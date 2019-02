Vrchlabí – Dlouho to vypadalo, že očekávaná bitva mezi dvěma favority na účast v baráži o I. ligu skončí bezbrankovou remízou. V čase 58:29 ale Sokolovští špatným střídáním nabídli soupeři přesilovou hru, a tu za pouhých 17 vteřin využil po přihrávce Bednáře útočník TOMÁŠ BLÁHA.

Tomáš Bláha rozhodl o vrchlabské výhře na ledě Sokolova. | Foto: Anton Martinec

Šťastný střelec se den na to podělil o dojmy z výborného utkání, jemuž nechyběla ani výborná kulisa.



Zvládli jste velmi prestižní zápas. Bylo na kvalitě utkání v Sokolově hodně znát, že se potkaly dva nejsilnější celky svých skupin?

Myslím si a nebojím se říct, že utkání mělo i prvoligové parametry. Opticky se mohlo zdát, že byl Sokolov malinko lepším týmem, ale i my jsme měli dost šancí a ukázala se také kvalita obou brankářů.



Duel rozhodla vaše přesilovková trefa z 59. minuty. Jak byste vítězný gól svými slovy popsal?

Jelikož hraji v pětce s Jardou Bednářem a Jardou Hlinkou, tak se snažím stát tam, kam si mě postaví, abych jim tam moc nepřekážel (smích). Teď si mě postavili mezi kruhy, kde mě Jarda Bednář z rohu našel parádní přihrávkou a já už pak jen vystřelil. Se štěstím to tam spadlo. Myslím, že si to tam snad srazil i jejich obránce.



Jak říkáte, na gól vám přihrával Jaroslav Bednář. Jsou se jmenovcem Hlinkou hodně znát hlavně při přesilovkách, na jejichž využívání měli oba už v extralize patent?

Musím říct, že ty přihrávky, co kluci rozdávají, to je něco neuvěřitelného. Člověk už třeba ani nepočítá s tím, že by to mohli někudy prostrčit, a najednou to máte na hokejce. Ani nemáme nic nacvičeného, prostě si někam stoupnu a kochám se (úsměv). Je opravdu znát, že v tomto ohledu oba patřili k nejlepším v extralize.





Zní to neuvěřitelně, ale vy jste vyhráli už popáté v sezoně 1:0. Zažil jste ve své kariéře něco podobného? Čím si to vysvětlit? Vždyť vy platíte víc za ofenzivní tým.

Máte pravdu, že je to až k neuvěření. Já osobně jsem tohle během své kariéry nikdy nezažil. Na druhou stranu v sezoně přijde na každého nějaká krize, kdy vám to tam nepadá, ale když máte kvalitního brankáře, který vás svými výkony z té krize dostane, tak o to líp se vám pak hraje a dokážete porazit kohokoliv.



Jak naznačujete, obrovskou oporou vám je brankář Jakub Soukup. Sedmá nula v sezoně! Měl v Sokolově hodně práce?

Ony ty šance byly na obou stranách. Gólmani se určitě nenudili, ale Suky byl asi ve větším zápřahu a měl tam i zákrok, který by zasloužil zlatou helmu. Kuba má určitě obrovský podíl na sobotní výhře.



Vrchlabské ambice letos míří úplně nejvýš, stojí před vámi ale vysoké překážky. Třeba zrovna Sokolov. Jak důležitá je výhra nad ním pro sebevědomí v další fázi druhé ligy?

Ambice u nás určitě máme. A cítit jsou už v momentě, kdy přijdete na zimák. Ale pokud tam my hráči nenecháme všechno, je to k ničemu. Každopádně play off je úplně jiná soutěž a tam se může stát cokoliv. Pro nás je pár kol před koncem samozřejmě pozitivní, že dokážeme porazit favorita soutěže i na jeho ledě.