml.

Patriku, loňský ročník vám osobně vyšel skvěle. Vzpomenu na dvě nuly s Vrchlabím i další zápasy, v nichž jste měl lví podíl na výsledku. Budete chtít na výkony navázat?

Určitě bych na ně rád navázal a pomohl našemu týmu dostat se v sezoně co nejdál. Neradi bychom tentokrát končili tak brzy, jako minule.

Kam podle vás budou v nové sezoně sahat ambice mužstva?

Tým podle mého názoru nevypadá vůbec zle. Myslím si, že letos napravíme loňský neúspěch a postoupíme do play off. Kam budou ambice sahat dál, to se uvidí.

Vy jste trutnovskou jedničkou. Krýt záda by vám měli Petr Pivrnec a Vojtěch Nečas. Jak byste popsal vaši spolupráci?

Tak Pívo (Petr Pivrnec – pozn. aut.) je můj nejlepší kamarád, byl mi dokonce za svědka na mé svatbě, což hovoří za vše. S Vojtou se zatím moc neznáme, takže ještě nevím, jak bude naše spolupráce vypadat. Ale věřím, že i tady bude všechno v pohodě a bez jakýchkoliv problémů.

Jste typem gólmana, který se před jednotlivými zápasy nějak zvlášť připravuje na konkrétní útočníky?

To ani ne, na každý zápas se snažím připravit stejně. Mám svoje předzápasové rituály, které se snažím dodržovat, ale určitě se nepřipravuji podle jednotlivých útočníků (usmívá se).

Narážím na fakt, že ve druhé lize se to letos bude jen hemžit velkými jmény. Sýkora, Bednář, Huml, Hlaváč… nestraší vás trochu nedávno ještě elitní extraligoví kanonýři?

Myslel jsem si to (smích). Nestraší, právě na opak. Těším se na zápasy proti takovým jménům.

Trutnovský hokej se vydal cestou, při které z velké části dostávají před zkušenými harcovníky přednost mladí hokejisté. Jak se vám tato vize zamlouvá a líbí se vám chemie ve vaší kabině plné mladých pušek?

Mně se to celkem zamlouvá. Jak jinak by se taky měli mladší kluci vyhrát… V naší kabině je chemie výborná, stejně tak skvělá parta. Myslím si, že to je super začátek něčeho nového a hlavně nejlepší možná cesta, jak si vychovat hráče pro trutnovské áčko.

Vy zároveň hodně spoléháte na fanoušky. Co pro vás osobně znamená hrát doma před trutnovským publikem? Vychutnáváte si hodně pozápasové oslavy?

Tak určitě. Troufám si říct, že naši fanoušci patří mezi nejlepší v celé lize. Já osobně hraji doma strašně rád, protože miluji tu zdejší atmosféru. Pozápasové oslavy si užívám a alespoň tím mohu dát fanouškům najevo, že vím, že tam po celé utkání byli. Že si jejich podpory vážím.

Zajímavost: proti rivalovi tři výhry a dvě připsané nuly

Patrik Ašenbrenner v předchozím ročníku nastoupil ve všech čtyřech podkrkonošských šlágrech proti Vrchlabí. První měření sil Draci na ledě soupeře prohráli 1:5. Ve druhém ale soupeře deklasovali 7:0 a nulu „Áša“ vychytal i ve třetím měření sil na soupeřově ledě. Tam Trutnov soka zaskočil výsledkem 3:0! Náhoda? Těžko. I čtvrtý duel totiž jeho tým vyhrál, tentokrát doma 4:2!